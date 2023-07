Adela Micha justificó ataques de Niurka: “Ya diviértanse”

La conductora dijo que Niurka sólo está "jugando un papel". (Ig: @marieclaire_la) (Archivo)

Niurka no podría vivir un mejor momento para ser llamada la mujer escándalo debido a que diario, sin excepción, emite comentarios y ataques en contra de algún famoso, conductor o personalidad del mundo del entretenimiento. El más reciente de ellos fue en contra de Ferka que en su caso es por hacer una referencia al nivel de educación de la vedette. A pesar de que María Fernanda colabora en uno de los programas producidos por Adela Micha, la conductora decidió justificar a la cubana.

Estos señalamientos comenzaron a partir del momento en que dio inicio el reality show La Casa de los Famosos México. Esto como consecuencia de la participación de Emilio Osorio, hijo de la actriz, como parte del Team Infierno. Los discursos de Niurka son supuestamente en defensa del joven cantante, pero en ocasiones el tema queda de lado y todo se centra en defenderse de comentarios en su contra sólo para responder con más ataques, continuando así el conflicto.

Frente a las palabras en contra de Ferka, fue la conductora de televisión Adela Micha quien salió a hablar sobre el tema, pero para sorpresa de todos, no defendió a María Fernanda, que forma parte de la plantilla de trabajo del canal de YouTube que pertenece a la periodista, sino que prefirió justiciar las actitudes y “palabrerías” de Niurka.

Adela Micha aseguró que la vedette cubana sólo está “jugando su papel”, pero que cuando se le pasa lo molesto, lo enojado o deja de interpretar a esa mujer “conflictiva” se convierte en una persona llena de amor y de calidez. así lo comentó: “También... es lo suyo, es su personaje, y se divierte... es linda Niurka, es una mujer linda... muy generosa, muy dulce... muy maternal, Niurka es muy amorosa... sólo está jugando su papel”.

La conductora de televisión pidió a Ferka que se divierta ante los comentarios que emite la actriz cubana. Cabe destacar que Niurka la llamó “pend**a y la amenazó diciéndole que la va a arrastrar sin parar hasta que consiga “ponerla en su lugar”.

Esta recomendación que hizo Adela Micha hacia su conductora sólo ocasionó que los seguidores de La Saga se molestaran porque aseguraron que prefirió defender a Niurka antes de a Ferka que, consideraron, siempre se ha dirigido con respeto hacia su “verdadera jefa”.

Las personas que vieron el programa Me lo Dijo Adela se expresaron así:

“Como va a ser una buena persona alguien que insulta, amenaza y quiere aplastar a los demás, no manchen, le tienen miedo o qué”, “Es neta que están defendiendo a Niurka, tan vulgar y corriente y a Ferka le dijiste que le diera vuelta a la hoja. Tengan tantita madre”, “Adela, te da miedo que también te agarre de puerquito esa señora, qué nadie se le enfrenta o a los que insulta les pagan por aguantar a esta señora?”.

Inclusive hubo algunos que consideraron que a la conductora no soportaba a Ferka porque en constantes ocasiones, dijeron, se ha comportado “mal” con ella.

¿Por qué Niurka “amenazó” a Ferka?

Ferka fue cuestionada sobre el motivo por el que no confrontó a Niurka en una de las galas en las que asistió la cubana, ella explicó que la razón no es que le tenga miedo, sino que prefirió no iniciar un conflicto directo con ella porque “tienen distintos niveles de educación”.

Estas declaraciones de María Fernanda no fueron pasadas por alto por la vedette cubana y fue por esta razón que dijo que la va a “arrastrar” y se le va a “lanzar a la yugular”, por si estas amenazas fueran poco, también la llamó “pend**a.