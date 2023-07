Ferka arremetió contra Yordi Rosado por “incentivar” odio en su contra

Ferka, Yordi Rosado, La Burrita Burrona se vieron envueltos en una polémica (fotos: Instagram/burritaburrrona/ferk_q/yordirosadooficial)

Hace unos días, Yordi Rosado invitó a la influencer drag Burrita Burrona junto a su amiga Turbulence a su programa de radio. Durante la charla, salió el tema de La Casa de los Famosos, el reality show que está en boca de todos.

Las declaraciones tanto del comunicador como de las invitadas generó controversia a tal punto que, recientemente, Ferka decidió hablar al respecto, pues consideró que salió atacada durante un momento de la charla.

Ferka salió de La Casa de los Famosos entre polémicas y “odio” de los espectadores, quienes manifestaron en más de una ocasión que la actriz no era su favorita. Dentro de la casa, Ferka tuvo algunos descontentos con otros participantes y ella se ha defendido de comentarios de integrantes como Sergio Mayer, quien en su juicio demeritó su carrera artística.

¿Por qué Ferka se molestó con Yordi Rosado?

Durante la charla con sus invitadas drag queens, Yordi Rosado les preguntó qué opinaban sobre La Casa de los Famosos. Ante esto, la Burrita Burrona, quien se ha vuelto bastante viral en las últimas semanas, contestó que esperaba que le dijeran decir lo que piensa a diferencia de un live en el que participó hace algún tiempo.

“¿Quieren la verdad o me vas a censurar? Es que una vez nos invitaron a un live viejo de La Casa de los Famosos, y antes de entrar al live nos dijeron... Ferka estaba eliminada, te acuerdas? Muy polémica.... nos dijeron ‘no la pueden atacar, no le pueden decir nada’”, aseguró Burrita Burrona.

Este fue el momento del que se quejó la ex integrante de "La Casa de los Famosos" Crédito: TikTok/yordirosadoo

Ante esta situación, el comunicador le contestó que dichas restricciones no se presentarían en su programa y animó a sus invitadas a hablar con libertad: “Aquí al contrario pueden atacar, este programa es un especial para atacar a Ferka”.

Sin embargo, Yordi Rosado se escusó diciendo que estaba jugando y que en realidad él y su equipo apoyaba a todos al mismo tiempo que hablaba de todos.

No obstante, estas declaraciones, tanto las de Burrita Burrona como las de Yordi Rosado no gustaron nada a Ferka.

Ferka explotó contra Yordi Rosado y La Burrita Burrona

En el programa Se te estuvo di y di de La Saga, Ferka se fue con todo en contra de Yordi Rosado y Burrita, y exigió respeto además de que se frenara el hate en su contra. La actriz y conductora dijo que, a pesar de que respetaba al comunicador como profesional, no le gustaba el uso que hacía de su plataforma.

“Jordi, te queremos y te respetamos, yo en lo personal me caes perfecto y te respeto muchísimo como comunicador, como entretenimiento y como todo, pero no me gustó que dijeras que ese programa, ese radio estaba hecho para que se me dedicara hate y para que se dijeran cosas de mí. Creo que no se vale porque somos compañeros de trabajo”, explicó Ferka visiblemente molesta.

La ex integrante de "La Casa de los Famosos" pidió que no se provocara el odio Crédito: Youtube/ La Saga

Asimismo se refirió a lo que había dicho Burrita Burrona: “Y tampoco se vale que La Burrita Burrona, estuvo aquí en su programa junto con Adela también estuvo en Se te estuvo di y di y se le trató espectacular, con un respeto y un profesionalismo brutal, y tampoco me gustó que echó a andar a mi jefecito”.

“Vamos a ser congruentes y respetuosos porque usted también pidió este espacio, tenga cuidado con lo que andas contando en otros lugares. Porque en los lugares donde te presentas mejor ve a decir lo que estás vendiendo (tus presentaciones), no a incentivar hate ni odio”, añadió.

Tras esta situación, la Burrita Burrona contestó a Ferka con una lista de argumentos que subió a su cuenta de Instagram donde comentó que ella nunca pidió un espacio en Se te estuvo di y di, sino que se lo ofrecieron, y además aseguró no haber hablado mal de nadie.