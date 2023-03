Maryfer Centeno analizó la presentación de Shakira en el programa de Jimmy Fallon: “Se acabó la mirada triste”

Maryfer Centeno dio novedades sobre Shakira y su sentir usando como referencia la actuación en vivo de canción con Bizarrap (Archivo)

Maryfer Centeno, grafóloga y experta en personalidad y lenguaje corporal, volvió a analizar a Shakira, tomando como referencia la más reciente presentación de la barranquillera con el argentino Bizarrap en el programa estadounidense del humorista Jimmy Fallon.

La autora del libro Arregla tu vida con grafología, Grafomaniatics y Grafología en el amor, colgó en su cuenta de Tiktok una serie de videos donde analiza a la interprete de ¿Dónde están los ladrones?. En el primero de ellos se ve a Shakira sacando la lengua durante la entrevista con el comediante, razón por la cuál, Centeno dice que aquello se trataba de un efecto calmante ante el nerviosismo de hablar de su expareja.

De esta manera, dice que hablar sobre su separación con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, es un tema que todavía le cuesta, pero que ya no tanto como antes. “Por supuesto que le dolió, y se marca en sus ojos lo que vivió porque se ha transformado la mirada de Shakira”, dijo la grafóloga refiriéndose al momento en que la colombiana habla del proceso de escribir la canción.

Maryfer Centeno es experta en lenguaje corporal (Foto: Captura de pantalla)

Sobre su actuación en vivo, la experta en lenguaje corporal hizo énfasis en cómo Shakira aulló al principio de la presentación, demostrando así que estaba completamente liberada de la tristeza que le había ocasionado Piqué. “La loba ha vuelto y vino con todo”, dijo Centeno.

“Hay una liberación, eso es lo que está pasando con Shakira”, aseguró la experta en lenguaje corporal, pues dijo que se notaba por la postura abierta de la barranquillera. “Cuando lanza este aullido se está liberando y con fuerza”.

Del mismo modo, la mexicana notó miradas de satisfacción y de seguridad, e incluso notó sus frenéticos movimientos y la ropa atrevida que utilizó, haciendo énfasis en las botas de tacón, mismas que demostraban empoderamiento, sensualidad y también feminidad.

Se refirió al dominio y al control de la cantante de Music Sessions #53, representados en su pantalón y su cinturón, respectivamente. Del mismo modo, dijo que su postura era de seguridad, y que aunque es posible que todavía le duela, está experimentando más cosas buenas que malas.

Los artistas recrearon el videoclip de la canción, montando en el escenario una escenografía que asemejaba a la habitación donde el productor de música suele grabar sus sesiones. (@FallonTonight)

También admiró la inteligencia de Shakira con los símbolos, destacando el detalle del reloj que usaba la cantante en la presentación, así como la seña que hace con dos de sus dedos durante la estrofa “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores y me supliques”.

Se trata de la primera actuación en vivo de la Music Sessions #53 de Shakira en colaboración con el argentino Bizarrap. En el show, los artistas recrearon el videoclip de la canción, montando en el escenario una escenografía que asemejaba a la habitación donde el productor de música suele grabar sus sesiones.

Shakira mostró un absoluto desenvolvimiento escénico, paseándose por todo el foro e interactuando con sus fans, mismos que parecían muy entusiasmados de compartir cámara con la interprete de La Tortura.

En la imagen, Shakira y Bizarrap en el show de Jimmy Fallon

Durante la entrevista con Jimmy Fallon, la artista dijo que su hijo se había mostrado muy entusiasmado con la colaboración con Bizarrap, pues él mismo se había comunicado con el manager de su madre y le había dicho que una canción junto al “dios argentino” sería un éxito.

En el video de la presentación se pueden ver a Milan y Sasha, hijos de la interprete con el exfutbolista Gerard Piqué, sentados con la audiencia y mirando a su madre trabajar.

Shakira Mebarak Ripoll nació un 2 de febrero en Barranquilla, Colombia. Su primer éxito musical fue Estoy Aquí, sencillo que se desprende de su álbum Pies descalzos, un trabajo que coqueteaba con el rock. Posteriormente, la colombiana se volvió una artista de talla internacional con el disco Servicio de Lavandería y la canción Suerte.