Perros y gatos

Qué reveló un estudio sobre el tono de voz ideal para fortalecer el vínculo con un cachorro

Científicos recomiendan usar una entonación cálida y melodiosa para potenciar la conexión emocional, la atención y el bienestar de los perros y gatos

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Mujer sonriente con suéter gris se arrodilla frente a un cachorro Golden Retriever de color claro, sosteniendo un objeto pequeño cerca de su hocico. Interior.
El tono de voz cálido y agudo fortalece la relación emocional entre humanos y sus perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tono de voz que los humanos eligen al comunicarse con sus perros y gatos cachorros transforma significativamente el vínculo y el bienestar compartido en el hogar. Los avances científicos han demostrado que ciertos tonos y formas de expresión inciden directamente en la conexión emocional, el entendimiento mutuo y la respuesta conductual de los animales de compañía.

Un estudio publicado en Animal Cognition indicó que los perros prestan más atención y se muestran más interesados cuando una persona utiliza un tono similar al que se emplea con un bebé.

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Los canes muestran preferencia por el “habla perruna”, equivalente al tono utilizado al dirigirse a bebés: tono agudo, melodioso y cálido, el cual genera un impacto directo en la atención, la identificación emocional y los mecanismos de recompensa cerebral, asociándolos con experiencias placenteras y facilitando la proximidad y el deseo de interactuar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las estrategias de comunicación afectiva también benefician a los gatos, quienes identifican la voz y las intenciones de su humano favorito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio publicado en la revista Animal Cognition señala que los gatos reconocen la voz de su “humano favorito” y la utilización de una voz aguda, suave y emocional genera en ellos también una mayor y mejor respuesta a su “familia humana”.

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“En las culturas occidentales contemporáneas, la mayoría de las personas hablan con sus gatos. El registro del habla dirigido a los animales de compañía comparte características comunes con el habla dirigida a niños pequeños, que se distinguen del habla dirigida a adultos“, explicaron los investigadores.

Un estudio publicado en la revista NeuroImage aporta un dato clave: el centro de recompensa cerebral de los perros responde con mayor intensidad a la voz de un integrante de la familia que a la de desconocidos. De acuerdo con la investigación, los canes que presentan apego profundo hacia los integrantes de la familia exhiben una activación neuronal especialmente pronunciada frente a la voz familiar, incluso en ausencia de contacto visual.

El desarrollo del lenguaje en perros y humanos

Un bebé con mameluco azul y camiseta blanca sentado en el suelo, mirando a un cachorro Golden Retriever tumbado. Hay bloques de juguete coloridos alrededor.
ULos estudios han comprobado la similitud entre el vocabulario de un perro adulto y el de un bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de Amritha Mallikarjun, doctora en ciencias cognitivas y becaria posdoctoral en el Centro de Perros de Trabajo de Penn Vet, explora cómo la relación entre humanos y perros revela claves sobre el desarrollo del lenguaje en la infancia. Su trabajo examina hasta qué punto los perros pueden entender palabras y cómo estas capacidades comparadas con las de los bebés permiten inferir principios fundamentales de la adquisición del lenguaje humano, un campo que ha cobrado auge en los últimos años en la ciencia cognitiva, según informó el medio The Philadelphia Inquirer.

Un hallazgo destacado de Mallikarjun, que diferencia su enfoque dentro del área, es la similitud entre el vocabulario de un perro adulto y el de un bebé entre ocho y doce meses de edad. “Lo interesante es que los bebés, posteriormente, desarrollan un sistema lingüístico complejo. Los perros pueden aprender nuevas palabras, pero su evolución no se dispara como en los bebés”, afirmó Mallikarjun.

Una mujer sentada en el suelo habla con un gato atigrado que la mira fijamente. La mujer tiene el cabello recogido y viste una chaqueta azul.
El contacto verbal acompañado de miradas directas eleva los niveles de oxitocina, fortaleciendo la confianza entre personas y animales de compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Chaser, una border collie de Carolina del Sur capaz de distinguir más de 1.000 palabras, motivó a la especialista a replicar experimentos originalmente diseñados para infantes con perros. El éxito de ese experimento llevó a la creación de nuevas líneas de investigación centradas en las capacidades perceptivas y de atención de los canes.

La afinidad entre humanos y perros es un eje fundamental para Mallikarjun. Plantea que ambas especies han coevolucionado, desarrollando no solo una comprensión mediatizada por palabras, sino vinculada al tono y el lenguaje corporal. Según la especialista, los perros “definitivamente comprenden nuestro tono. Saben cuándo usamos una voz alegre y tonta y la prefieren sobre la directiva adulta. La ‘voz de perro’ es muy similar a la que se emplea con bebés, y aparece en la mayoría de las culturas”.

La clave biológica del vínculo: oxitocina y comunicación recíproca

Primer plano de una mujer sonriente con cabello castaño corto, sosteniendo un cachorro de gato atigrado naranja y blanco, en un hogar con un sofá de fondo.
Los gatos solo responden de manera distintiva al lenguaje especial si la voz proviene de un integrante conocido del hogar, consolidando un lenguaje propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Science identificó que el contacto verbal acompañado de una mirada directa eleva los niveles de oxitocina —la llamada “hormona del amor”— en humanos y perros por igual. Este proceso biológico fundamenta el círculo de apego y protección, al reforzar tanto la confianza como el bienestar emocional en ambos integrantes de la interacción.

Los perros no solo distinguen palabras y entonaciones: son particularmente sensibles al estado anímico de la persona que les habla. Este fenómeno, sostenido por el sistema de recompensa cerebral y la co-evolución originada durante la domesticación, explica la calidad singular del lazo entre humanos y animales de compañía.

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