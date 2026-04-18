Pragmata - Walkthrough completo: Parte 1

Walkthrough completo: Parte 2

Walkthrough completo: Parte 3

Capcom presentó Pragmata, una nueva propiedad intelectual que apuesta por una aventura de acción con fuerte impronta de ciencia ficción y un enfoque particular en el hackeo. Ambientado en la Luna en un futuro cercano, el juego sigue a Hugh Williams, un explorador espacial enviado a investigar una estación de investigación que ha perdido contacto con la Tierra. Tras un desastre que lo deja gravemente herido y separado de su equipo, Hugh es rescatado por Diana, una enigmática androide con apariencia de niña. Juntos, deberán encontrar la forma de escapar de la base lunar, ahora desierta y bajo el control de una inteligencia artificial hostil que utiliza robots para eliminar a cualquier intruso.

La jugabilidad gira en torno a la cooperación entre ambos personajes, combinando habilidades complementarias para avanzar. Mientras Hugh se encarga del combate con un variado arsenal de armas, Diana puede hackear sistemas enemigos para exponer sus debilidades, creando una dinámica estratégica que mezcla acción y toma de decisiones en tiempo real. Esta sinergia también se extiende a la exploración, con mecánicas que incluyen el uso de propulsores para desplazarse por el entorno y la resolución de puzles mediante hackeo. A lo largo de la experiencia, los jugadores podrán mejorar su equipamiento, personalizar su estilo de juego y regresar a una zona segura para gestionar recursos, desbloquear habilidades y profundizar en la relación entre los protagonistas.

En esta nota vas a poder ver la primera parte de nuestro walkthrough completo de Pragamata. Si buscás más contenido sobre el nuevo juego de Capcom, podés revisar todas nuestras guías para que no te falte nada a la hora de jugar.