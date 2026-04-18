Pragmata

¿Estás perdido entre los desechos tecnológicos y las zonas infestadas de fibra de la Cuna en Pragmata? Encontrar todos sus secretos puede parecer una tarea abrumadora, pero con el enfoque correcto es posible.

En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber para buscar y recolectar cada coleccionable escondido, usando las herramientas del juego y aprovechando las actividades del Refugio.

Pragmata - Todos los coleccionables de la Cuna y por qué deberías prestarles atención

Tipos de coleccionables en la Cuna

En la Cuna podés encontrar varios tipos de objetos de interés, cada uno con su función. Las Figuras de Mini Cabin son pequeños robots coleccionables esparcidos por los sectores. Para obtenerlos, solo tenés que interactuar con ellos (el juego lo describe como “darles una sacudida”) y se teletransportarán automáticamente a tus aposentos en el Refugio. Su uso es puramente cosmético.

Otro tipo crucial son los chips de datos llamados Memorias REM. Estos se obtienen durante la exploración y luego pueden insertarse en un replicador compatible en el Refugio para generar muebles, pantallas y otros elementos decorativos. También están los Regalos para Diana, objetos físicos que podés entregarle para mejorar la relación o decorar su espacio.

Entre los regalos confirmados se encuentran el Globo terráqueo, un modelo giratorio del mundo; un set de Crayones para dibujo; un Balón de básquet resistente; y una Tele de CRT.

Por último, tenés los Archivos de Texto y Registros, que expanden el lore del juego y se almacenan automáticamente en tu menú. Estos incluyen correos electrónicos, noticias de la corporación Delphi, glosarios internos y diarios personales.

No te olvides de los Datos de Robot para la base de datos, que son entradas técnicas sobre las unidades de IDUS. Algunos se obtienen al escanear o derrotar enemigos, y otros se compran en el Club de sellos de Cabin.

Finalmente, los Segmentos de Datos son fragmentos cristalinos que, al ser recogidos, aumentan ligeramente el medidor de hackeo de Diana al instante.

Pragmata - Todos los coleccionables de la Cuna y por qué deberías prestarles atención

Herramientas y métodos de búsqueda esenciales

Para encontrar todo esto, tenés que dominar las herramientas que Pragmata te da. La herramienta más básica es el Escaneo, una de las acciones principales de Hugh. Activalo regularmente para resaltar objetos interactuables, archivos y recursos en el entorno. Es tu primer filtro para detectar secretos.

Otra herramienta indispensable es el Supresor de fibra. Usalo para eliminar los cúmulos de fibra que bloquean caminos o cubren áreas sospechosas. Debajo de estos suelen ocultarse objetos y secretos, así que no dudes en limpiar zonas que parezcan cerradas. Para acceder a áreas más exclusivas, necesitás explorar las Zonas Escarlata, bajo el mando de IDUS.

Estos sectores requieren una Llave de compuerta Escarlata para entrar. Suelen albergar robots especiales y, por eso, datos de base de datos únicos o recursos de alta pureza. Para moverte eficientemente por el mapa, aprovechá el Tranvía para viajar entre estaciones de diferentes sectores.

También usá las Escotillas de escape. Una vez desbloqueadas (manteniendo el objetivo sobre ellas), sirven como puntos de retorno rápido. Esto te permite recorrer una zona meticulosamente y volver al Refugio al instante para asegurar lo encontrado, sin riesgo de perderlo.

Pragmata - Cómo funciona el Club de sellos de Cabin y conseguir todas las recompensas

Cómo usar el Club de Sellos de Cabin

El Club de sellos de Cabin en el Refugio es central para completar tu colección, especialmente de datos técnicos. Acá tenés dos métodos principales para obtener coleccionables. El primero es la Compra de Datos. Podés gastar las monedas del juego (la divisa electrónica con un robot sonriente) para comprar paquetes de información específicos, como el Data 01.

El segundo método es el Desbloqueo por Bingo. Al completar líneas en los tableros de sellos (como el O1 Pasante o el O2 Asociado), obtenés recompensas adicionales. Estas recompensas incluyen datos técnicos de robots como el Guardasector o el Avizor. Tené en cuenta que algunos datos en estos tableros están bloqueados hasta que asegures zonas específicas del mapa, como el distrito comercial en la matriz de producción en masa o la entrada del Terradomo.

Pragmata - Algunos de los easter eggs más divertidos que podés encontrar

Procesar y gestionar tus hallazgos en el Refugio

Encontrar los objetos es solo la mitad del trabajo. La gestión en el Refugio es clave para que todo cuente. Para materializar tus memorias, usá el Replicador de REM. Ahí podés transformar los chips REM que encontraste en objetos físicos decorativos para personalizar tu espacio.

Todos los textos e información que recopilaste se organizan automáticamente. Consultá la Base de datos para leer las entradas técnicas sobre robots (como el Errante, Avizor, Guardasector o Demoledor) y para revisar todos los archivos de texto que hayas recopilado. Antes de salir a la próxima expedición de búsqueda, siempre revisá tu equipo en la Terminal del Tranvía.

Asegurate de tener las herramientas de movilidad y defensa necesarias para alcanzar áreas de difícil acceso. Prepararte bien te permitirá llegar a esos coleccionables que parecen imposibles y completar tu archivo al cien por ciento.

La Cuna esconde muchísimo más de lo que parece a primera vista, y cada tipo de coleccionable se cruza con otros sistemas del juego.

Los regalos que podés entregarle a Diana tienen su propia guía: cómo conseguir todos los regalos para Diana y para qué sirven.

Algunos de esos mismos objetos esconden referencias al mundo real que desarrollamos en los easter eggs más divertidos que podés encontrar .

Los Datos de Robot se completan en el Club de sellos de Cabin y se alimentan de los enfrentamientos que cubrimos en consejos indispensables para derrotar a los enemigos más difíciles , mientras que para acceder a muchas zonas vas a necesitar el Supresor de filuna y los recursos que detallamos en cómo conseguir fibraluna y en qué gastarla primero .

Por último, los Datos de Entrenamiento desbloquean nuevas misiones que explicamos en cómo completar todos los entrenamientos de simulación .

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir completando tu archivo!