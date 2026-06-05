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Summer Game Fest 2026 - Attack on Titan 3, el título de Omega Force, tuvo su anuncio

La conclusión de la saga que se centra en los combates contra los titanes tendrá el juego que cuenta el final del anime

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Attack on Titan 3 - SGF
Attack on Titan 3 - SGF

Festejan los fanáticos de Shingeki no kyojin ya que uno de los anuncios de la Summer Game Fest fue Attack on Titan 3, la conclusión de la saga de Omega Force que revivió los acontecimientos del anime y los volvió jugables. Aún no se confirmó fecha de lanzamiento pero anunciaron que el 1 de julio habrá una transmisión para brindar más información sobre el juego.

El primer título de Attack on Titan fue lanzado en 2016 mientras que su secuela llegó en 2018. Este último lanzamiento tuvo una actualización en 2019 que mejoró algunos de sus aspectos y llevó los acontecimientos hasta la tercera temporada del anime. Con Attack on Titan 3, los fanáticos podrán jugar la parte final de la producción.

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Attack on Titan 3 - SGF
Attack on Titan 3 - SGF

Algo curioso de este proyecto es que es desarrollado por Omega Force, estudio reconocido por la saga Dynasty Warriors donde tenemos que eliminar a cientos de enemigos al mismo tiempo en lo que conocemos como el género Musou. Para Attack on Titan, el estudio japonés se alejó de este concepto para centrar su jugabilidad en el Equipo de Maniobras Tridimensionales y el combate contra titanes.

Una de las grandes expectativas con respecto a esta entrega es cuánto podrá mejorar la fórmula Omega Force gracias al paso de tiempo entre la segunda y esta entrega. Attack on Titan 3 todavía no tiene fecha confirmada pero saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

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