Laura Bozzo quedó atrapada en el bloqueo de Chilpancingo y así negoció su pase

Laura Bozzo quedó atrapada en bloqueos en Chilpancingo y negoció con los manifestantes (Captura Twitter)

La circulación en la Autopista del Sol se vio interrumpida la mañana de este lunes 10 de julio luego de que un grupo de manifestantes bloquearan la vialidad a la altura de Chilpancingo, así como la vía libre Palmillas - Chilpancingo, para exigir justicia en el caso de un dirigente transportistas que habrían sido detenidos por elementos de la policía estatal, pero también para exigir atención a las comunidades, pues denunciaron que sus peticiones al gobierno por mejorar su localidad han sido ignoradas.

El bloqueo provocó un caos vial y una fila de varios kilómetros de automovilistas varados, ya que no pudieron continuar con su traslado como consecuencia de los bloqueos. Y una de las personas que se vieron afectadas por las manifestaciones se trató de Laura Bozzo.

La presentadora de programas estuvo varada por unos instantes en el bloqueo de Chilpancingo, pero a diferencia de molestarse —como algunos conductores afectados— optó por otra opción y se las ideó para dialogar con los manifestantes y acercarse a ellos.

La conductora de "Laura en América" dialogó con los manifestantes que bloquearon la autopista del sol en Chilpancingo (Captura Twitter)

En un video que circula en redes sociales se apreció el momento en el que Laura Bozzo bajó de su vehículo y se acercó hasta el lugar en donde estaba el bloqueo; las imágenes captaron el momento en el que la presentadora de televisión pasó unos minutos de convivencia con los manifestantes. La grabación captó como la abogada peruana se sensibilizó con la problemática que afectó a los habitantes de Chilpancingo.

La estelar de Laura en América escuchó atenta a las exigencias de los manifestantes, en la grabación se alcanzó a escuchar parte de su conversación y cómo Laura Bozzo accedió a conocer detalles de la problemática. “No, siempre dicen lo mismo para que votes por ellos, pero a la hora de la hora...”, fue la frase con la que la naturalizada mexicana respondió al dialogo que inició con uno de los manifestantes.

“Pero ahora los botaremos, pero a la chi*****ada”, exclamó una de las personas que tenía el bloqueo. “Pero es un abuso, de verdad”, continuó Laura Bozzo en la conversación. Debido a las condiciones en las que se grabó el encuentro, no se alcanza a escuchar con detalle la demás parte de la conversación, pero en el diálogo, el señor que charló con ella le mostró su admiración por los programas que llegó a conducir la creadora de la frase “que pase el desgraciado”.

La conductora negoció con los manifestantes que bloquearon Chilpancingo y logró pasar. Crédito: TW/@rthur013

“Pero es a la vez es formativo lo que has hecho, porque tu programa de televisión tanto en Estados Unidos como en México lo he mirado, y sí me agrada porque tú eres tan desgraciada que sí hablas con la verdad”, a lo que Laura respondió “yo me bajo, yo soy ustedes, yo soy de la gente”, “sí Laura, te creemos”.

Por su manera en cómo se mostró solidaria con los manifestantes, parte de las personas que presenciaron ese encuentro pidieron que dejaran pasarla y no interrumpir su viaje con el bloqueo. Entre bromas, los manifestantes gritaron “que pase la desgraciada”, “pero no hay paso”, “que pase”.

El bloqueo en Chilpancingo duró varias horas (Twitter/ @AI27_ONTHEROUTE)

Debido a que Laura Bozzo estaba comprometida a conocer más de la causa social por la cual había manifestantes en Chilpancingo, encaró a quienes pensaron que estaba bromeando. “A ver desgraciado, ven acá. Ahorita te saco la amante, carajo, ven acá pe****jo o te mando a la chi*****da”.

En el video se observa cómo Laura Bozzo regresó a su vehículo para sacar su celular y tomar los datos de las personas que se estaban manifestando, ya que quería ver la manera de ayudarlos, aunque no se aprecia el desenlace de ese encuentro, en redes sociales comentaron que sí la dejaron continuar con su viaje y después volvieron a los bloqueos de la vialidad.