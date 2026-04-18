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Pragmata: cómo usar el Protocolo de sobrecarga de Diana y cuándo activarlo

Te explicamos el funcionamiento de esta habilidad definitiva, cómo cargar el medidor de hackeo y los mejores momentos para desatar su poder en el campo de batalla

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En Pragmata, la lucha contra las máquinas de IDUS demanda tácticas inteligentes y recursos especiales. Una de las herramientas más letales a tu disposición es el Protocolo de sobrecarga de Diana.

¿Querés saber cómo funciona este sistema y cuándo usarlo para no desperdiciar su potencial? En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber, con datos concretos sobre su activación y los mejores momentos para desatar su poder.

Cómo funciona el Protocolo de sobrecarga

El Protocolo de sobrecarga es una habilidad poderosa diseñada para controlar el campo de batalla y debilitar masivamente a las unidades enemigas. Su funcionamiento técnico es preciso y tiene reglas estrictas que debés conocer.

El requisito fundamental para activarlo es tener el medidor de hackeo completamente lleno, es decir, en 1000/1000. Solo cuando alcanzás ese máximo podés ejecutarlo. La mecánica de ejecución en sí es directa: una vez que el medidor está lleno, tenés que oprimir los botones que te indica la interfaz del juego para activarlo.

Al hacerlo, se producen efectos inmediatos y devastadores sobre todos los enemigos que estén cerca de tu posición. Estos sufren tres consecuencias al mismo tiempo: quedan en estado Expuesto (lo que los hace vulnerables a las armas), son inmovilizados momentáneamente y reciben daño directo. Básicamente, es tu botón de pánico con consecuencias ofensivas.

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Cómo cargar y mejorar el medidor de hackeo

Para usar el protocolo, primero necesitás llenar ese medidor clave. La forma principal de cargarlo es mediante el hackeo. Cada vez que realizás un hackeo exitoso a un objetivo, el medidor de hackeo aumenta progresivamente.

Durante la exploración de la Cuna, también podés encontrar Segmentos de datos. Estos fragmentos otorgan un aumento instantáneo, aunque ligero, al medidor de hackeo cuando los recolectás. Son un pequeño empujón que suma.

Si querés ser más eficiente, podés mejorar la velocidad de carga. Tenés que dirigirte a la Impresora de unidades y buscar la pestaña de Aditamentos. Allí podés adquirir y mejorar específicamente el Medidor de hackeo. Esta mejora potencia la velocidad de acumulación de energía, haciendo que el indicador suba más rápido con cada hackeo que completás. Es una inversión que te permite usar el protocolo con mayor frecuencia.

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Cuándo conviene usar el protocolo

Saber activarlo es una cosa, pero usarlo en el momento justo es lo que marca la diferencia. Basándonos en sus efectos, estos son los escenarios ideales para desatar el Protocolo de sobrecarga.

  • El momento óptimo es contra grupos de enemigos. Debido a que afecta a todos los enemigos cercanos, es ideal cuando te encontrás rodeado o frente a una horda. Te permite limpiar el área rápidamente o ganar una ventaja táctica decisiva para reorganizarte.
  • También conviene usarlo para crear ventanas de vulnerabilidad. Dado que deja a los enemigos en estado Expuesto, es el momento perfecto para usar tus unidades de ataque de alto poder. Armas como el Fusil expansivo o el Perforador van a infligir un daño máximo durante este breve periodo. Aprovechá esa sinergia.
  • Por otro lado, es una excelente medida de control. Si necesitás tiempo para reposicionarte, sanarte o recargar tu arma, la inmovilización momentánea que otorga el protocolo te ofrece el espacio necesario para realizar estas acciones sin interrupciones. Usalo como un recurso defensivo cuando la presión sea mucha.
  • Finalmente, tené en cuenta su sinergia con el estado Expuesto. Conviene activarlo especialmente cuando los enemigos tienen defensas altas. Ese estado de exposición es la clave para que se vuelvan vulnerables a tus armas normales, permitiéndote derribarlos con mayor eficiencia. Si un enemigo particularmente resistente te está dando problemas, el protocolo puede ser la solución.

El Protocolo de sobrecarga es tu carta ganadora, pero depende de dominar el sistema que lo alimenta.

Antes que nada, te conviene leer los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas para entender cómo se carga el medidor y qué nodos priorizar.

Una vez activado, el estado Expuesto que genera se potencia muchísimo con las armas correctas: te las detallamos en todos los tipos de armas y cómo elegir la mejor carga.

Es la herramienta ideal para encarar las unidades más duras del juego, algo que cubrimos en consejos indispensables para derrotar a los enemigos más difíciles, y para aprovecharla al máximo tenés que mejorar el medidor siguiendo el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds!

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