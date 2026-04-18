Pragmata: cómo completar todos los entrenamientos de simulación y conseguir recompensas

Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Si estás jugando a Pragmata y querés potenciar a tu personaje y tu base, los Entrenamientos de simulación son tu mejor aliado. Son misiones de práctica a las que podés acceder desde el Refugio y que, una vez dominadas, se convierten en una fuente confiable de recursos críticos.

En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber para desbloquearlos, completar todos sus desafíos y farmear las recompensas más jugosas de manera eficiente.

Lista completa de Entrenamientos de simulación

El sistema ofrece un catálogo de 10 simulaciones específicas para practicar distintas habilidades. Los nombres de estos desafíos son:

Velocidad del rayo (Práctica de movilidad)

Robot que se duerme...

Un tiro, un muerto

Destello rojo

Alto y siga (Práctica de movilidad)

Médico

Proyecto incursión

Junto a las cajas

Indefenso

Ratonera

Tené en cuenta que no todos están disponibles desde el comienzo de tu partida. Algunos requieren que encuentres previamente ciertos ítems en el mundo del juego.

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Cómo desbloquear las simulaciones avanzadas

Para acceder a algunos de estos entrenamientos, primero tenés que recolectar Datos de entrenamiento en sectores específicos de la zona llamada la Cuna. Por ejemplo, la simulación Alto y siga se desbloquea al obtener los datos correspondientes en el Bloque: Entrada del Terradomo, Sector: Terradomo.

Te recomendamos que, mientras explorás la Cuna, escanees con atención cada área. Así no te vas a perder estos objetos clave que amplían las opciones de práctica en el Refugio.

Entendiendo la dinámica de entrenamientos: “Velocidad del rayo”

Para entender cómo funcionan estas pruebas, veamos en detalle Velocidad del rayo, que sirve de modelo para las pruebas de movilidad. Su objetivo principal es llegar a la zona objetivo en menos de 90 segundos. Si se agota el tiempo, la misión fracasa.

Pero para la completitud total, el desafío tiene objetivos adicionales. Necesitás llegar a la zona objetivo, destruir todos los contenedores durante el trayecto y, el más exigente, terminar el recorrido en menos de 60 segundos. Este tipo de estructura con un objetivo principal y otros opcionales es común en varias simulaciones.

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Estrategias para completar todos los desafíos

Para superar los tiempos más ajustados y cumplir con todos los objetivos secundarios, tenés que prepararte. Antes de intentar los desafíos de tiempo, como terminar en menos de 60 segundos, te recomendamos mejorar los Propulsores.

Podés hacer esta mejora en la “Impresora de unidades” por un costo de 1200 unidades de fibraluna. Esto optimiza la gestión del medidor del propulsor y la evasión, dándote una ventaja crucial en las pruebas de movilidad.

Otro paso importante es el ajuste de equipo previo. Antes de iniciar cualquier simulación, usá la Terminal del tranvía en el Refugio para personalizar tu equipo y unidades tácticas.

Adaptar tu loadout, por ejemplo equipando la Red estática, puede ser decisivo para las condiciones de batalla o movilidad que requiera el desafío.

El éxito, especialmente en las pruebas de movilidad, también depende de tu habilidad con las acciones básicas. Dominar el control preciso de la cámara y el movimiento es muy importante. Usá el escaneo de forma eficiente para localizar contenedores ocultos u objetivos que deban ser destruidos para completar el desafío al 100%.

Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Las recompensas por completar las simulaciones

Completar todos los desafíos de una simulación es la forma más eficiente de farmear materiales esenciales. Las recompensas incluyen Monedas de Cabin, una divisa electrónica necesaria para el Club de sellos.

También obtenés Fibraluna, un recurso indispensable para mejoras del Refugio y armas. Podés conseguir hasta 400 por simulación.

Finalmente, ganás Componentes de mejora, usados para potenciar la unidad principal, el traje de Hugh y las habilidades de Diana en el Actualizador de firmware. Podés obtener hasta 4 unidades por simulación.

Las simulaciones son una máquina de generar recursos, pero saber en qué invertirlos es otro tema.

Para no gastar mal, te recomendamos leer cómo gastar tu fibraluna primero y complementarlo con el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

Si recién estás arrancando, dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas te va a ahorrar dolores de cabeza.

Las monedas de Cabin que ganás acá se canjean en el Club de sellos de Cabin, y los Datos de Entrenamiento que habilitan simulaciones nuevas los detallamos entre todos los coleccionables de la Cuna.

Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir avanzando.