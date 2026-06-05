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Summer Game Fest 2026 - The Wolf Among Us 2 reaparece con un nuevo trailer

La esperada secuela de Telltale Games volvió a mostrarse tras años de silencio, sumándose a una remasterización del juego original.

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The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2 | Desarrolladores: Telltale Games, AdHoc Studio | Distribuidores: Telltale Games, Athlon Games

Después de una larga y complicada etapa de desarrollo, The Wolf Among Us 2 volvió a llamar la atención, pero esta vez con un tráiler que nos confirma que el proyecto sigue adelante. La secuela retomará la historia de Bigby Wolf seis meses después de los acontecimientos del juego original, manteniendo su ambientación inspirada en la serie de cómics Fables.

Inicialmente anunciado en 2017, fue cancelado tras el cierre de Telltale Games en 2018. Sin embargo la compañía regresó bajo una nueva estructura y volvió a presentar oficialmente el proyecto durante The Game Awards 2019, reiniciando su desarrollo desde cero.

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Como sorpresa adicional durante el anuncio, este regreso de la franquicia va a estar acompañado por una remasterización del primer título The Wolf Among Us, dando la posibilidad a un nuevo público a descubrir una de las aventuras narrativas más recordadas de Telltale antes de la salida de la secuela.

Fables
(Foto: Telltale Games)

The Wolf Among Us 2 está siendo desarrollado por Telltale Games junto a varios colaboradores externos y hará uso del Unreal Engine 5. Adam Harrington y Erin Yvette volverán a interpretar a Bigby Wolf y Snow White, respectivamente, mientras que la historia buscará expandir uno de los universos más queridos del estudio.

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Aunque todavía no contamos con una fecha de lanzamiento definitiva, esta reaparición en The Game Awards es una señal más que bien recibida para toda una comunidad que lleva ya más de una década esperando el regreso de las saga.

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