El bochornoso momento que pasó Andrea Legarreta en la calle

Andrea Legarreta recordó el momento en que vivió un vergonzoso e incómodo momento en sus vacaciones

Andrea Legarreta estuvo bajo los reflectores tras el anuncio de la separación de Erik Rubín, quien fuera su pareja por más de 20 años, después por el noviazgo de su hija Mía con el torero Tarik Othon, pero esta vez fue porque protagonizó un momento vergonzoso mientras estaba de vacaciones.

Te puede interesar: Cómo se conocieron Mía Rubín y Tarik Othon, esto declaró Erik Rubín

La anécdota la recordó durante uno de los juegos y concursos que se llevaron a cabo en la transmisión del programa Hoy de este viernes 2 de junio cuando la conductora Galilea Montijo le preguntó sobre un momento incómodo que haya vivido en algún momento de su vida.

Ante la duda sobre qué historia contar fue que Andrea Legarreta, entre risas contó que estaba de vacaciones con su familia en un pueblo en Europa, específicamente en Inglaterra, del cual no quiso revelar el nombre, pero sí dijo que estaba caminando con sus hijas mientras grababa el momento con su celular y por distraída se cayó.

Te puede interesar: Así luce actualmente la chica de la portada del disco “Amantes sunt amentes” de Pxndx

Pero ahí no terminó todo sino que de la risa le ganó la pipí sin poder levantarse de su lugar. Tras este bochornoso momento sus hijas Mía y Nina Rubín mostraron caras de sorprendidas y de no creer el momento, ante esto sólo pudieron ayudar a levantar a su mamá quien había “dejado un charquito”, contó la presentadora.

Andrea Legarreta contó el penoso momento durante la transmisión del programa "Hoy". (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

Así lo contó la famosa conductora entre risas de su compañera y amiga Galilea Montijo:

Te puede interesar: Captaron a paletero en Coahuila trabajando bajo la lluvia y recaudaron 10 mil dólares para ayudarlo

“Ay ya sé, en un viaje mis niñas y yo íbamos en un pueblito allá por Inglaterra... entonces estábamos caminando de turistas, yo las vengo grabando... no lo había contado... las vengo grabando porque el pueblito era hermoso, me caigo, ellas se mueren de risa, yo me muero de risa... de risa me hice pipí, entonces las niñas empezaron a decir que ´no era posible´... me paré y ya era charquito”.

Después de su declaración y del cuestionamiento de Gali sobre qué pasó después, empezó a contar que ya no podía hacer nada, pero que afortunadamente para ella traía pantalón negro por lo que no necesitó ocultar ninguna mancha de manera inmediata ni cambiarse de ropa por lo que siguió caminando.

La famosa conductora contó que fue durante sus vacaciones a Inglaterra cuando vivió un bochornoso momento. (Ig: @andrealegarreta)

Estas fueron las palabras que compartió la también actriz de teatro de obras como Vaselina Timbiriche:

“No había tanta gente, traía pantalón negro, llegué a otra tienda, pedí otro pantalón y me preguntaron si me lo quería probar, dije que no, gracias, démelo, me lo llevo, me super queda, entonces me fui a una cafetería, en el baño, en la bolsa del que compré eché el pantalón que traía y me puse el nuevo, pero a pelo”.

Por otra parte Andrea Legarreta también confesó quién fue su primer amor dentro del mundo del espectáculo y el nombre que reveló emocionó a los presentes sobre todo por la explicación que dio.

Ante esta pregunta ella contestó que a pesar de haber tenido diferentes novios a lo largo de su vida, su primer amor “famoso” fue Erik Rubín. Sin embargo, reveló que un actor le “fascinaba”: Eduardo Palomo.

Andrea Legarreta confesó que su primer amor "famoso" fue Erik Rubín. (@andrealegarreta)

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín realmente están separados?

Erik Rubín contó que por consejo e indicación de la terapeuta, a la que acudió junto con su pareja Andrea Legarreta, se mantendrán alejados por un tiempo, no obstante aclaró que no están separados definitivamente, sino que estaban distanciados temporalmente para conocer cuáles eran sus sentimientos y la situación que “vivían actualmente como pareja”.

Tras las declaraciones del cantante, confesó que Andrea siempre será el amor de su vida y que a pesar de haber anunciado su separación de manera pública, él todavía mantiene la esperanza de que podrán volver a retomar su romance.