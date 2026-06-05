Summer Game Fest 2026 - Se anunció Stellar Blade: Blood Rain con un tráiler lleno de acción

Stellar Blade 2 - SGF

Uno de los rumores más comentados se hizo realidad en la la Summer Game Fest 2026. Stellar Blade anunció su secuela y se llamará Stellar Blade: Blood Rain. Sin embargo, en este título no controlaremos a Eve sino que se nos presenta una nueva protagonista, Evie.

Por lo visto en el tráiler, el juego del estudio coreano Shift Up seguirá estando centrado en la acción pero con un combate mucho más centrado en los puños de la protagonista. Sumado a esto, Evie parece recibir comunicaciones directas por parte de Eve lo que confirma que la historia estará directamente relacionada con los acontecimientos del primer juego.

PUBLICIDAD

Stellar Blade 2 - SGF

Algo que llama la atención es que la ambientación de Stellar Blade: Blood Rain luce muy diferente a la del primero. Mientras que en Stellar Blade se mostraba un mundo desolado, en esta secuela se ve un mundo mucho más vivo en una ciudad cyberpunk futurista. Por más de que mantiene la acción frenética, la ambientación luce diferente.

Stellar Blade: Blood Rain se encuentra en fase temprana de desarrollo por lo que todavía no tiene fecha aproximada de lanzamiento ni se sabe en qué plataformas saldrá aunque se espera que abandone la exclusividad con PlayStation y salga en más plataformas de lanzamiento.

PUBLICIDAD