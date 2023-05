Natanael Cano estrenó canción y lo nombraron “el rey de los corridos tumbados”

Natanael Cano fue considerado como el mejor cantante de "corridos tumbados" (Ig: natanael_cano)

Sin duda alguna, el nombre de Natanael Cano siempre tendrá una vinculación con el género de los corridos tumbados, al grado de que es considerado uno de los pioneros y de los máximos exponentes de este tipo de música, pero hoy escaló de nivel porque recientemente lo nombraron “el rey” de este género musical gracias a su nuevo tema Pacas de Billetes.

¿Cómo recibió este sobrenombre? Fue debido a los usuarios de redes sociales que, tras posicionar en tendencias la nueva canción de Natanael, otorgaron el título de rey de los corridos tumbados por el impacto que tiene y tendrá la nueva composición, además, de acuerdo con fanáticos del músico, podría llegar a ser una de las mejores del joven cantautor de 22 años.

Pese a que recientemente es comparado en múltiples ocasiones con el popular Peso Pluma, esta vez fue Cano quien se llevó los reflectores sin importar el éxito que tuviera el jalisciense.

La canción, que al momento de esta publicación alcanzó el número dos de las tendencias de YouTube, habla sobre una vida de lujos que no fue fácil de conseguir; sin embargo, no importó ninguno de los señalamientos o críticas que recibió porque pudo, dijo, alcanzar la cima y ser exitoso.

Constantemente comparan a Natanael Cano con el cantante Peso Pluma. (Ig: @natanael_cano) (@pesopluma)

“Desde plebes (niños) sabíamos que íbamos pa’ este level, me cambió la vida, nos cambió ya el modo, nunca para abajo siempre para arriba, no me hizo menos ni un cab****, nunca pudieron... No van a poder tumbarme aunque quisieran”, frases que algunos de sus seguidores calificaron como un mensaje hacia aquellos que consideran que por la fama de otros artistas como Peso Pluma se va a ver opacado el trabajo de Cano.

Inclusive algunos recordaron al nuevo competidor dentro del género de los corridos tumbados, quien con 16 años se posicionó dentro de listas importantes a nivel internacional como el Top 50 Global de Spotify o Billboard Hot 100. Se trata de El Chino Pacas y su tema El Gordo Trae El Mando.

Pero qué dijeron los internautas al respecto de la nueva canción del intérprete de Amor Tumbado. Los usuarios de la plataforma audiovisual se expresaron así:

“Que orgullo ver a alguien que siempre defendió los corridos tumbados y ponerlos en lo más alto es de reconocer”, “gracias a ti, el género regional mexicano está teniendo el reconocimiento que merece”, “viva el rey de los corridos tumbados”, dijeron parte de sus seguidores.

Fanáticos de los corridos tumbados consideraron que fue gracias a Natanael Cano que este género está hoy dentro del gusto popular. (Instagram/ @natanael_cano)

Otros más compararon este nuevo hit con los que lanzó Peso Pluma: “Un verso de este Corrido tumbado es igual a toda la carrera de peso pluma”, espetó el internauta. Algunos más aseguraron que fue gracias a Cano que los corridos tumbados alcanzaron éxito y el resto de cantantes como Emilio Hassan sólo aprovecharon esta tendencia.

“El primero que llevó la música de corridos a ser escuchados en los 5 continentes, los que llegaron después ya tenían el camino listo”, “el verdadero rey del Corrido tumbado, quien le abrió las puertas al resto de cantautores de este género”, argumentaron los seguidores de este cantautor.

Los seguidores del músico destacaron que Natanael Cano agotó todos los boletos para su presentación en el Auditorio Nacional del próximo 30 de mayo (Fotos: CUARTOSCURO)

Cabe destacar que los usuarios de las plataformas digitales recordaron que Natanael Cano se presentará en el Auditorio Nacional el próximo martes 30 de mayo. Para este concierto no hay boletos desde hace aproximadamente dos meses, así lo dio a conocer una de las más importantes organizadoras de eventos musicales en México.

Recalcaron que este logro no todos lo pueden conseguir, ni siquiera Peso Pluma, también señalaron que a pesar de que fuera al show de Jimmy Fallon o participara en el festival Coachella, no ha tenido un concierto en forma dentro de uno de los recintos más importantes de nuestro país.