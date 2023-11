Corona Capital 2023: dónde ver en vivo los conciertos del festival

El festival se transmitirá en vivo para las personas que no pudieron acudir Foto: IG/@coronacapital

El Corona Capital 2023 se realizará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, por lo que muchas personas ya se preparan para el festival —mientras otros intentan vender sus boletos—; sin embargo, quienes no vayan a acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez aún tendrán una oportunidad de disfrutarlo a través de internet.

Los conciertos del evento musical se transmitirán a través de la cuenta de Facebook Festival Corona Capital, el canal de YouTube Corona Capital, así como el canal de Twitch llamado Coronacapital & Ocesa. La emisión en vivo será gratuita.

Por el momento no se han dado a conocer cuáles conciertos se transmitirán, por lo que se sugiere ingresar a los canales del Corona Capital en los distintos horarios de los shows hasta encontrar el escenario que sí esté siendo emitido.

Corona Capital 2023 tendrá streaming en sus redes sociales oficiales (Instagram/@coronacapital)

“Un festival así de grande no se lo puede perder nadie, ¡vive segundo a segundo el #CoronaCapital23 con nuestro streaming oficial!”, se pudo leer en la cuenta oficial de Instagram del festival.

Entre comentarios, lejos de alegrarse por la transmisión en vivo, mucha gente sigue pidiendo que se haga una reorganización de los horarios, pues varias bandas quedaron empalmadas y los asistentes al Corona Capital deberán elegir entre uno u otro.

Este es el cartel completo de esta edición del festival:

Cartel completo del Corona Capital (Instagram/@coronacapital)

Por otra parte, hubo con quienes ironizaron que verían en transmisiones a las bandas y cantantes que fueron programados al inicio del festival, mientras que algunas personas hasta hicieron algunas peticiones para que transmitan determinados shows.

Estos fueron los comentarios que se pudieron leer en la publicación: “Los horarios del domingo no tienen sentido! Cámbienlos por favor, por amor a los que amamos a The Cure y PSB y hasta viajamos a MX para verlos”, “Si van a stremear a Phoenix, TDCC y Arcade Fire, si lo veo”, “Cambien los horarios del domingo”, “Para ir viendo a Hannah Storm en el camino porque me la dejaron bien temprano”, “¡Los veré desde Canadá! Envidia a todos los que irán” y “Para cuando me canse y ya no vaya al tercer día, lo veo en la compu”.

Recomendaciones Corona Capital 2023

El festival es el 17, 18 y 19 de noviembre (Instagram Corona Capital)

Estos son los consejos oficiales que han compartido los organizadores del evento musical cuyo cartel está encabezado por Pulp, The Cure, Arcade Fire y Blur.

Anticipar la llegada

Asegurarse de llevar el boleto del día correspondiente.

Portar INE

Preparar tu outfit. Llevar ropa y zapatos cómodos.

Mantenerse hidratado, está permitido ingresar al festival botellas de plástico no mayor a 1 litro para rellenarse.

Descargar la aplicación para recibir actualizaciones del evento.

Objetos permitidos para el Corona Capital 2023

Muchas personas consideran que se empalmaron varios cantantes y bandas (@CoronaCapital)

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimiento, bolsas de mano (30 x 30 centímetros)

Celulares

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios con luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrados

Medicinas de prescripción (llevar receta médica)

Hula Hoops

Muñecos inflables

Cámaras no profesionales

Bloqueador solar en crema

Baterías de recarga para celular

Objetos no permitidos en el Corona Capital 2023

Mapa del Corona Capital (Instagram/@coronacapital)