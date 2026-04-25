Un 45% de los perros responde con ladridos al ver a otros en televisión, según un estudio

El 45% de los perros domésticos responde con ladridos o aullidos ante la presencia de otros canes en la televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares donde conviven personas y mascotas, la televisión puede convertirse en un estímulo inesperado para los perros. El avance de la tecnología y la proliferación de contenidos audiovisuales han hecho posible observar reacciones particulares en los animales domésticos frente a la pantalla.

Un 45% de los perros responde con ladridos o aullidos al ver a otros canes en la televisión. De acuerdo con estudios recientes en comportamiento animal, este tipo de reacción está determinada por la aparición de estímulos visuales y sonoros concretos, y la atención que los perros dedican a la pantalla suele durar solo unos instantes, principalmente cuando reconocen a otros animales o perciben sonidos específicos.

Diversos especialistas explican que los perros perciben la televisión de manera distinta a los humanos: su sistema visual está adaptado para captar solo algunos colores —especialmente el azul y el amarillo— y procesan el movimiento de forma diferente, lo que influye en cómo interpretan las imágenes.

Una investigación publicada por la revista médica Applied Animal Behaviour Science señala que, frente a la pantalla, los perros mantienen su atención apenas durante un 10,8% del tiempo de exposición, y reaccionan de forma intermitente, sobre todo ante la aparición de otros animales o la emisión de sonidos como ladridos o ruidos asociados a presas.

Este comportamiento se explica porque la percepción televisiva en los perros está dominada por imágenes simples, movimientos pronunciados y la presencia de otros animales. Los estímulos auditivos, como los ladridos o ciertos ruidos agudos, pueden desencadenar respuestas inmediatas que van desde la vigilancia hasta la vocalización. Según el portal de estadísticas alemán Statista, el fenómeno afecta a casi la mitad de los perros domésticos.

Factores que influyen en la reacción de los perros ante la televisión

Según estudios de comportamiento animal, los perros solo mantienen la atención a la televisión durante el 10,8% del tiempo de exposición (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal factor de atención es la aparición de otros animales, especialmente perros, que suelen provocar ladridos o aullidos en aproximadamente el 45% de los casos observados. Sin embargo, otras especies, como aves o ardillas, también pueden captar su interés.

La personalidad y la morfología del animal influyen en la respuesta: los perros más excitables tienden a seguir el movimiento en pantalla, mientras que los más temerosos reaccionan sobre todo a los estímulos sonoros.

Los perros de trabajo —como los pastores y los perros de caza— muestran una atención más sostenida ante la televisión, probablemente debido a su predisposición genética para responder a señales visuales y auditivas. Además, la forma del hocico puede alterar la percepción del campo visual, modificando la manera en que el perro interpreta los objetos y movimientos en la pantalla.

En los últimos años, han surgido canales de televisión y plataformas especializadas como Bluey, que ofrecen imágenes, sonidos y gamas de colores adaptados a la visión y sensibilidad auditiva de los perros. Estos contenidos buscan inducir estados de relajación, distracción o activación, según las características de cada animal, y han sido desarrollados en colaboración con expertos en etología.

Los perros procesan el movimiento en la televisión de forma diferente a los humanos, lo que influye en sus respuestas frente a las imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas investigaciones sugieren que este tipo de programación puede ser útil para perros que pasan largos periodos solos en casa, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.

Un estudio de la Universidad de California, citado por The New York Times, indica que los perros expuestos a estos contenidos presentan signos de mayor calma en comparación con los que permanecen en silencio. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal recomiendan cautela: la televisión no logra captar el interés de manera constante y su eficacia en el bienestar canino aún es motivo de debate.

Limitaciones y recomendaciones de los expertos

Aunque la oferta de contenidos audiovisuales para perros ha crecido, los expertos coinciden en que la televisión no sustituye la interacción directa con las personas ni las actividades cotidianas.

La socialización, el ejercicio y el acompañamiento humano siguen siendo esenciales para la salud emocional y física de los perros. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, la pantalla puede complementar los estímulos ambientales, pero el beneficio real es limitado y no reemplaza la convivencia diaria.

El fenómeno de reacción de los perros a la televisión afecta a casi la mitad de los hogares con mascotas, según datos de Statista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien cerca del 45% de los perros domésticos reacciona con ladridos o aullidos al ver a otros canes en televisión, su interés es pasajero y depende de factores individuales, como la personalidad, la raza y la experiencia previa. Los contenidos adaptados pueden ser útiles en ciertos casos, pero la interacción con humanos y el entorno sigue siendo insustituible para el bienestar animal.