Persona con discapacidad visual asombró a todos al cantar como Luis Miguel en San Luis Potosí

Una persona ciega que canta como Luis Miguel se roba el corazón de todos

En las calles de San Luis Potosí, el talento inigualable de una persona ciega ha capturado la atención de los transeúntes, quienes quedan maravillados al escuchar su voz prodigiosa que emula a la del reconocido cantante mexicano Luis Miguel, apodado ‘El Sol’.

El fenómeno fue captado en un video que rápidamente se ha viralizado en la plataforma TikTok. En la grabación, se aprecia a la persona ciega interpretando una de las canciones más románticas de Luis Miguel, “Hoy el aire huele a ti”, incluida en el álbum “20 años”.

Mientras la persona ciega despliega su talento artístico sin ninguna dificultad, los peatones se acercan y depositan dinero en un vaso que sostiene frente a ellos, como forma de recompensar su prodigiosa voz y su capacidad para entonar las canciones de Luis Miguel con una sorprendente precisión.

El asombro no se ha limitado solo a las calles de San Luis Potosí, sino que se ha extendido a las redes sociales, donde los internautas han reaccionado con sorpresa y admiración ante la habilidad de esta persona ciega para interpretar con maestría el tema.

La viralización del video ha llevado a algunos usuarios de TikTok a solicitar que se difunda aún más la historia de esta persona ciega, con la intención de que su talento sea reconocido y apoyado por un mayor número de personas.

Incluso, algunos internautas han revelado la calle en la que suele mostrar su talento, con la esperanza de que aquellos que lo encuentren allí le brinden su apoyo, además, varios dejaron sus comentarios en el video expresando su apoyo al artista callejero.

“Ufffff qué talento, es una de las canciones difíciles de Luis Miguel, apóyenlo por favor”

“Este chico canta excelente, se presenta en el centro de San Luis Potosí. Es invidente. Hagámoslo viral por favor”

“Hay una razón por la que nadie canta esa rola en los karaokes … pero este carnal lo hace muy bien”

“Literal se necesita un pulmón extra solo para poder cantarla , ya cantarla entonado es otra cosa. Grande este personaje”

“Lo hace ver fácil, que grande es este tipo”

“Igual la voz de Luis Miguel se me pararon los pelos de emoción”

Luis Miguel conquista a Céline Dion: el Sol de México recibe elogios de la famosa cantante

"El Sol de México" compartió en sus redes sociales una entrevista que le realizaron a la cantante canadiense Credito:IG @lmxlm

En un nuevo giro de su éxito internacional, Luis Miguel ha sorprendido a sus seguidores al revelar un video donde demuestra que su música rompe fronteras y trasciende el tiempo.

Después de compartir una carta de admiración de Frank Sinatra hace unas semanas, ahora mostró pruebas de que Céline Dion también es una gran admiradora suya.

En el video publicado por “el Sol de México”, la reconocida mezzosoprano canadiense describe a Luis Miguel con adjetivos como “guapo” y “fantástico”. La conversación, que tuvo lugar hace una década, fue captada por una reportera internacional y demuestra la admiración mutua entre ambos artistas.

Céline Dion, famosa por su emblemático tema principal de la película “Titanic”, “My Heart Will Go On”, entabla una conversación en francés con la periodista, quien le pregunta si conoce a Luis Miguel. Sin esperar respuesta, la canadiense elogia al intérprete mexicano al describirlo como un “cantante español increíble” y destaca su apariencia física y su extraordinaria capacidad vocal.

Luis Miguel presumió mensaje de Céline Dion sobre él en redes sociales; esto pensaba la famosa de “El Sol” (Foto: Instagram/@lmxlm)

La cantante canadiense asegura que por su interés en coescribir y coproducir una canción, Luis Miguel se puso en contacto con ella. La canción en cuestión es “Somos Novios” de Armando Manzanero en su traducción al inglés.

La artista asegura que la canción es una melodía hermosa y que considera un honor haber trabajado con Luis Miguel en su disco. La canción estaba originalmente en español y fue traducida al inglés por Syd Wayne en 1970 bajo el título “It’s Impossible”.

Para Céline Dion, la oportunidad de compartir una de sus mayores pasiones, el canto, con otros artistas apasionados como Luis Miguel, es un verdadero deleite.

A pesar de las críticas que puedan surgir por su participación en más duetos, la cantante no lo veía como “solo otro dueto más”, sino como la posibilidad de compartir lo que más ama con alguien que comparte su misma pasión por la música.