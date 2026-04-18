Pragmata: orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana

Pragmata

En el hostil mundo de Pragmata, tu progreso depende de dos pilares: la resiliencia de Hugh y el soporte tecnológico de Diana. Pero mejorar todo al mismo tiempo no es viable, y desperdiciar materiales escasos en el orden incorrecto puede ralentizar tu avance. ¿Querés saber cómo optimizar tu crecimiento para ser más eficiente en cada misión?

En esta guía te explicamos el orden de prioridades recomendado para mejorar a Hugh y a Diana. Te contamos qué desbloquear primero para fortalecer tu base, asegurar la supervivencia y luego maximizar el daño.

Prioridad absoluta: el nivel del Refugio

Antes de invertir en mejoras individuales, tu primer objetivo debe ser elevar el nivel de permisos de tu base. Es el requisito para desbloquear todas las funciones avanzadas.

Solo aumentando el nivel del Refugio podrás acceder a nuevas funciones de la Impresora de unidades, potenciar el equipo y desbloquear los niveles superiores de mejora para Hugh y Diana. Sin esto, tu progreso estará muy limitado.

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Primera fase: supervivencia y ranuras de Hugh

Una vez que el Refugio permite mejoras, el enfoque debe estar en la resistencia de Hugh. La idea es evitar fallos en la misión por una capacidad de aguante limitada.

Lo crucial es conseguir una Ranura modular extra para su traje. Podés tener hasta tres, y esto te permite equipar varios módulos a la vez, dándote flexibilidad táctica desde el inicio. El primer módulo que debés equipar es el Traje reforzado, ya que aumenta la salud máxima de Hugh en un 10%.

Paralelamente, mejorá la Reparación de tu dispositivo de cartucho. Esta mejora aumenta los puntos de salud que restaurás, llegando hasta 450 en su nivel 4. Complementá esto con el Portacartuchos, que te permite llevar una unidad adicional de este recurso de sanación.

Segunda fase: utilidad y soporte de Diana

Con la supervivencia básica asegurada, es momento de potenciar la eficiencia de Diana en combate. Su capacidad de hackeo es la clave para controlar el campo de batalla.

Tu primera inversión debe ser el Medidor de hackeo. Mejorar esta estadística aumenta la velocidad a la que Diana acumula energía al completar hackeos. Un medidor que cargue rápido es clave para activar el Protocolo de sobrecarga, una habilidad que inmoviliza y expone a todos los enemigos cercanos cuando el medidor llega a 1000/1000.

También es muy útil desbloquear la habilidad Superreflejos. Esta mejora ralentiza el tiempo justo antes de que un enemigo te ataque, dándote una ventana perfecta para esquivar, contraatacar o iniciar un hackeo.

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Tercera fase: potencia de fuego y especialización

En esta etapa final, ya podés dedicar recursos a maximizar el daño y especializar tu estilo de juego.

Empezá por subir de nivel tus armas principales, como el Fusil expansivo o el Perforador. Llevarlas al nivel 2 aumenta su daño, y al nivel 3 mejora estadísticas como la cadencia de disparo o la cantidad de munición. Luego, desbloqueá la habilidad Disparo crítico, que te permite hacer un ataque devastador a quemarropa cuando un enemigo está debilitado y aparece el nodo correspondiente durante un hackeo.

Para un aumento masivo de daño, imprimí los Chips Modales en la categoría Modo Ofensa. Al equiparlos, los nodos de hackeo se transforman en ofensivos, aumentando mucho el daño que Hugh inflige al siguiente objetivo expuesto.

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Cómo gestionar los materiales para las mejoras

Seguir este orden requiere una gestión inteligente de los recursos. Para hacer la mayoría de las mejoras de armas, nodos de hackeo y funciones del Refugio, necesitarás Fibraluna. Este material refinado es el estándar para casi todas las actualizaciones.

Sin embargo, conservá el Lunum puro. Este material es extremadamente raro y solo debe usarse al final, ya que es el único capaz de elevar el equipo a niveles más altos que la fibraluna normal no puede alcanzar. Por último, no olvides los Componentes de mejora, que se consumen específicamente en el Actualizador de firmware para mejorar el rendimiento del traje de Hugh y las habilidades de Diana.

Tener un roadmap claro de mejoras te ahorra horas de prueba y error en la Cuna.

Si recién arrancás, complementá esta guía con dónde invertir los puntos de mejora en las primeras horas, que se enfoca en las primeras cinco horas de juego.

El recurso clave para casi todas estas mejoras es la fibraluna: te contamos cómo conseguirla en cómo farmear fibraluna y en qué gastarla primero.

En combate, las prioridades que mencionamos se materializan en los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas, todos los tipos de armas y cómo elegir la mejor carga y cuándo activar el Protocolo de sobrecarga de Diana.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir planificando tu build!