Pragmata: cómo conseguir todos los regalos para Diana y para qué sirven

Pragmata

En Pragmata, el vínculo entre Hugh y Diana es uno de los pilares de la experiencia, y una de las formas más conmovedoras de fortalecerlo es a través de pequeños gestos. En el Refugio, podés recolectar y entregar objetos especiales que no solo decoran el entorno, sino que también revelan más sobre la historia y los personajes. ¿Te preguntás qué son estos regalos, cómo conseguirlos y si esconden algo más que un simple detalle cosmético?

En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber sobre los regalos para Diana. Te contamos dónde encontrarlos, cómo desbloquearlos y cuál es su verdadero propósito dentro de la narrativa y el gameplay de Pragmata.

Cómo conseguir los regalos para Diana

Los regalos son objetos físicos que Hugh puede encontrar durante la exploración. Su obtención no es automática y requiere que prestes atención al entorno.

Estos objetos están esparcidos como elementos interactuables en los distintos sectores de la Cuna. Para encontrarlos, explorá cada rincón con meticulosidad. Muchas veces, el camino hacia un regalo puede estar bloqueado.

Ahí es donde entra en juego el Supresor de filuna. Este dispositivo es clave para despejar los cúmulos de fibra que obstruyen el avance. Al eliminar estas barreras, podés acceder a zonas ocultas donde suelen estar los objetos especiales.

Una vez que Hugh recoge un ítem, verás la etiqueta “Podés regalar esto a Diana en el Refugio”. Con el objeto en tu poder, tenés que regresar a la base para realizar la entrega. No podés dárselo en el momento.

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Para qué sirven los regalos en Pragmata

A diferencia de los componentes de mejora, los regalos no otorgan ventajas en el combate. Su utilidad es más profunda y se relaciona con la narrativa y la personalización.

La función principal es desbloquear diálogos únicos con Diana. Cada objeto que le regalás genera una reacción específica y nuevas líneas de conversación. Por ejemplo, al entregarle la pelota de básquet, ella podría emocionarse y buscar jugar un rato contigo.

Por otro lado, estos objetos sirven para decorar el espacio de Diana en el Refugio. Cada regalo que le dás transforma poco a poco el frío hangar futurista en un lugar más cálido y personal. Es una forma de humanizar el entorno y marcar su presencia.

Existe una sinergia con otro sistema: el Replicador de REM. Las memorias REM (como la memoria de la Tierra - ID 583) se usan en este dispositivo para generar muebles y pantallas decorativas. Los regalos, junto con estas réplicas, sirven para mantener a Diana entretenida y recrear escenas memorables.

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El secreto detrás de los regalos y las memorias REM

Más allá del aspecto decorativo, este sistema de colección esconde capas de progresión secundaria y lore significativo. El “secreto” no es una mecánica oculta, sino un objetivo de completitud y una importante pieza narrativa.

Existe un reconocimiento específico llamado ‘¡Réplicas perfectas!’ que se obtiene al completar toda la colección de objetos y decoraciones para Diana. Esto confirma que el juego incentiva la búsqueda exhaustiva de todos los ítems como un logro paralelo.

Pero el verdadero secreto narrativo reside en la teoría de la fibraluna. Esta sustancia tiene la capacidad de replicar datos estructurales y funcionales a partir de recuerdos. Al regalarle objetos terrestres (como el globo terráqueo o la tele de CRT), estás ayudando a validar la idea de que la fibraluna puede recrear paisajes icónicos.

Los regalos son apenas una parte del sistema de recolección del juego.

Si querés llegar al 100% de completitud, te conviene leer nuestra guía con todos los coleccionables de la Cuna, que cubre memorias REM, Figuras de Mini Cabin y archivos de lore.

Los objetos terrestres que le llevás a Diana además esconden guiños a la cultura pop: los desglosamos en los easter eggs más divertidos que podés encontrar.

Y para acceder a las zonas bloqueadas donde suelen estar estos objetos, te va a faltar el Supresor de filuna, herramienta que cubrimos en cómo farmear fibraluna y en qué gastarla primero.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir explorando!