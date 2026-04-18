Pragmata: tips esenciales para el hackeo en las primeras horas de juego

Pragmata

En las primeras horas de Pragmata, dominar el sistema de hackeo no es una opción, es una necesidad. Esta mecánica es el eje central del combate para volver vulnerables a los enemigos de IDUS. En esta guía te contamos cuáles son los mejores nodos, habilidades y mejoras para invertir tus recursos al principio y crear una build sólida que te permita avanzar sin frustraciones.

Cómo funcionan los nodos de hackeo

El proceso básico de hackeo consiste en mover el puntero para conectarlo con el nodo verde. La eficiencia real depende de cómo uses los nodos adicionales que aparecen en la secuencia.

Los Nodos Azules, o de Hackeo Efectivo, son tu prioridad. Antes de tocar el nodo verde, debés pasar por tantos nodos azules como sea posible. Esto potencia el hackeo, aumentando el daño causado y extendiendo el tiempo que los enemigos permanecen en estado Expuesto.

Los Nodos Amarillos otorgan efectos especiales al completar el proceso. Atravesar varios nodos del mismo tipo en una sola secuencia aumenta drásticamente su efectividad. Tené en cuenta que estos nodos tienen usos limitados.

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Los hackeos y chips esenciales para empezar

En la Impresora de unidades del Refugio, podés imprimir y mejorar los nodos que definirán tu estilo de juego ofensivo temprano. Estos son los más recomendables.

El Multihackeo (Control de Masas) es el nodo más útil contra grupos de robots, como los Errante. Este hackeo enlaza a múltiples enemigos y los deja a todos Expuestos al mismo tiempo.

Aunque reduce ligeramente el daño individual, la mayor duración de la exposición te permite limpiar salas rápidamente. Al subirlo de nivel, aumenta la cantidad de objetivos que podés enlazar.

El Decodificador (Aumento de Daño) es ideal para los primeros encuentros con enemigos resistentes o blindados. Interfiere en sus sistemas para aumentar temporalmente todo el daño que reciben. Es la mejor opción para maximizar el daño de tus armas principales en sus niveles iniciales.

Una vez que desbloquees la capacidad de imprimir chips modales, el Modo Ofensa es prioritario. Este chip transforma los nodos expuestos en nodos ofensivos. Al atravesar estos nodos de ataque o disparar al objetivo con el modo activo, el daño de tu próximo hackeo se potencia masivamente.

No subestimes el hackeo de Confusión. Afecta los sensores ópticos de los robots y provoca fuego aliado, haciéndolos atacarse entre sí. Es brutal en sectores con alta densidad enemiga.

Pero no abuses de él contra el mismo objetivo, porque su eficacia disminuye con el uso repetido.

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Las habilidades de hackeo imprescindibles

Para complementar tus hackeos, tenés que invertir componentes de mejora en habilidades clave de Hugh y Diana. Estas son las que no pueden faltar.

La habilidad Disparo Crítico te permite ejecutar un ataque secundario poderoso. Si un enemigo tiene poca salud, aparecerá un nodo de disparo crítico durante el hackeo. Al atraversarlo, podés realizar un disparo a quemarropa devastador para rematarlo de manera eficiente.

El Protocolo de Sobrecarga de Diana es tu “habilidad definitiva” inicial. Se activa automáticamente cuando el medidor de hackeo llega a 1000/1000. Al ejecutarlo, todos los enemigos cercanos quedan inmovilizados, Expuestos y reciben daño inmediato.

Superreflejos es una habilidad de evasión clave. Permite ralentizar el tiempo justo antes de un ataque enemigo. Esto te da la ventana perfecta para iniciar una secuencia de hackeo sin ser interrumpido.

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Cómo optimizar tu build en el Refugio

Para que todas estas herramientas funcionen mejor, tenés que gestionar bien las mejoras del traje en el Refugio. Priorizá las que aceleren tu capacidad ofensiva.

El Medidor de hackeo es la mejora más importante para priorizar. Aumenta la velocidad a la que se llena el indicador de Diana al completar hackeos exitosos. Esto te permitirá usar el Protocolo de Sobrecarga con mucha más frecuencia.

Durante la exploración, no ignores los Segmentos de datos. Recolectar estos fragmentos otorga un pequeño aumento instantáneo al medidor de hackeo, dándote pequeñas ventajas en momentos clave.

Asegurate de recolectar Fibraluna constantemente. Este material es indispensable para canjear por las mejoras de todos los nodos y habilidades en la Impresora de unidades. Sin ella, no podrás subir de nivel tu equipo. Buscala en cada rincón que explores.

Dominar el hackeo es el prerrequisito para todo lo demás en Pragmata.

El cierre natural del sistema es el Protocolo de sobrecarga: lo desglosamos en cuándo activar el Protocolo de sobrecarga de Diana.

Los nodos que mencionamos, como el Multihackeo o el Decodificador, brillan especialmente contra los enemigos pesados que cubrimos en consejos indispensables para derrotar a los enemigos más difíciles.

Para planificar en qué orden desbloquear cada habilidad, leé el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana junto con dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas, y asegurate de tener el recurso que hace falta revisando cómo farmear fibraluna y en qué gastarla primero.

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