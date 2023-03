Así se burló Raúl Jiménez de Chivas previo al partido contra América

Raúl Jiménez se burló de Chivas previo al clásico nacional (Reuters/Craig Brough )

Cada que se enfrentan América y Chivas en el torneo de la Liga MX se genera una expectativa en torno al desempeño que puedan dar ambos equipos. Para la Jornada 12 del Clausura 2023, las Águilas visitarán al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron para protagonizar un encuentro más del Clásico Nacional.

Debido a la importancia que tiene este partido, ex jugadores de ambos equipos se han animado a compartir su postura sobre lo que pasará en la cancha, además de fortalecer la rivalidad que hay entre la afición azulcrema con la del chiverío. En esta ocasión Raúl Jiménez se encargó de calentar la previa del juego y defender al club que lo formó.

El delantero del Wolverhampton demeritó la buena temporada que están teniendo los dirigidos por Veljko Paunovic, ya que no habían tenido un torneo tan destacado como lo han hecho con el serbio desde que tomó al equipo al inicio del año, así que usó esa buena racha que están teniendo para burlarse del club Guadalajara.

El juego de Chivas vs América se jugará el próximo sábado 18 de marzo (EFE/José Méndez)

Fue a través de una transmisión de Twitch de streaming del canal RetaEsports que el futbolista consideró que Chivas está viviendo su mejor temporada “en 50 años”, el canterano americanista no olvidó los torneos en donde los tapatíos no salían de los últimos lugares de la tabla, así que menospreció lo que han hecho hasta su última jornada disputada.

El tema del Clásico Nacional surgió a partir de la pregunta del streaming ya que le cuestionó su opinión sobre el partido de Chivas vs América, así que el Lobo del Tepeji no se guardó nada en cuanto a su desprecio a Guadalajara.

Así lo expresó Raúl Jiménez durante la transmisión en Twitch:

“En su mejor temporada en 50 años, tienen tres puntos más que el América. Y tienen tres puntos más que el América y ya es un temporadón de las Chivas, ¡guau!”, expresó de manera irónica.

Raúl Jiménez debutó con América y le gustaría retirarse con ellos (Foto: Cuartoscuro)

Pero, no satisfecho con su primer comentario, Raúl Alonso continuó burlándose de la escuadra tapatía ya que insistió que la racha ganadora que atraviesan en este Clausura 2023 no puede borrar su pasado, y es que a pesar de que actualmente Chivas está por encima del América por escasos puntos, para el jugador de la Premier League, esos logros no son nada y volvió a desprestigiar la dirección de Veljko Paunovic.

“No me importa, están celebrando una temporada equis. Tres puntitos arriba del América y ya son los mejores del mundo en los últimos 28 años”

El clásico nacional se jugará el próximo sábado 18 de marzo en punto de las 21:10 hrs en el Estadio Akron, de Jalisco, por lo que distintas personalidades han compartido su opinión en días recientes, uno de ellos fue Daniel Ruso Brailovsky.

Raúl Jiménez actualmente juega en la Premier League con los Wolves (REUTERS/Phil Noble)

Raúl Jiménez ha mostrado el cariño que le tiene a la institución deportiva que lo debutó en repetidas ocasiones; cuando vino a México para tratar una lesión que tuvo previo a empezar el Mundial de Qatar 2022 visitó las instalaciones de Coapa. Fue recibido por el presidente deportivo, Santiago Baños, y tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones como cuando era jugador.

Durante su visita, presumió en redes sociales su paseo por las instalaciones del club América. Debido a su visita a las Águilas surgió la versión de que Raúl Jiménez buscaría retirarse del futbol mexicano en el equipo que lo debutó. Ante esta posibilidad, el propio Raúl Jiménez no descartó la idea pero en unos años más adelante.

Aunque no explicó si tiene pensado retirarse pronto, reveló que —si de ser posible— regresaría a la Liga MX para jugar sus últimos partidos como profesional en compañía de su afición que lo vio crecer deportivamente, pero de momento se mantiene en la Premier League con los Wolves.