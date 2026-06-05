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Summer Game Fest 2026 - Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, el lado oscuro de ser el último

De la mano de PlatinumGames, llega la adaptación de una de las mejores historias de las Tortugas Ninja

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Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin - SGF
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin - SGF

Hay buenas historias, y gracias historias. Y sin duda, The Last Ronin es una de ellas. Teenage Mutant Ninja Turtles tiene grandes títulos en su haber, sobre todo en el género beat ‘em up, por eso las expectativas detrás de este título saltaron por los aires alrededor del anuncio que se pudo ver en la Summer Game Fest en manos de PlatinumGames.

El reconocido estudio japonés, responsable de sagas como Bayonetta y de títulos como Nier: Automata, será el encargado de trasladar al formato videojuego la exitosa novela gráfica The Last Ronin, publicada por IDW Publishing. Esta historia presenta una versión mucho más sombría y madura del universo creado por Kevin Eastman y Peter Laird, donde se refleja la marcialidad centrada en la última Tortuga Ninja superviviente de la forma más pura.

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The Last Ronin
The Last Ronin

Este título ya había sido anunciado inicialmente en 2023, pero no se supo nada más sobre él. Lamentablemente, en esta ocasión tampoco pudimos ver mucho. No hubo demasiado información, ni fechas tácitas. De todas formas, su regreso en un evento como este representa una señal muy positiva para quienes esperábamos noticias sobre el proyecto.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin se suma a una larga lista de títulos que han dejado siempre bien arriba la vara con la que se mida a esta franquicia. Recordemos a grandes experiencias como Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy, 1990), Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (Arcade/NES, 1989), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Genesis, 1992) o Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES, 1992), por solo nombrar algunos.

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