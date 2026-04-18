Malditos Nerds

Pragmata: cómo completar todos los entrenamientos de simulación y conseguir recompensas

Te explicamos cómo desbloquear, dominar y obtener las mejores recompensas de las 10 pruebas de práctica del Refugio

Guardar
Pragmata - Simulación y farmear recompensas
Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Si estás jugando a Pragmata y querés potenciar a tu personaje y tu base, los Entrenamientos de simulación son tu mejor aliado. Son misiones de práctica a las que podés acceder desde el Refugio y que, una vez dominadas, se convierten en una fuente confiable de recursos críticos.

En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber para desbloquearlos, completar todos sus desafíos y farmear las recompensas más jugosas de manera eficiente.

Lista completa de Entrenamientos de simulación

El sistema ofrece un catálogo de 10 simulaciones específicas para practicar distintas habilidades. Los nombres de estos desafíos son:

  • Velocidad del rayo (Práctica de movilidad)
  • Robot que se duerme...
  • Un tiro, un muerto
  • Destello rojo
  • Alto y siga (Práctica de movilidad)
  • Médico
  • Proyecto incursión
  • Junto a las cajas
  • Indefenso
  • Ratonera

Tené en cuenta que no todos están disponibles desde el comienzo de tu partida. Algunos requieren que encuentres previamente ciertos ítems en el mundo del juego.

Pragmata - Simulación y farmear recompensas
Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Cómo desbloquear las simulaciones avanzadas

Para acceder a algunos de estos entrenamientos, primero tenés que recolectar Datos de entrenamiento en sectores específicos de la zona llamada la Cuna. Por ejemplo, la simulación Alto y siga se desbloquea al obtener los datos correspondientes en el Bloque: Entrada del Terradomo, Sector: Terradomo.

Te recomendamos que, mientras explorás la Cuna, escanees con atención cada área. Así no te vas a perder estos objetos clave que amplían las opciones de práctica en el Refugio.

Entendiendo la dinámica de entrenamientos: “Velocidad del rayo”

Para entender cómo funcionan estas pruebas, veamos en detalle Velocidad del rayo, que sirve de modelo para las pruebas de movilidad. Su objetivo principal es llegar a la zona objetivo en menos de 90 segundos. Si se agota el tiempo, la misión fracasa.

Pero para la completitud total, el desafío tiene objetivos adicionales. Necesitás llegar a la zona objetivo, destruir todos los contenedores durante el trayecto y, el más exigente, terminar el recorrido en menos de 60 segundos. Este tipo de estructura con un objetivo principal y otros opcionales es común en varias simulaciones.

Pragmata - Simulación y farmear recompensas
Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Estrategias para completar todos los desafíos

Para superar los tiempos más ajustados y cumplir con todos los objetivos secundarios, tenés que prepararte. Antes de intentar los desafíos de tiempo, como terminar en menos de 60 segundos, te recomendamos mejorar los Propulsores.

Podés hacer esta mejora en la “Impresora de unidades” por un costo de 1200 unidades de fibraluna. Esto optimiza la gestión del medidor del propulsor y la evasión, dándote una ventaja crucial en las pruebas de movilidad.

Otro paso importante es el ajuste de equipo previo. Antes de iniciar cualquier simulación, usá la Terminal del tranvía en el Refugio para personalizar tu equipo y unidades tácticas.

Adaptar tu loadout, por ejemplo equipando la Red estática, puede ser decisivo para las condiciones de batalla o movilidad que requiera el desafío.

El éxito, especialmente en las pruebas de movilidad, también depende de tu habilidad con las acciones básicas. Dominar el control preciso de la cámara y el movimiento es muy importante. Usá el escaneo de forma eficiente para localizar contenedores ocultos u objetivos que deban ser destruidos para completar el desafío al 100%.

Pragmata - Simulación y farmear recompensas
Pragmata -Cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas

Las recompensas por completar las simulaciones

Completar todos los desafíos de una simulación es la forma más eficiente de farmear materiales esenciales. Las recompensas incluyen Monedas de Cabin, una divisa electrónica necesaria para el Club de sellos.

También obtenés Fibraluna, un recurso indispensable para mejoras del Refugio y armas. Podés conseguir hasta 400 por simulación.

Finalmente, ganás Componentes de mejora, usados para potenciar la unidad principal, el traje de Hugh y las habilidades de Diana en el Actualizador de firmware. Podés obtener hasta 4 unidades por simulación.

Las simulaciones son una máquina de generar recursos, pero saber en qué invertirlos es otro tema.

Para no gastar mal, te recomendamos leer cómo gastar tu fibraluna primero y complementarlo con el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

Si recién estás arrancando, dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas te va a ahorrar dolores de cabeza.

Las monedas de Cabin que ganás acá se canjean en el Club de sellos de Cabin, y los Datos de Entrenamiento que habilitan simulaciones nuevas los detallamos entre todos los coleccionables de la Cuna.

Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir avanzando.

Temas Relacionados

PragmataCapcommalditos-nerds-guiasguiasmalditos-nerdsguias-pragmata

Más Noticias

Pragmata: cómo encontrar los easter eggs que Capcom dejó en su nuevo juego

Te contamos los secretos que Capcom escondió en su aventura lunar, desde homenajes a astronautas hasta objetos que rompen la cuarta pared

Pragmata: cómo encontrar los easter eggs que Capcom dejó en su nuevo juego

Pragmata: orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana

Te explicamos el orden exacto para potenciar a tus personajes y no desperdiciar recursos en el mundo hostil de Pragmata

Pragmata: orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana

Pragmata: todos los coleccionables de la Cuna y por qué deberías prestarles atención

Te contamos qué tipos de objetos hay, las herramientas esenciales para buscarlos y cómo gestionarlos en el Refugio para completar tu archivo al 100%

Pragmata: todos los coleccionables de la Cuna y por qué deberías prestarles atención

Pragmata: todos los tipos de armas, cómo gestionarlas y elegir la mejor carga

Te explicamos la clasificación de cada unidad, su uso específico y los criterios para armar el equipo ideal en cada misión por la Cuna

Pragmata: todos los tipos de armas, cómo gestionarlas y elegir la mejor carga

Pragmata: 10 consejos para sobrevivir a la Cuna y destruir robots con Diana

Te brindamos los diez tips más cruciales para que optimices tu estrategia, fortalezcas tu base y domines las mecánicas únicas de Pragmata

Pragmata: 10 consejos para sobrevivir a la Cuna y destruir robots con Diana

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

El remake de ‘Los inmortales’ con Henry Cavill traerá combates y persecuciones de alto nivel

El remake de ‘Los inmortales’ con Henry Cavill traerá combates y persecuciones de alto nivel

‘Smiling Friends’ ha terminado: ¿Qué hay para decir?

Hailee Steinfeld y Rashida Jones protagonizan ‘Hexed’, una nueva película animada sobre poderes mágicos ocultos

Call of Duty da el salto al cine con estreno pactado para junio de 2028, dirigido por Peter Berg

Pedro Pascal y Sigourney Weaver protagonizan el último tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’

SERIES

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

La familia Ingalls regresa a la pantalla en 2026 con ‘La casa de la pradera’

‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’ enfrenta la nostalgia con el presente

Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera temporada de Merlina

Joel Edgerton y Jennifer Connelly regresan en la temporada 2 de ‘Dark Matter’