Animales y Mascotas

Un 45% de los perros responde con ladridos al ver a otros en televisión, según un estudio

La presencia de otros animales en pantalla puede activar reacciones de reconocimiento y respuesta vocal en muchos casos

Guardar
Ilustración de dibujos animados de un grupo de perros en una sala de estar, cinco de ellos ladran a un perro en la televisión mientras uno duerme en un sillón
El 45% de los perros domésticos responde con ladridos o aullidos ante la presencia de otros canes en la televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares donde conviven personas y mascotas, la televisión puede convertirse en un estímulo inesperado para los perros. El avance de la tecnología y la proliferación de contenidos audiovisuales han hecho posible observar reacciones particulares en los animales domésticos frente a la pantalla.

Un 45% de los perros responde con ladridos o aullidos al ver a otros canes en la televisión. De acuerdo con estudios recientes en comportamiento animal, este tipo de reacción está determinada por la aparición de estímulos visuales y sonoros concretos, y la atención que los perros dedican a la pantalla suele durar solo unos instantes, principalmente cuando reconocen a otros animales o perciben sonidos específicos.

Diversos especialistas explican que los perros perciben la televisión de manera distinta a los humanos: su sistema visual está adaptado para captar solo algunos colores —especialmente el azul y el amarillo— y procesan el movimiento de forma diferente, lo que influye en cómo interpretan las imágenes.

Una investigación publicada por la revista médica Applied Animal Behaviour Science señala que, frente a la pantalla, los perros mantienen su atención apenas durante un 10,8% del tiempo de exposición, y reaccionan de forma intermitente, sobre todo ante la aparición de otros animales o la emisión de sonidos como ladridos o ruidos asociados a presas.

Este comportamiento se explica porque la percepción televisiva en los perros está dominada por imágenes simples, movimientos pronunciados y la presencia de otros animales. Los estímulos auditivos, como los ladridos o ciertos ruidos agudos, pueden desencadenar respuestas inmediatas que van desde la vigilancia hasta la vocalización. Según el portal de estadísticas alemán Statista, el fenómeno afecta a casi la mitad de los perros domésticos.

Factores que influyen en la reacción de los perros ante la televisión

Un perro dorado sentado ladra hacia una televisión que muestra ñus corriendo en una llanura africana. La escena es en una habitación oscura con un mueble de TV.
Según estudios de comportamiento animal, los perros solo mantienen la atención a la televisión durante el 10,8% del tiempo de exposición (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal factor de atención es la aparición de otros animales, especialmente perros, que suelen provocar ladridos o aullidos en aproximadamente el 45% de los casos observados. Sin embargo, otras especies, como aves o ardillas, también pueden captar su interés.

La personalidad y la morfología del animal influyen en la respuesta: los perros más excitables tienden a seguir el movimiento en pantalla, mientras que los más temerosos reaccionan sobre todo a los estímulos sonoros.

Los perros de trabajo —como los pastores y los perros de caza— muestran una atención más sostenida ante la televisión, probablemente debido a su predisposición genética para responder a señales visuales y auditivas. Además, la forma del hocico puede alterar la percepción del campo visual, modificando la manera en que el perro interpreta los objetos y movimientos en la pantalla.

En los últimos años, han surgido canales de televisión y plataformas especializadas como Bluey, que ofrecen imágenes, sonidos y gamas de colores adaptados a la visión y sensibilidad auditiva de los perros. Estos contenidos buscan inducir estados de relajación, distracción o activación, según las características de cada animal, y han sido desarrollados en colaboración con expertos en etología.

Raza británica, perro pastor, juguetón, robusto, trabajador, adaptable, inteligente, orejas erguidas, tamaño pequeño - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los perros procesan el movimiento en la televisión de forma diferente a los humanos, lo que influye en sus respuestas frente a las imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas investigaciones sugieren que este tipo de programación puede ser útil para perros que pasan largos periodos solos en casa, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.

Un estudio de la Universidad de California, citado por The New York Times, indica que los perros expuestos a estos contenidos presentan signos de mayor calma en comparación con los que permanecen en silencio. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal recomiendan cautela: la televisión no logra captar el interés de manera constante y su eficacia en el bienestar canino aún es motivo de debate.

Limitaciones y recomendaciones de los expertos

Aunque la oferta de contenidos audiovisuales para perros ha crecido, los expertos coinciden en que la televisión no sustituye la interacción directa con las personas ni las actividades cotidianas.

La socialización, el ejercicio y el acompañamiento humano siguen siendo esenciales para la salud emocional y física de los perros. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, la pantalla puede complementar los estímulos ambientales, pero el beneficio real es limitado y no reemplaza la convivencia diaria.

Un perro pequeño de color canela sentado en un sofá gris oscuro, mirando atentamente un televisor que muestra un pájaro volando sobre un campo verde. Palomitas en la mesa.
El fenómeno de reacción de los perros a la televisión afecta a casi la mitad de los hogares con mascotas, según datos de Statista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien cerca del 45% de los perros domésticos reacciona con ladridos o aullidos al ver a otros canes en televisión, su interés es pasajero y depende de factores individuales, como la personalidad, la raza y la experiencia previa. Los contenidos adaptados pueden ser útiles en ciertos casos, pero la interacción con humanos y el entorno sigue siendo insustituible para el bienestar animal.

Temas Relacionados

PerrosPercepción Visual AnimalComportamiento AnimalContenidos AudiovisualesBienestar AnimalTelevisión para MascotasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Señales ocultas: cómo reconocer el sufrimiento silencioso en los perros

Estudios científicos advierten que pequeños cambios en la conducta pueden indicar malestar físico, aunque muchas personas no logran identificarlos a tiempo. La observación atenta y la consulta profesional resultan clave para el bienestar animal

Señales ocultas: cómo reconocer el sufrimiento silencioso en los perros

Qué tener en cuenta al elegir la raza de perro ideal para la familia, según un experto

Especialistas en comportamiento animal y adiestramiento destacan la importancia de analizar factores como el espacio disponible, la energía del grupo familiar y la experiencia previa antes de sumar un nuevo integrante canino al hogar

Qué tener en cuenta al elegir la raza de perro ideal para la familia, según un experto

Por qué los perros inclinan la cabeza al escucharnos

Un estudio identificó la conexión entre este gesto canino y la interacción con las personas, y aportó nuevos matices sobre su origen y significado

Por qué los perros inclinan la cabeza al escucharnos

Velocidad, caza nocturna y expertas en el desierto: así es la vida secreta de las arañas camello

A pesar de las leyendas sobre su tamaño y agresividad, estos arácnidos, famosos en redes por su aspecto, carecen de veneno según especialistas. Cuál es su verdadero rol en estos ecosistemas

Velocidad, caza nocturna y expertas en el desierto: así es la vida secreta de las arañas camello

La reducción de peso mejoraría la respiración en los perros con hocico chato

Un innovador programa de la Texas A&M University demuestra que perder kilos alivia el ronquido y mejora la calidad de vida en razas como el bulldog inglés y el pug, brindando esperanza a familias que buscan alternativas más allá de la cirugía

La reducción de peso mejoraría la respiración en los perros con hocico chato
DEPORTES
La noche en que Maria Sharapova llamó a Serena Williams antes de su entrada al Salón de la Fama

La noche en que Maria Sharapova llamó a Serena Williams antes de su entrada al Salón de la Fama

Estudiantes empata contra Talleres en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

Los guiños de Alpine a Boca, Paredes y Messi en la previa a la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Paul Pogba sobre su regreso al Manchester United: “No era el mismo club que había dejado... Incluso la comida era diferente”

Novak Djokovic se convierte en el mentor inesperado que transforma la carrera de Iva Jovic

TELESHOW
Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

INFOBAE AMÉRICA

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia

Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel