Pragmata: consejos para derrotar a los enemigos más difíciles en las primeras horas de juego

Pragmata

En el mundo opresivo y tecnológico de Pragmata, los enfrentamientos contra las unidades de élite de IDUS pueden parecer una tarea imposible. Estos enemigos, diseñados para la supresión y el control, requieren mucha más estrategia que solo apuntar y disparar. La clave para sobrevivir no está en la fuerza bruta, sino en comprender sus puntos débiles y explotarlos con el equipo adecuado.

¿Te sentís abrumado por robots gigantes o enjambres de máquinas voladoras? En esta guía te explicamos las mecánicas esenciales y las tácticas específicas para someter a las unidades más peligrosas que encontrarás. Te contamos cómo usar el hackeo a tu favor, qué armas elegir y cómo prepararte para dar vuelta cualquier combate.

Cómo funciona el estado de Exposición y el Hackeo de precisión

Para dañar seriamente a cualquier unidad de alto nivel, primero tenés que abrir sus defensas. Acá es donde entra en juego el Hackeo. Pero no es cualquier hackeo: se trata de un Hackeo de precisión (Precision Hack).

No basta solo con llegar al nodo verde final. Durante el proceso, tenés que atravesar la mayor cantidad posible de nodos azules. Cada uno de estos nodos aumenta el daño que infligís y, lo más importante, extiende la duración del estado “Expuesto (Exposed)”. Solo cuando el enemigo está en este estado se vuelve realmente vulnerable a tu arsenal.

Mientras hackeás, también buscá los nodos amarillos para activar efectos especiales. Si lográs atravesar varios del mismo tipo, su efectividad se potencia de manera exponencial.

Pragmata - Consejos indispensables para derrotar a los enemigos

Estrategia para derrotar al Guardasector (Robot S-35)

Esta es la unidad más robusta en las primeras horas de juego, con una altura de 5.5 metros y funciones de resguardo de instalaciones críticas. Sus amenazas principales son las plataformas de armas modulares en sus brazos, que lanzan misiles de rastreo, cañones de agua y redes.

Para enfrentarlo, la distancia es tu aliada. Debido a su tamaño y potencia de fuego, el Perforador es el arma ideal. Sus balas atraviesan armaduras y no pierden poder con la distancia. Cargar el disparo aumenta drásticamente este efecto.

Inmovilizalo momentáneamente usando la Red estática. Esto te dará el tiempo necesario para hackear sus sistemas de forma segura. Una vez hackeado y expuesto, activá el Modo ofensa para transformar los nodos en ofensivos y potenciar el daño masivo.

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Cómo someter al Avizor (Robot aéreo W-3AB)

El Avizor es un robot de vigilancia y combate aéreo muy versátil, equipado con un cañón de riel compacto. Su movilidad en el aire lo hace un blanco difícil para armas de corto alcance.

Tu mejor herramienta contra él es el lanzagranadas Antimotines. Sus explosiones tienen un área de efecto amplia que puede repeler y derribar unidades, facilitando ataques en cadena. Priorizá el hackeo para obligarlo a descender o quedar expuesto, anulando su ventaja aérea.

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Tácticas contra grupos de Errante (Serie M4AM)

Aunque es un modelo estándar, su comportamiento enloquecido por las órdenes de IDUS lo vuelve especialmente peligroso en grupos. No intentes enfrentarlos uno por uno.

En encuentros con varios Errantes, usá el nodo de Multihackeo. Esta habilidad te permite enlazarlos a todos a la vez, dejando expuesto a todo el grupo simultáneamente.

Si el grupo es muy grande, una opción aún más eficiente es el nodo de Confusión. Este nodo provoca fuego aliado entre ellos, haciendo que se destruyan mutuamente sin que gastes ni una sola bala. Es la solución perfecta para encuentros abrumadores.

Habilidades críticas para combates al límite

El juego ofrece herramientas definitivas para cuando la situación se pone fea. Durante el hackeo de un enemigo fuerte con poca salud, buscá el nodo de disparo crítico. Activalo para ejecutar un ataque a quemarropa devastador que suele terminar el combate.

Guardá la habilidad Protocolo de Sobrecarga de Diana para cuando el medidor llegue a 1000/1000. Al activarlo, todos los enemigos cercanos quedarán expuestos e inmovilizados, recibiendo daño inmediato.

No subestimes los Superreflejos. Utilizalos justo antes de recibir un ataque pesado para ralentizar el tiempo. Este instante te permite reposicionarte con seguridad o incluso iniciar un hackeo de emergencia. En peleas contra jefes, el Hologenerador es clave. Desplegá el señuelo para atraer el fuego enemigo y ganar unos segundos vitales para recargar o sanar.

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Preparación final en el Refugio

Antes de salir a enfrentar a estas unidades de élite, tu paso por el Refugio es obligatorio. Asegurate de haber pasado por el Actualizador de firmware para potenciar el traje de Hugh y las habilidades de Diana al máximo disponible.

Si sabés que el enemigo está fuertemente blindado, no te olvides de llevar el Perforador mejorado al nivel más alto al que tengas acceso en la Impresora de unidades. La diferencia en el daño es abismal y puede ahorrarte minutos de sufrimiento en la batalla. Con esta preparación, estarás listo para convertirte en una verdadera pesadilla para IDUS.

Ganarle a las unidades de élite depende tanto de la estrategia como del equipo que elijas.

Para armar el loadout ideal, te recomendamos nuestra guía sobre todos los tipos de armas y cómo elegir la mejor carga.

El hackeo es el otro pilar: cubrimos los nodos y chips clave en los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas y dedicamos una guía específica a cuándo activar el Protocolo de sobrecarga de Diana.

Antes de salir a enfrentarte a un Guardasector o un Avizor, revisá el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana, y tené en cuenta que algunos Datos de Robot clave se consiguen en el Club de sellos de Cabin.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir mejorando!