Carlos Santos y Carlos Reinoso criticaron la actual rivalidad de América y Chivas

Leyendas del Club América

Días previos a que se juegue una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América dentro del Estadio Akron, ex futbolistas e ídolos de las Águilas del América como lo son Carlos Santos y Carlos Reinoso, criticaron la poca rivalidad que hoy en día sienten los jugadores de ambos conjuntos al momento de verse las caras en el terreno de juego.

Desde hace varios años, bastante se comenzó a juzgar la poca pasión con la que se vivieron los últimos enfrentamientos entre Chivas y América, resaltando la escasa rivalidad que sienten los futbolistas de ambas instituciones. A raíz de ello, Carlos Santos y Carlos Reinoso, quienes son voces autorizadas y figuras que supieron lo que fue encarar un Clásico Nacional con la camiseta azulcrema, dieron su punto de vista sobre el próximo choque del 18 de marzo.

Carlos “Maestro” Reinoso

Siendo parte de una dinámica que organizaron las directivas de ambos conjuntos previo al duelo del sábado en el Estadio Akron, Carlos Reinoso estuvo presente junto a otros ex futbolistas e ídolos de las Águilas y del “Rebaño Sagrado”. Fue ahí cuando el chileno arremetió contra las últimas plantillas que han defendido los colores de los equipos “más populares” de México.

Uno de los aspectos que más resaltó, fue cuando hace un par de años, Oribe Peralta, quien entonces ya defendía la camiseta del conjunto rojiblanco, intercambió la camiseta con un jugador del odiado rival y aunado a ello, se quedó platicando con el en la media cancha.

Carlos Reinoso.

“Yo siempre les dije que aquí no se puede cambiar playera con el rival, ustedes deben de tenerle un respeto a la afición; es increíble que termina un Clásico que perdiste y el jugador se quede en la cancha a platicar, reírse y cambiar playera con el rival cuando el aficionado sale del estadio llorando, no merecen ese desprecio de nuestra parte”.

Posteriormente, recordó la mentalidad con la que el y sus compañeros salían al terreno de juego para enfrentar a los tapatíos. “En mis tiempos jugar contra Chivas era un odio natural, eran otros tiempos. Tenían a Alberto Guerra uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en Chivas, pero uno entraba con esas ganas de querer ganarles, de verdad se sentía un odio, odio natural, no era solo una rivalidad deportiva y lo digo con mucho respeto”.

Cuauhtémoc Blanco aplaudió el festejo de Henry Martín en el América vs Chivas (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

Carlos “Negro” Santos

Por otra parte, el míticio delantero brasileño del América, el “Negro” Santos también expresó su punto de vista sobre el “clásico de clásicos”, resaltando que los tiempos van cambiando y a los atletas ya no se les inculca el sentimiento de enfrentar al acérrimo rival.

“La palabra clave es: antes había mucha más identidad con los futbolistas porque había más canteranos, extranjeros con más arraigo. Mientras que en Chivas, había mucho mejores futbolistas de los que hay hoy en día. Los clásicos han decepcionado porque terminan cero a cero, son aburridos, son muy feos y pues la gente pierde emoción”, indicó el ex mediocampista azulcrema.

El brasileño señaló que los futbolistas ya no sienten como antes la rivalidad entre América y Chivas

Posteriormente, indicó la forma en la que los dos equipos tienen que transmitir emoción a su afición el próximo sábado. “Los jugadores tienen que demostrar dentro de la cancha que cada uno tiene que romperse el físico, dar lo mejor para que gane su equipo; tanto del América, como de Chivas. De esta manera, la emoción se va a transmitir a la tribuna.”

Por último, comentó que en la actualidad, no existen ídolos de ambos clubes para sus aficionados. “No, no hay ídolos. Hay buenos futbolistas que están tratando de dejar algo para la historia, pero de eso a que sean ídolos, no lo creo. Yo voy a ver el clásico un ratito, pero si me aburre, le cambio y veo otra cosa”.