Guadiana prometió concierto de Peso Pluma si gana las elecciones en Coahuila

El candidato llamó al voto útil por parte de los jóvenes

Durante la fase final del segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Coahuila, el representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina, prometió llevar al cantante Peso Pluma en caso de obtener la victoria el próximo 4 de junio.

El morenista aprovechó la despedida del debate para prometer “por su sombrero” que, en caso de obtener un resultado favorable en la contienda, podría dar un concierto del artista mexicano mundialmente conocido por interpretar el género de corridos tumbados, lo que lo ha llevado a romper récords en plataformas musicales.

“Si el PRI se va, jóvenes, por mis...por mi sobrero que Peso Pluma vendrá”

El morenista instó a los jóvenes a salir a votar durante el segundo debate (Twitter/@aguadiana)

Su promesa estuvo antecedida de su petición a la juventud, principalmente, para salir a votar, ya que señaló que se trata del sector social más amplio en la entidad y que puede cambiar la historia de todos los habitantes, ya que podrían acabar con más de nueve décadas de dominio del tricolor y no repetir los pasajes que tuvieron que vivir su ancestros que fueron administrados por el PRI tras la Revolución Mexicana.

Asimismo, a toda la ciudadanía la instó a salir a votar y realizar un sufragio útil, pues apuntó a que los ejercicios de democracia participativa han apuntado que presuntamente seis de cada 10 ciudadanos quieren que el Revolucionario Institucional abandone el poder ejecutivo local.

“Amigas y amigos de Coahuila, en todas las encuestas seis de cada 10 ciudadanos quieren que se vaya el PRI, es momento de llamar al voto útil. Necesitamos al voto útil y hago un llamado aquí, sobre todo, a la juventud que es el voto mayoritario en esta elección del 4 de junio: que no les pase lo que a sus abuelos, papás, que haya pasado el PRI y siga con 94 años. Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el voto de Morena”, expresó este 1º de mayo.

Armando Guadiana prometió rifa de su sombrero

El candidato a la gubernatura de Coahuila presumió su sombrero firmado por el Gran Campeón Mexicano y adelantó que buscará rifarlo en las redes sociales.

La promesa de Peso Pluma no ha sido la única que ha emitido el candidato en lo que lleva la campaña, pues durante el primer debate —el 16 de abril— el candidato morenista presumió su sombrero firmado por el boxeador mexicano Julio César Chávez y anunció que sería rifado para la ciudadanía.

Posterior a emitir su propuesta sobre el tema del agua y comenzar a hablar sobre la educación y la niñez, el senador con licencia no realizó su discurso completo, sino que utilizó de una pausa para desprenderse de su sombrero, momento en el que aprovechó para hablar de la historia de su prenda.

“A mí me tocó de esa manera. Desgraciadamente con el crecimiento de la población ha habido de esa problemática y está pasando eso, pero déjenme terminar. No puedo irme porque tengo el compromiso de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales. No me lo vayan a robar aquí, porque ya saben aquí está difícil el tema”, expresó.

¿Quién es Armando Guadiana?

Santana Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila (Infobae México)

El candidato por Morena nació en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Se graduó en licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entidad universitaria donde también realizó la maestría en Ciencias con especialidad en Investigaciones de Operaciones.

En su vida profesional, el legislador se ha desempeñado en el ámbito de la minería y de los metales, pues en el sector privado se ha consolidado como un ícono del ramo minero, además de ser empresario en el ramo de asesoría y diseño de estructuras con software.

Además, fue socio de la empresa de Materiales Industriales, consejero nacional de la Cámara Minera de México, así como miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México.