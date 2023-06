Yuri declaró que la tachan de homofóbica sólo por ser cristiana

La cantante aseguró que la comunidad LGBT no la respeta

Yuri ha estado bajo el ojo de la opinión pública después de que en múltiples ocasiones fuera tachada de homofóbica por diferentes declaraciones que otorgó sobre la comunidad LGBT, lo que le valió ser blanco de señalamientos y críticas por supuestamente estar en contra de los homosexuales en nuestro país.

Esta ocasión Yuri salió a contar ante los medios de comunicación que los miembros de este grupo no la respetan de la misma forma que ella lo hace con todos los integrantes de la comunidad LGBTQ en México, asimismo confesó que ella cree que los múltiples ataques en su contra, como llamarla homofóbica, son porque es cristiana y no por los declaraciones que dio en el pasado.

Estas fueron las palabras de la cantante de Detrás de mi Ventana:

“Algunos, hay unas comadres que me adoran, hay otras que no, pero esto es así, nunca vamos a dar gusto a todos, lo he dicho una y otra vez que amo al a comunidad, los quiero mucho, en mis shows ahí los veo, ya no puedo hacer más, el problema lo tienen en esa pequeña comunidad... yo creo que es porque soy cristiana”.

Yuri dijo que la comunidad LGBT no la respeta. (Archivo) (EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Yuri se defendió diciendo que ella nunca ha comentado nada al respecto de que Dios no quiere ni acepta a los miembros de la comunidad LGBT, asimismo consideró que a diferencia de ella que sí respeta a sus críticos, ellos no la respetan mucho y por eso la agreden.

Estas fueron las palabras de la también conductora de televisión:

“Nunca he dicho que Dios no los quiere, en lo absoluto, al contrario, Dios quiere a los miembros de la comunidad, por supuesto, lo que pasa es que yo tengo mi forma de pensar como cristiana y es respetable, yo no ando con una bandera en Reforma... yo respeto, pero pues ellos no me respetan mucho en esa área, pero no importa, los sigo queriendo y amando”.

Lo que Yuri mencionó, y que le valió ser tachada como homofóbica, fue durante una entrevista con El Escorpión Dorado después de enterarse que uno de sus novios era homosexual inmediatamente se realizó una prueba de VIH para evitar contagiarse o detectarlo a tiempo, hecho que le valió las críticas porque consideró “normal” que los gays tengan esta enfermedad.

La cantante aseguró que ella ama a los miembros de la comunidad LGBT. (Foto: Instagram/@oficialyuri)

¿Qué dijo Yuri sobre la Marcha LGBT en la CDMX?

La cantante e intérprete de Es Ella Más Que Yo defendió la lucha de los derechos de los homosexuales por lo que está a favor de la Marcha LGBT en la Ciudad de México del próximo sábado 24 de junio, asimismo dijo que considera correcta esta forma de manifestarse.

Por otra parte dijo que le molesta escuchar y saber que “los maltratan” desde el núcleo familiar por lo que hizo un comentario acerca de los padres que tienen hijos que pertenezcan a esta comunidad.

Estas fueron las palabras de Yuri: “Que padre que puedan pelear sus derechos, yo estoy de acuerdo en que no me los maltraten... y que los papás prefieran decir que mejor muertos que homosexuales, yo no voy con eso, cero, yo nunca les he hecho nada, no hay testigo de nada”, aunado a su declaración subrayó que por ser cristiana la atacan.

Yuri pidió que no "maltrataran" a los homosexuales (Foto: @oficialyuri)

Sus comentarios desataron molestias en los conductores de De Primera Mano, uno de ellos fue Gustavo Adolfo Infante quien dijo que Yuri sí “maltrata” a los homosexuales y luego se escuda y justifica en la religión. El periodista de las exclusivas dijo lo siguiente:

“Tú los maltratas con tu indiferencia, sobajándolos con tu boca y tus palabras, luego metes la religión y dices que eres cristiana... no creo que haya una religión que diga menosprecia a la gente homosexual”.