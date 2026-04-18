Pragmata: cómo encontrar los easter eggs que Capcom dejó en su nuevo juego

Pragmata - Algunos de los easter eggs más divertidos que podés encontrar

En el intrigante mundo lunar de Pragmata, la acción y la ciencia ficción se entrelazan con capas de significado oculto. Más allá de la misión principal, el juego está repleto de guiños a la historia real, a la nostalgia y a una autoconciencia lúdica que encantará a los jugadores más curiosos.

En esta guía te contamos todos los easter eggs y referencias de cultura pop que podés encontrar.

Referencias a los pioneros del espacio real

La Corporación Delphi, entidad central en la narrativa del juego, rinde homenaje a figuras históricas a través de los nombres de sus líderes. Este detalle es un tributo directo a los héroes de la exploración espacial.

El Director General se llama David Aldrin, una referencia clara a Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna. También, la Presidenta es Svetlana Tereshkova, nombre que evoca a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio.

El equipo se completa con Neil Higgins, el Experto en Nanotecnología. Su nombre combina el de Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna, con un apellido de ficción para el personaje.

Pragmata - Algunos de los easter eggs más divertidos que podés encontrar

Nostalgia terrestre y objetos “retro”

El trasfondo de Pragmata incluye un fuerte sentimiento de añoranza por la Tierra. Esto se materializa en proyectos ambiciosos y en objetos cotidianos que podés recolectar.

Existe un Proyecto de Recreación Urbana, un experimento de impresión a gran escala que buscaba recrear paisajes icónicos de ciudades reales. Entre ellas se mencionan Nueva York, Seúl, Madrid y Delhi. Específicamente, la recreación de Nueva York en la Luna se describe como un lugar que permite a los humanos atesorar sus recuerdos y sentirse “en casa”.

Dentro del Refugio, podés encontrar y regalarle a Diana objetos que remiten a un pasado terrestre. Estos incluyen una tele de CRT, un globo terráqueo, crayones y un balón de básquet. Su función principal es humanizar el entorno y generar una conexión emocional.

Pragmata - Algunos de los easter eggs más divertidos que podés encontrar

Easter eggs de colección y metajuego

El juego cuenta con elementos coleccionables cuya propia descripción es un chiste interno. También hay interacciones que muestran autoconciencia sobre ser un videojuego.

Las Figuras de Mini Cabin son pequeños robots coleccionables escondidos en los escenarios. Su descripción oficial ya es un easter egg: declaran tener una “Funcionalidad: Inexistente” y un “Nivel de compañerismo: Excesivo”. Cuando las encontrás y les das una sacudida, se teletransportan automáticamente a tus aposentos.

Uno de los momentos más claros que rompen la cuarta pared involucra una pared holográfica. Un registro de un personaje llamado Sharon describe su creación, mencionando que se instaló para “celebrar esta creación histórica” a pesar de la negativa de sus jefes. Al atravesarla, Hugh evidencia su confusión.

¡Los guiños que esconde Capcom se conectan directamente con las mecánicas de recolección del juego!

Los objetos retro como el globo terráqueo, los crayones o la tele de CRT son regalos que podés entregarle a Diana: te contamos cómo conseguirlos y qué desbloquean en cómo conseguir todos los regalos para Diana y para qué sirven.

Las Figuras de Mini Cabin, las memorias REM y otros elementos de colección los detallamos en todos los coleccionables de la Cuna y por qué deberías prestarles atención.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir descubriendo secretos!