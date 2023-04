Drake y El Chino Pacas fueron vistos en una fiesta en EEUU

Chino Pacas compartió momentos de la fiesta donde estuvo con Drake (TikTok: @chinito_pacass)

Chino Pacas es el nombre de un cantante que día con día encuentra mayor popularidad no sólo dentro del público mexicano, sino también los reflectores internacionales. El vocalista mexicano de tan sólo 16 años fue visto en una fiesta con el músico canadiense Drake en un lugar de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Fue el intérprete de Search & Rescue quien compartió en sus redes sociales oficiales fotos y videos junto a Cristian Humberto Ávila, mejor conocido como “El Chinito” Pacas. Rápidamente el material audiovisual se difundió, principalmente en TikTok, y los seguidores de ambos cantantes iniciaron una serie de rumores en torno a ellos.

Los internautas comenzaron a decir que seguramente se viene una colaboración entre el famoso rapero y el cantante mexicano de corridos tumbados y bélicos, además se mostraron contentos de que Drake, a quien calificaron como uno de los exponentes del rap a nivel mundial, se tomara el tiempo de convivir con el joven.

Los dos cantantes fueron vistos juntos en una fiesta donde Drake bailó al ritmo de los corridos tumbados (TikTok: @johnstime)

Otros más aplaudieron que Drake tuviera gusto por el regional mexicano, particularmente por los corridos bélicos, sobre todo porque en el material audiovisual se le ve disfrutando y bailando uno de los temas más populares interpretados por el mexicano.

“Se viene un Drake tumbado, felicidades mi hermano!” , “Hasta dónde ha llegado nuestro chinito, felicidades, que siga la mata dando”, “Eso es todo, estamos muy orgullosos de ti, mi bro”; “Arriba México, y arriba Apaseo el Alto”, compartieron algunos de sus fans.

Cabe destacar que mencionaron el municipio Apaseo el Alto, ubicado en el estado de Guanajuato debido a que en ese lugar nació Cristian Humberto Ávila, “el chinito”.

Chino Pacas fue captado cantando sus corridos tumbados al lado de Drake (Captura Instagram: @champagnepapi)

El video es ambientado por una de las canciones del Chino Pacas, la cual al parecer es que lleva por título Dijeron Que No La Iba Lograr, interpretada al lado de Fuerza Regida, que se convirtió en uno de los temas más populares del cantante de 16 años.

A pesar de los rumores de una colaboración musical entre ambos artistas y que poco a poco el encuentro entre los dos toma una mayor relevancia en redes sociales ninguno de los dos se pronunció al respecto al momento de esta publicación.

¿Por qué se considera que Chino Pacas podría llegar a superar a Peso Pluma?

Cristian Humberto Ávila, alias Chino Pacas, inició su carrera a inicios de 2023, tan solo 4 meses le bastaron para destacar dentro de la esfera musical en nuestro país y comenzar a causar impacto en el mundo del espectáculo a nivel internacional. Sus logros lo llevaron a ser comparado con Peso Pluma y algunos consideran que podría opacar al intérprete de Ella Baila Sola.

Sólo pasaron 12 semanas para que su canción El Gordo Trae el Mando, su mayor éxito hasta ahora, se colocara en el lugar 75 en la lista Billboard Hot 100 por encima de Taylor Swift con All Of The Girls You Loved Before y la Music Sessions , Vol. 53 de Shakira con Bizarrap.

Si esto fuera poco para un artista que va iniciando su carrera, Chino Pacas ganó su lugar en las principales listas de reproducción es Spotify. En el Top 50 Estados Unidos está en la posición 47, superando Karma de Taylor Swift . En tanto se refiere al mismo listado, pero en México está en lugar número 10, dejando atrás a TQG de Shakira y Karol G, así como a Peso Pluma y Becky G con su tema Chanel.

Logró colarse en el Top 50 Global con la misma canción ya mencionada, convirtiéndose en una de los artistas más escuchados a nivel mundial, si bien está en el lugar 49, consiguió desplazar a Angels Like You de Miley Cyrus .