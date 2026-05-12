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El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El estudio Science Saru reinventa el clásico cyberpunk con un enfoque fiel

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The Ghost in the Shell presenta un nuevo tráiler.

El universo anime se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de la década: el remake de Ghost in the Shell, producido por Science Saru, llegará a Prime Video el 7 de julio como una de las principales apuestas de la temporada. Se trata de una readaptación que busca acercarse con mayor fidelidad al manga de Masamune Shirow de 1989 y revitalizar la franquicia con un estilo visual retro y secuencias de acción que apuntan a una renovada era del cyberpunk.

El regreso de un clásico

La nueva serie de Ghost in the Shell retoma la historia original, situada en la ciudad ficticia de Niihama, en el Japón de mediados del siglo XXI. La narrativa se centra nuevamente en la Sección de Seguridad Pública 9, una unidad de élite dedicada a combatir el terrorismo cibernético, dirigida por la icónica cyborg Motoko Kusanagi. Science Saru ha presentado un tráiler que destaca escenas de acción, un diseño futurista y una atmósfera retro, elementos que han generado entusiasmo entre los seguidores antiguos y nuevos por su fidelidad al tono y estética del manga original.

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A diferencia de adaptaciones previas, el estudio apuesta por una aproximación que recupera lo mejor del anime de los años noventa y que prioriza la identidad visual de Masamune Shirow. Los adelantos han evidenciado un cuidado especial en los detalles de un mundo hiperconectado, donde la inteligencia y la seguridad cibernética son el eje central del conflicto. Este nivel de rigor ha sido recibido con entusiasmo por una comunidad que espera, además de acción, debates filosóficos sobre identidad y tecnología.

The Ghost in the Shell (Captura de tráiler oficial)
The Ghost in the Shell (Captura de tráiler oficial)

La visión de Science Saru para el remake

Science Saru, el estudio responsable de éxitos recientes como Scott Pilgrim Takes Off y Dandadan, se embarca en su proyecto más ambicioso hasta ahora con este remake de Ghost in the Shell. Sus responsables buscan equilibrar el respeto por el material original con innovaciones narrativas y técnicas. El tráiler promocional ha puesto de manifiesto la promesa de una “nueva era de acción cyberpunk” y presenta imágenes que evocan la tensión y dinamismo del anime de 1995, considerado un referente cultural.

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El equipo ha destacado su compromiso con una adaptación fiel al manga, en contraste con la versión cinematográfica de acción real de 2017, que fue criticada por distanciarse del espíritu y los temas de la obra de Shirow. Además, el estudio ha trabajado en mantener la esencia de los personajes emblemáticos, en particular la complejidad y el dilema existencial de Motoko Kusanagi. Los seguidores han valorado positivamente la elección de Science Saru, debido a su experiencia en la gestión del ritmo y el espectáculo visual.

Relevancia para los seguidores y para la industria

Esta adaptación llega en un momento de auge para los remakes de anime, muchos de los cuales han sido éxitos de crítica y audiencia. Ejemplos recientes como Ranma 1/2 y Bastard!! han demostrado el potencial de recuperar historias clásicas bajo nuevos estándares artísticos y narrativos. Sin embargo, también persiste la preocupación, lo que añade presión sobre Science Saru y el equipo de producción para estar a la altura de las altas expectativas.

Para los seguidores, la posibilidad de disfrutar una versión fiel y actual de Ghost in the Shell representa un evento generacional. El interés ha crecido sobre todo entre quienes se sintieron insatisfechos con adaptaciones anteriores y esperan que la serie aborde en profundidad cuestiones actuales como la vigilancia, el desarrollo de la inteligencia artificial y la redefinición de la identidad humana.

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