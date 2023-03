La frase del Ruso Brailovsky con la que calentó el Chivas vs América

Brailovsky aseguró que América ganará el clásico nacional (Foto: Liga MX)

El partido más esperado de la Jornada 12 del Clausura 2023 será el clásico nacional ya que se enfrentarán Chivas y América en el Estadio Akron en búsqueda de los tres puntos de la fecha. Debido a la rivalidad histórica entre ambas escuadras, diferentes ex jugadores de ambos clubes se animan a compartir sus expectativas del juego.

Tal fue el caso de Daniel Alberto Brailovsky, mejor conocido como el Ruso Brailovski, quien presumió de su cariño a los colores azulcremas y lanzó un incendiario comentario a días de que se lleve a cabo una edición más del clásico de clásicos del futbol mexicano.

En una charla con David Medrano —difundida en las redes sociales del periodista de Azteca Deportes— el Ruso recalcó que América está en las mejores posibilidades de llevarse del partido sin importar la racha de resultados positivos que acumula en conjunto del Rebaño Sagrado, por lo que demeritó lo que ha conseguido el conjunto dirigido por Veljko Paunovic.

América se llevó el Clásico Naciona nte Chivas del Apertura 2022. Foto: @Chivas

Desde la perspectiva del ahora comentarista deportivo, América “siempre gana” en los clásicos, así que no importa cómo llegue el rival, las Águilas serán quienes se lleven los tres puntos de la victoria. Y es que, a pesar de que le extrañó la pregunta de Don Deivid sobre su pronóstico —porque no conocía que el clásico se jugaba en esta fecha—, el exdelantero mantuvo su postura.

“El América, gana el América, yo no sabía contra quién jugaba, pero gana el América

A pesar de que el colaborador de Azteca Deportes intentó persuadirlo para compartir un análisis más profundo en torno a lo que se podrá ver en la cancha del Estadio Akron, el argentino no quiso meterse en más polémica por lo que habló desde su perspectiva de fanático y evadió la pregunta.

Daniel el Ruso Brailovsky en el Club América de México (Foto: Twitter/@America_0215)

Únicamente se limitó a afirmar que cuando hay un Chivas vs América, el conjunto de Coapa es el ganador rotundo del partido sin importar algún otro factor.

“Me estas dando manija, quieres que hable ‘tu sabes de futbol’; sí entiendo de futbol pero también cuando se juega un clásico Chivas vs América, no hay otro que América, no hay otro”, sentenció.

Aunque David Medrano le compartió información de cómo ha jugado el club Guadalajara en las últimas fechas del Clausura 2023, el Ruso Brailovsky mantuvo su postura.

Daniel el Ruso Brailovsky festeja un gol con el Club América de México en 1983 (Foto: Twitter/@America_0215)

“Pregúntame la semana que viene de qué opino de tal y cual cosa y te puedo decir, hoy gana el América, el sábado gana el América y espero siga ganando el América”, finalizó.

El Ruso se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la década de década de 1980, época en la que el cuadro azulcrema se coronó en cinco ocasiones y que significó el trampolín necesario para convertirse en uno de los equipos grandes de la Primera División de México.

Por ello, en la charla con Don Deivid recordó lo que vivió cuando le tocó defender el escudo americanista y convertirse en uno de los emblemas del “ódiame más” de la afición de Coapa. Insistió que su éxito en la década de los noventa y ochenta le ha ayudado a ser reconocido en la actualidad.

“Me tocó a mi llegar en el momento preciso que Diosito había decidido que salgamos campeones. Me tocó vivirlo, me tocó disfrutarlo, la gente disfrutó conmigo. Hasta el día de hoy lo sigo disfrutando, la gente me sigue recordando eso y la paso bárbaro”, narró.

Aquel histórico equipo americanista estaba conformado por Héctor Miguel Zelada en la portería; Vinicio Bravo y Alfredo Tena como pilares en la defensa; Cristobal Ortega, Javier Aguirre y Carlos de los Cobos como referentes del medio campo, y con Carlos Hermosillo, Eduardo Bacas y el propio Daniel Brailovsky como atacantes primordiales.