A Gustavo Adolfo Infante no le gustó el cambio de horario de su programa en Imagen Televisión

En la televisión los cambios pueden ser inesperados, especialmente cuando se requiere refrescar un formato o aumentar los niveles de audiencia, y es que para Gustavo Adolfo Infante la nueva estrategia de Imagen televisión no son favorables para él.

Igual que Televisa y TV Azteca que han echado a andar estrategias como la transmisión de los realities MasterChef México Celebrity y La casa de los famosos México compitiendo directamente los domingos, Imagen busca impulsar la audiencia sabatina.

Para ello, han dispuesto “adelantar” la transmisión de El minuto que cambió mi destino, programa de entrevistas de Gustavo Adolfo a las 18:30 h, siendo que ya lleva al aire algún tiempo en su horario de las 21:00 h.

Fue en su transmisión de YouTube donde el comunicador mencionó que el día martes 20 de junio fue informado del cambio que, a su parecer, le afecta.

Gustavo Adolfo Infante finalmente sí se integró como panelista a "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

“Es que ya no sé a qué hora vamos a pasar, creo que me van a cambiar horario. Creo que me van a cambiar de horario a las 6:30 de la tarde”, mencionó el también conductor del programa De primera mano.

Ante la cara de sorpresa de su compañera Jessica Gil Porras al escuchar dicha noticia, Infante expresó: “La cara que estás poniendo tú, la puse yo cuando me enteré, pero pues son decisiones de la empresa”.

Explicó que el cambio obedece a que se estrenará el programa Divina comida, por lo que la empresa desea apuntalar su audiencia desde la tarde.

“Como es el programa de mayor rating de los sábados ‘El Minuto que cambió mi destino’, quieren apuntalar el programa este de ‘Divina Comida’ que va a pasar los sábados a las 8″, argumentó.

