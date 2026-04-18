Pragmata: cómo conseguir fibraluna y en qué gastarla primero

Pragmata

En el mundo hostil y tecnológico de Pragmata, administrar bien tus recursos te permite sobrevivir. De todos ellos, la fibraluna es el recurso más importante para progresar. Este material, refinado a partir de un mineral único llamado lunum, tiene la propiedad de absorber y copiar información estructural, y es esencial para mejorar tu equipo, armas y habilidades de hackeo.

¿Te cuesta conseguirla o no sabés en qué invertirla para ser más eficiente? En esta guía te contamos todos los métodos para farmear fibraluna y te detallamos un orden de prioridades claro para gastarla, optimizando tus primeras horas en la Cuna.

Dónde encontrar fibraluna en la Cuna

Para juntar fibraluna, enfocate en varias actividades del juego. Tu primer paso es explorar con cuidado. Este material refinado se encuentra esparcido en diversos sectores.

Una herramienta importante es el Supresor de filuna. Su función principal es eliminar cúmulos de fibra que bloquean caminos. Al limpiar estas áreas, a menudo podés descubrir objetos ocultos, y entre ellos hay valiosas cantidades de fibraluna.

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Entrenamientos de simulación: tu fuente constante

Una de las formas más confiables de conseguir fibraluna constantemente es con los entrenamientos de simulación. Estos desafíos te recompensan por completar objetivos específicos dentro de un tiempo límite.

En Velocidad del rayo, tenés que llegar a la zona indicada en menos de 90 o 60 segundos. Completarlos a tiempo te da fibraluna como premio. Otra simulación útil es Alto y siga, donde podés obtener hasta 400 unidades de este material al completarla.

Desbloqueo de sectores para más oportunidades

Para acceder a más entrenamientos rentables, tenés que desbloquear nuevos sectores. Zonas como el Terradomo o el distrito comercial de la matriz de producción contienen datos de entrenamiento y recursos especiales.

Al explorar y liberar estas áreas, ganás acceso a simulaciones adicionales. Así conseguís más fibraluna para tu inventario.

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En qué gastar tu fibraluna primero

Todo el gasto de fibraluna se hace en la Impresora de unidades dentro de tu Refugio. Para optimizar tu build desde el inicio, te recomendamos seguir este orden de prioridad.

Invertí primero en las mejoras de supervivencia y capacidad. La Ranura modular extra es esencial, ya que suma espacios a tu traje para equipar más módulos. Luego, mejorá la Reparación para que tu cartucho de recuperación cure más puntos de vida. Y no te olvides del Medidor de hackeo, que acelera la carga de energía de Diana para usar el Protocolo de sobrecarga más seguido.

Tu siguiente paso es desbloquear habilidades esenciales. El Disparo crítico te permite ejecutar enemigos débiles con un ataque a quemarropa. Los Superreflejos hacen más lento el tiempo al recibir un impacto, una habilidad crucial para esquivar emboscadas y ataques de jefes.

Potenciación de armamento y hackeo

Con tu supervivencia asegurada, es momento de potenciar tu fuego. El Fusil expansivo es tu arma principal a corta distancia. Gastá fibraluna en subir su daño (nivel 2) y luego su cadencia (nivel 3). Si te enfrentás a enemigos blindados, el Perforador es una inversión clave, ya que su poder de penetración no baja con la distancia.

Por último, elegí un nodo de hackeo táctico según tu estilo. Si preferís el control de masas, priorizá el Multihackeo para enlazar y dejar expuestos a varios enemigos a la vez. Si buscás maximizar el daño directo, el Decodificador es excelente, ya que interfiere en los sistemas enemigos para que reciban más daño por un tiempo.

La fibraluna es el recurso más valioso del juego, pero de nada sirve acumularla si no sabés en qué invertirla.

La fuente más confiable para farmearla es completar los desafíos de las simulaciones del Refugio, algo que explicamos paso a paso en cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas.

Para planificar tu progresión a fondo, leé el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana y, si estás arrancando, complementalo con dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas.

Buena parte del gasto va a terminar en armas y nodos de hackeo: podés ver las opciones en todos los tipos de armas y cómo elegir la mejor carga y en los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir optimizando tu build!