Pianista tocó canción de Peso Pluma en restaurante de lujo y los comensales reaccionaron

Los clientes del restaurante reaccionaron al artista

Un pianista se volvió viral por tocar el exitoso tema musical del momento, Ella baila sola, del cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Mientras que en algunos restaurantes prohíben la música de Hassan Kabande Laija, otros sacan provecho del intérprete y amenizan las comidas de los clientes.

En el video, que ya se ha vuelto tendencia en redes sociales, se puede ver al músico emocionado por la sorpresa que dará a los comensales del lugar. En un principio, los clientes no notaron la curiosa melodía que el pianista tocaba; sin embargo, una vez que las notas más reconocibles de Ella baila sola se hicieron sonar, su atención se fijó en el músico.

Una de las personas que se encontraba en una de las mesas más alejadas del pianista, no dudó en guardar el momento para el recuerdo, y comenzó a grabar en su celular. En el video, el pianista escribió: “¿Cómo reaccionarán si les toco esto?”. Los comensales reaccionaron bastante bien.

Peso Pluma se encuentra en un gran momento de su carrera. Se trata del primer cantante mexicano en presentarse en el exitoso programa de Jimmy Fallon y de pisar el importante escenario del Festival Coachella junto a Becky G con el exitoso tema Chanel, Peso Pluma cantó para miles de espectadores.

El pianista sorprendió a los comensales al ritmo de Peso Pluma (instagram/peso pluma) (Tiktok/@crutze.musica)

Del mismo modo, hoy 31 de mayo del 2023 se estrenará su inesperada colaboración con el productor musical argentino Bizarrap, artista que ha colaborado con importantes figuras de la música como Quevedo y Shakira

No es la primera vez que el intérprete de Ella baila sola se vuelve viral en TikTok. Cada día, el nombre del originario de Zapopan se posiciona en las curiosidades virales de la red social favorita de niños y adolescentes.

Recientemente, un establecimiento familiar de comida se volvió tendencia en redes sociales por colocar un letrero en sus instalaciones para avisar a los comensales que, por más que hicieran peticiones, no pondrán música del famoso cantante, esto porque, en juicio del negocio, el ambiente era totalmente familiar, y los temas musicales de Peso Pluma iban en contra de sus valores.

En cambio, este otro restaurante, sorprendió a sus clientes cuando el pianista encargado de amenizar, hizo gala de su talento y tocó los pegadizos acordes del éxito mundial Ella baila sola.

El video cuenta con casi 160 mil me gusta, más de dos mil comentarios y un montón de “guardados”. Los internautas reaccionaron con humor poniendo particular énfasis en hacer bromas de “la elegancia del lugar” y el tema de Peso Pluma.

“Ella danza en soledad”, “Qué elegancia la de Francia”, “Ella sabe que tiene atributos agradables al ojo masculino”, “Mi estimado amigo, ¿qué le parece esa dama?”, fueron algunos de los chistes que escribieron al respecto del video.

Del mismo modo, los internautas elogiaron el talento del pianista y se encargaron de hacerle saber escribiendo cosas como: “Sólo tú puedes hacer que se escuche bien”, “Si no me dijeras que esa rola es de Peso Mosca, te diría que es una joyita, pero no lo es”, “No soy fan de Peso Pluma pero la forma en la que tocas es genial”.

El pianista, consciente de su talento, escribió “Por algo me dicen que soy el Rey Midas”, en un comentario que dejaba entrever que había mejorado la canción de Hassan Kabande Laija.

Al punto de la 6 de la tarde hora de México, Peso Pluma estrenará su esperada canción junto al productor musical argentino, Bizarrap. Se trata de un tema musical que promete ser un auténtico éxito y romper un montón de récords tal cuál hizo la colaboración de la colombiana Shakira con el músico.