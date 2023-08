Cynthia Klitbo mandó a su única hija a Estado Unidos por delincuencia en México: “Las jovencitas corren mucho riesgo”

Cynthia Klitbo tomó la decisión de enviar a Elisa Fernanda a Estados Unidos por temor a la delincuencia de México (Foto: Instagram)

Hace casi 17 años, Cynthia Klitbo dio luz a su única hija, a quien tras un largo periodo de tratamientos y preparativos, por fin pudo recibir en sus brazos. La famosa actriz mexicana compartió en 2022 que, tras más de una década en su búsqueda por procrear a un bebé, finalmente Elisa Fernanda pudo llegar al mundo en 2006.

“Es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal. Fui con sobadores, curanderos, acupunturistas, cinco operaciones de matriz, tratamiento para endometriosis, destape de trompas de falopio; bueno, hice de todo por esa niña... Fueron 11 años detrás de ella”, contó en entrevista para Mara Patricia Castañeda.

Sin embargo, ahora aquella bebé es una joven de 16 años que se encuentra preparándose académicamente fuera de México y tras debutar hace unos meses en la televisión peruana junto a su madre, la adolescente está estudiando la preparatoria en Estados Unidos, donde recibe una educación acorde a ella y se mantiene alejada de la criminalidad que también azota a México.

Pese a que en un inicio fue difícil para la joven desprenderse de sus amigos y de su rutina en México, finalmente pudo comprender que la decisión de su mamá obedece a su preocupación por la delincuencia y los altos índices de feminicidios que se viven en el país azteca.

Elisa Fernanda debutó en la televisión en 2021 junto a su madre, en la serie peruana "Junta de vecinos" (Foto: Instagram)

“Ahorita yo estoy entre Miami y la Ciudad de México, pero allá están su tío y su nana de toda la vida, Amparito, entonces, aunque no esté yo allá, ella sigue en su hogar; yo voy los fines de semana y ahora que salió de vacaciones en la escuela se vino dos meses para acá, mientras yo estoy yendo y viniendo. Al parecer, en enero me integro a un proyecto allá y así andamos”, contó la villana de telenovelas a la revista TVyNovelas.

Para la actriz de 56 años, el hecho de que Elisa Fernanda se desenvuelva académicamente en Estados Unidos le brinda una mayor tranquilidad, pues se ha sentido agobiada por la violencia que se presenta en México.

“Es que ahorita las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar sanas y salvas y, a pesar de que me siento muy orgullosa de mi cultura, de mi México, la violencia es algo de lo que no me siento orgullosa y creo que comparto eso con todas las mamás de México que tienen jovencitos en sus casas, corremos el riesgo de que nuestros hijos vayan a la tienda y no regresen, entonces ha sido un esfuerzo muy grande”, explicó la recordada “Tamara de la Colina” de El privilegio de amar.

Se conoce que la joven no sostiene ningún contacto con su padre, Rubén Lira, desde hace algunos años (Foto: Instagram)

Sin embargo y pese a lo difícil que le fue adaptarse, la hija que Cynthia procreó con su ex pareja Rubén Laira, se encuentra disfrutando de su nueva vida.

“Al principio Elisa estaba llorando por México, pero gracias a Dios se acopló; no se quería ir, es su tierra, dejó al novio, pero ahorita ya está muy hecha, ya tiene muchos amigos y valora que tiene otra preparación y más oportunidades para que sea una gran profesionista”, añadió Cynthia Klitbo, quien se mostró orgullosa porque su hija esté aprovechando las oportunidades académicas al máximo.

“Nunca le tengo que revisar la tarea a mi hija porque tiene 9.6 de promedio, sólo le reviso las calificaciones a final de año. Es que es una niña muy estudiosa y no tengo problemas con eso. Yo sí fui aplicadita, pero creo que mi hija es más”.

Cynthia Klitbo espera participar en un proyecto en Estados Unidos en enero de 2024 (Foto: Instagram)

“Soy muy exigente con ella; yo fui criada por un danés y mi mamá tampoco fue mucho de andar abrazándonos, pero mi hija es muy cariñosa y siempre me dice: ‘Es que yo siempre te busco para que me abraces’, y le tuve que explicar que una mamá no nada más abraza, que una mamá tiene que educar”, destacó la actriz mexicana.