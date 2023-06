Los mejores memes que dejó la colaboración de Peso Pluma y Bizarrap (Youtube/Bizarrap) (Twitter/Elreydelchucho)

La más reciente producción del argentino Bizarrap fue en colaboración con el artista mexicano más escuchado del momento: Peso Pluma. Apenas se estrenó el tema musical en las principales plataformas de streaming, los memes y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar.

Y es que la colaboración de inmediato generó gran expectativa. Con un video construido a partir de animación cuadro por cuadro, protagonizado por dos curiosas ratas que personificaban a los dos músicos, Bizarrap anunció a los cuatro vientos su colaboración con Hassan Kabande Laija.

Los mejores memes de Peso Pluma y Bizarrap (captura de pantalla)

Tras el tema junto a Arcángel y el mega éxito mundial que el productor musical grabó con la colombiana Shakira, los fans del argentino esperaban con ansias una nueva apuesta musical; sin embargo, tal parece que la canción no fue del todo bien recibida por parte de la mayoría de los internautas.

Los comentarios se dividieron. Los fans acérrimos de Peso Pluma elogiaron el trabajo de su ídolo y la mezcla de Bizarrap; no obstante, otros internautas comentaron que no era el mejor proyecto de los dos músicos e hicieron ver esto con los creativos memes que hicieron.

Los mejores memes de Peso Pluma y Bizarrap (captura de pantalla)

Una constante en los memes al respecto fue la frase “La mejor parte de la colaboración de Bizarrap y Peso Pluma es cuando la quitas y pones...”. Los usuarios de redes sociales optaron por recomendar otras canciones, no sólo de otros artistas, sino del mismo Bizarrap, entre las que resaltaron la colaboración con Villano Antillano y la tiradera de Shakira contra su expareja, Piqué.

Otro de los divertidos memes que figuraron en Twitter fue aquel donde se puede ver el ya clásico starter pack. En la imagen aparece la famosa sudadera azul de Bizarrap, sus lentes y su gorra. También resalta el meme del perrito con el popular corte de pelo de Peso Pluma.

Los mejores memes de Peso Pluma y Bizarrap (captura de pantalla)

Aquellos a los que no les agradó nada la canción de Peso Pluma y el argentino manifestaron su sentir con el ya famoso meme de la oreja sangrando por la música que escucha desde un auricular o aquel donde un hombre conecta sus audífonos con un bote de basura. A quien sí le gustó, pero aceptó que la canción no era nada buena, posteó el icónico meme que dice: “Es horrible, me encanta”.

Otro tema que apareció en los memes sobre la Music Sessions #55 fue el gran parecido que tiene Peso Pluma con el personaje de Stranger Things. Los usuarios de redes sociales no dudaron en hacer notar la similitud entre los dos jóvenes

Los mejores memes de Peso Pluma y Bizarrap (captura de pantalla)

Algunos fans argumentaron que se sentían bastante decepcionados, pues esperaban una tiradera al estilo Shakira, o al menos, que Peso Pluma se defendiera las famosos corridos tumbados de las múltiples críticas en internet y de paso lanzar dos o tres comentarios a su favor.

No obstante, la canción se enfocó en contar una historia de desamor. “Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, estoy ped* no te voy a mentir, le hablé a otra morrita al deducir que te perdí, ya no hay más cosas que contigo quiero hablar, con otra piel te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar y ya nos verán pistear”, dice la canción.

Los mejores memes de Peso Pluma y Bizarrap (captura de pantalla)

Algunos fanáticos alabaron el peculiar estilo del tema musical, donde se mezclaron las guitarras y los conocidos instrumentos clásicos de los corridos con algunas notas electrónicas propias del la producción típica de Bizarrap.

El arrollador éxito de Peso Pluma, ahora potenciado por la colaboración con Bizarrap, parece estar lejos de apagarse. Se espera que la canción rompa récords de todo tipo y al menos se acerque un poco a lo que consiguió el argentino con Shakira hace unos meses.