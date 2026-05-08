Por qué el lazo entre humanos y perros es tan fuerte, según una experta

La ciencia revela la profundidad del vínculo humano-perro y la importancia del olfato canino para la convivencia (captura de video)

La relación entre perros y humanos es más profunda y compleja de lo que suele creerse. Según la científica Alexandra Horowitz, invitada al Podcast de Oprah, estos animales perciben el mundo con sentidos y emociones muy distintos a los humanos, lo que redefine el vínculo humano-perro. Tanto la ciencia como la experiencia personal muestran que los perros poseen un olfato extraordinario y establecen lazos afectivos claros con sus cuidadores.

Horowitz, directora del Laboratorio de Cognición Canina en Barnard College, explicó que los perros detectan cambios emocionales y biológicos en las personas, recuerdan experiencias y anticipan acciones de sus dueños. Diversos estudios respaldan su capacidad para captar emociones, reconocer rutinas y recordar episodios significativos.

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Los perros experimentan su entorno principalmente a través del olfato y logran vínculos afectivos medibles con quienes los cuidan. En el Podcast de Oprah se confirmó que estos animales pueden anticipar acciones, recordar personas y vivir procesos emocionales complejos, lo que evidencia la profundidad de su cognición.

Oprah Winfrey, quien ha convivido con 21 perros, señaló: “Hacen la vida más dulce y rica en todos los sentidos”. Horowitz añadió que “todo lo que ocurre en nuestro cuerpo genera su propio aroma, y los perros lo detectan”. Estos animales identifican trazas mínimas, como una cucharadita de azúcar en millones de litros de agua, y su anatomía está diseñada para ser olfateadores excepcionales.

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Los perros detectan emociones y anticipan acciones humanas gracias a su extraordinaria sensibilidad sensorial y emocional

Además, comprenden decenas o cientos de palabras y distinguen los mensajes relevantes según el tono de voz. El Podcast de Oprah destacó que el simple hecho de mirarse genera sincronía en el ritmo cardíaco y libera oxitocina en ambos, fortaleciendo el lazo emocional. “La conexión es real”, concluyó Horowitz.

El impacto emocional de los perros en la vida de las personas

Los testimonios personales presentados durante el Podcast de Oprah reflejaron esa estrecha conexión. Rachel, una de las invitadas, afirmó: “Amo a mi perro como si fuera parte de mi alma”.

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Esta sensación fue compartida por Oprah, quien se emocionó al recordar a su propio “perro del alma”. Marissa, desde Texas, relató cómo convivir con Harvey, su perro, le brindó compañía y aprendizaje durante diez años y en distintos lugares. “Sé que fuimos familia en otra vida”, comentó.

El tema del duelo se abordó con Jaime, quien compartió el dolor por la reciente pérdida de Lennox, su perro de 14 años: “Estuvo conmigo en todos los momentos importantes de mi vida”. Horowitz le respondió: “El duelo es normal cuando termina una relación tan fuerte.

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Adoptar perros mayores brinda bienestar tanto a los animales como a sus cuidadores y promueve la serenidad en la convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros, como nosotros, perciben su propio envejecimiento, pero lo que más valoran es poder estar con quienes aman”. Para muchos, la compañía canina representa mucho más que afecto: es un apoyo diario insustituible.

Envejecimiento, bienestar y convivencia con perros mayores

Las experiencias relacionadas con el envejecimiento y los cuidados fueron otro punto central de la conversación. Steve, rescatista en Ohio, contó que la muerte de Wolfgang, su perro, lo llevó a una transformación vital: “Decidí adoptar al perro más anciano del refugio y terminé viviendo con nueve perros mayores, a quienes ofrezco un hogar y tranquilidad en sus últimos años”.

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En el Podcast de Oprah, se recalcó que brindar una segunda oportunidad a estos animales beneficia tanto a los perros como a sus cuidadores. Según Horowitz, muchos perros de edad avanzada se encuentran en su mejor etapa, más tranquilos y agradecidos.

Respetar la autenticidad y necesidades de los perros es esencial para fortalecer el vínculo humano-perro y garantizar su bienestar integral

La alimentación y la salud fueron temas prioritarios. Oprah relató: “Mi cocker spaniel Sadie tiene 17 años y medio, y he visto cómo la comida fresca de calidad ha mejorado su vejez”. Horowitz coincidió en que “la comida menos procesada y más fresca marca la diferencia, sobre todo cuando los perros provienen de situaciones difíciles”.

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Ambas recomendaron atender las necesidades particulares de los perros mayores, dietas específicas, control de fluidos y revisiones, sin dejar de mencionar que la mayoría de los cuidados son similares a los de cualquier perro sano. El bienestar y la integración de los perros mayores dependen de la paciencia, la observación y el respeto por el ritmo de cada animal.

Al cierre del episodio, Horowitz reflexionó en el Podcast de Oprah sobre la importancia de respetar la naturaleza de los perros y valorar sus diferencias respecto a los humanos. El acto de cariño más auténtico es permitir que los animales sean ellos mismos y reconocer esa autenticidad.

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