Índice de guías de Pragmata - Trucos, builds, secretos y todo lo que necesitás saber

Pragmata

Sobrevivir al caos robótico de Pragmata no se trata solamente de apretar el gatillo. El juego de Capcom te obliga a coordinar el combate de Hugh con el hackeo de Diana, planificar qué armas imprimís y decidir en qué gastar cada gramo de fibraluna.

Ya sea que estés dando tus primeros pasos o buscando exprimir hasta el último chip en el endgame, en este índice vas a encontrar todas nuestras guías en desarrollo para lo que necesites: desde los consejos esenciales y las mejores builds, hasta la gestión de recursos, jefes, coleccionables y los secretos del post game.

Por supuesto que intentaremos no revelar ninguna sorpresa sin avisar, pero sí advertimos que algunas de las guías pueden contener spoilers.

Conceptos básicos y primeros pasos

Pragmata

Las primeras horas de Pragmata son las más duras. En esta sección te damos las guías indispensables para que no tengas ningún problema innecesario:

Economía, recursos y progresión

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La fibraluna, el Lunum puro y los cartuchos de reparación son el combustible de toda tu aventura. En estas guías te contamos dónde farmearlos y cuándo gastarlos para poder avanzar tranquilo y no estancarte:

Armas, habilidades y builds

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Cada arma de Pragmata tiene un uso específico. Acá repasamos qué conviene imprimir en cada etapa del juego y cómo armar una build ideal:

Enemigos y jefes

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Cada robot de la Cuna tiene un patrón que podés explotar si sabés leerlo. En esta sección repasamos los enfrentamientos más difíciles y cómo superarlos:

Sistemas secundarios y mini-juegos

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Pragmata está lleno de sistemas paralelos. Por más que sean opcionales, te traemos guías para que puedas sacar provecho de sus recompensas:

Coleccionables y secretos

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Pragmata esconde todo tipo de guiños y objetos para los coleccionistas que disfrutan explorar cada rincón. Por eso te traemos estas guías para que no te pierdas nada:

Post-game y recompensas extras

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Si ya terminaste la campaña, en estas guías repasamos qué se mantiene en el New Game Plus, cuál es contenido endgame y si Pragmata esconde finales secretos.