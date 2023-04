Jhonny Caz defendió a su hermano Eduin Caz de ataques de Ventaneando

Johnny Caz llamó "mitoteros" a los integrantes de Ventaneando

Desde hace unos días Eduin Caz, uno de los dos líderes de Grupo Firme junto a su hermano Jhonny Caz, se ha mantenido en el centro de la conversación porque aún no queda claro su distanciamiento con su esposa Daisy Anahy, a poco tiempo de que la influencer dé a luz a su tercer hijo.

Y es que desde su pasada actuación en el Premio Lo Nuestro, cuando dedicó sus galardones a “su ex esposa”, se conoce que el cantante de Ya supérame se encuentra separado de la mujer con quien procreó dos hijos, y quien se encuentra embarazada en espera del tercero.

Debido a que el músico no ha hablado frontalmente del tema, sus seguidores están ávidos de averiguar qué está pasando al interior del matrimonio formado por Eduin y Daisy Anahy, es por ello que un detalle en la piel de Caz llamó la atención en días pasados.

La pareja llegó al altar en 2013 y ha procreado dos hijos; uno más viene en camino (Foto: Instagram@eduincaz)

Y es que de acuerdo a una instastory que el mismo cantante de regional mexicano compartió luego de un concierto en California en la segunda semana de abril, habría cubierto con un rayo negro el nombre “Anahy”, escrito en letras rojas y en mayúsculas en el dorso de su cuello, por lo que los conductores de Ventaneando lo tundieron por considerarlo inconveniente.

Este supuesto nuevo tatuaje sería la prueba de una separación definitiva entre Eduin Caz y su esposa, sin embargo, el polémico cantante fue quien aclaró la situación en un reciente concierto de Grupo Firme, pues desminitó haber eliminado el del nombre de su pareja y explicó que el tatuaje de rayo negro se lo hizo plasmar en el lado contrario del cuello.

Fue durante una reciente presentación de la banda como parte de su nueva gira Hay que conectarla Tour donde explicó que el tatuaje de Daisy Anahy sigue intacto en un lado de su cuello.

Daisy Anahy se encuentra en avanzado estado de embarazo, durante el cual se rumoró que el padre del bebé se había hecho eliminar el nombre de "ANAHY" (Foto: Instagram@eduincaz)

“Aquí está el rayo, y aquí está el otro”, dijo sobre el escenario y mostró que efectivamente posee ambos diseños. Tras ello, su hermano Jhonny salió en su defensa ante los comentarios negativos que hicieron sobre él los conductores de Ventaneando y remató al recordar el bochornoso incidente cuando Pedro Sola confundió los nombres de dos marcas de salsa catsup en vivo.

Johnny Caz dio su opinión sobre los conductores de "Ventaneando" (Foto: Instagram@ventaneandouno)

“¿Qué puedes esperar de personas que lo más que han hecho en su vida es inventar chismes? ¡mitoteros!, no chismosos, mitoteros, al viejito nomás se acuerdan de él porque se equivocó con el nombre de la mayonesa, si no ni triunfara, aquí McCormick no, ¡ay no, me equivoqué!”, dijo Jhonny Caz.

Tras este comentario los hermanos se rieron y el público los ovacionó, refrendándoles de esta manera su apoyo incondicional.

Por su parte, la influencer se ha mantenido en bajo perfil y no ha hablado de su presunta separación de Caz (Foto: Instagram)

¿Qué dijeron en <i>Ventaneando </i>sobre Eduin Caz y su tatuaje?

Cuando aún se tenía la información de que el cantante de 28 años se había hecho tatuar un rayo encima del nombre de su esposa, Pati Chapoy y Daniel Bisogno lanzaron fuertes comentarios contra el líder de Grupo Firme, por considerarlo fuera de lugar.

“Esto es glorioso porque no hay nada más estúpido, desde mi punto de vista, que hacerte un tatuaje para una cuestión de una pareja amorosa que lo más probable es que no vaya a durar y que en un futuro nomas te estés martirizando”, expresó Bisogno.

La conductora dejó ver su aversión a los tatuajes al comentar la nota de Eduin Caz (Foto: Instagram@ventaneandouno/@eduincaz)

Por su parte, Chapoy empleó un adjetivo peyorativo para resumir lo que piensa de Eduin Caz y el tatuaje que presintamente se había ocultado. “¡Naco!”, dijo la titular de Ventaneando contundentemente.

“Tenía el nombre de la ex y ahora se tiene que tapar la jeta con un trueno para que no se vea eso, imagínate... Pero ve a Lupillo, tienes que hacerte un lunarsote para taparlo”, añadió el polémico presentador.