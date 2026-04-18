Pragmata: dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas de juego

Pragmata

Pensar en cómo distribuir los primeros puntos de mejora en Pragmata puede ser abrumador. El Refugio ofrece varias opciones y los recursos son limitados. ¿Querés saber en qué habilidades invertir para tener un comienzo sólido y no sufrir en los primeros enfrentamientos?

En esta guía te explicamos cuáles son las habilidades y mejoras más efectivas para enfocar durante tus primeras cinco horas de aventura. Te contamos cómo potenciar a Hugh y Diana para que tu paso por la Cuna sea mucho más llevadero.

Habilidades de combate para Hugh

Tu supervivencia en el campo de batalla depende de dos habilidades fundamentales de Hugh. La primera es el Disparo Crítico. Esta capacidad desbloquea un segundo ataque poderoso que se ejecuta a quemarropa cuando un enemigo tiene poca salud.

Durante un hackeo, puede aparecer un nodo de este tipo. Al atravesarlo, se activa la ejecución instantánea. Mejorarla al Nivel 2 aumenta la tasa de aparición de estos nodos, facilitando los remates. Eso sí, tené en cuenta que no aparece contra ciertos enemigos fuertes.

La segunda habilidad es Superreflejos. Esta función permite ralentizar el tiempo momentáneamente si la activás justo antes de recibir un golpe. Es fundamental para crear ventanas de oportunidad para hackear o disparar sin interrupciones.

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Las herramientas de hackeo y soporte de Diana

El hackeo es tu herramienta principal para dejar a los enemigos en estado Expuesto, volviéndolos vulnerables. Una técnica crucial es el Hackeo Efectivo, que consiste en atravesar los nodos azules antes de llegar al nodo verde final.

Cuanto más nodos azules recolectes, mayor será el daño infligido y más tiempo permanecerá el enemigo Expuesto. Esta es la base del gameplay ofensivo con Diana.

Ahora bien. Tu arma definitiva es el Protocolo de Sobrecarga. Al activarse, inmoviliza a los enemigos cercanos, los deja Expuestos y les inflige daño directo. Para usarlo, necesitás que el medidor de hackeo esté al máximo (1000/1000).

Por eso, una de las primeras mejoras que debés buscar es para el Medidor de Hackeo en el Actualizador de firmware. Potenciar la acumulación de energía te permitirá usar este protocolo devastador con mayor frecuencia en las batallas intensas.

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Módulos para aumentar tu supervivencia

Los módulos se equipan en la terminal del tranvía del Refugio para otorgar efectos especiales pasivos. Para las primeras horas, enfocate en la defensa y la capacidad de curación. El módulo Traje Reforzado es tu primera opción, ya que aumenta la salud máxima en un 10%.

También es muy recomendable conseguir una Ranura Modular Extra. Amplía la capacidad del traje para equipar múltiples módulos. Podés mejorarla hasta obtener 3 ranuras, lo que te permitirá combinar salud, daño y otras utilidades más adelante.

No subestimes las mejoras de curación. La Mejora de Reparación aumenta la capacidad de los cartuchos de reparación. El nivel 1 cura 300 puntos, y escalar este número es clave.

Acompañala con el Portacartuchos, que aumenta en 1 la cantidad que podés llevar, una combinación vital para las misiones de exploración largas. Te da el margen de error que necesitás cuando todavía te estás familiarizando con los patrones de ataque enemigos.

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Tips para la progresión inicial

Para desbloquear y mejorar todo lo mencionado, necesitás dos recursos principales. La Fibraluna es el mineral refinado indispensable para la mayoría de las mejoras en la Impresora de unidades. Usala para desbloquear habilidades y mejorar armas o nodos de hackeo.

Por otro lado, los Componentes de mejora se usan específicamente en el Actualizador de firmware. Este sistema es el que te permite potenciar directamente la unidad principal, el traje de Hugh o las habilidades de Diana de forma más directa.

Mientras explorás, buscá los Segmentos de datos. Estos objetos encontrados aumentan ligeramente el medidor de hackeo de Diana de forma instantánea. Son un boost útil en momentos de apuro.

Y como consejo final: priorizá la supervivencia y el hackeo básico. Invertir primero en Traje Reforzado, Medidor de Hackeo y Superreflejos te dará una base muy sólida. Luego podés agregar daño con el módulo Combate Cercano, que potencia tus ataques si el enemigo está a menos de 10 metros.

Las primeras horas definen gran parte de tu experiencia, así que cada punto de mejora cuenta.

Si querés un plan de progresión a más largo plazo, complementá esta guía con el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

La mayoría de las mejoras que recomendamos se pagan con fibraluna, recurso que podés maximizar leyendo cómo farmear fibraluna y en qué gastarla primero.

En paralelo, te conviene profundizar en las mecánicas de combate con los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas y en cuándo activar el Protocolo de sobrecarga de Diana, y sumar una fuente fiable de Componentes de mejora con cómo completar todos los entrenamientos de simulación.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir afianzando tu inicio!