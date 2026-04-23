Pragmata: todo el contenido end game, cómo acceder y conseguir el 100%

Pragmata

●ÍNDICE DE GUÍAS DE PRAGMATA

Una vez que superás la historia principal de Pragmata, el mundo de la Cuna sigue ofreciendo desafíos brutales y sistemas de progresión profundos.

El contenido de end game se basa en zonas de alto riesgo, recolección de materiales ultra raros y pruebas de habilidad extremas. ¿Qué hacer después de completar la trama? En esta guía te detallamos todo el contenido avanzado y los bucles de rejugabilidad para que sigas exprimiendo cada rincón de este viaje.

Cómo acceder a las zonas de mayor desafío

El contenido más difícil del juego se concentra en los sectores bajo el mando directo de IDUS, conocidos como zonas escarlata. Para entrar a estas áreas, necesitás la Llave de compuerta escarlata, una tarjeta de autorización especial.

Tenés que asegurar zonas escarlata específicas para desbloquear contenido avanzado. Algunos ejemplos son el distrito comercial en la matriz de producción en masa o la entrada del Terradomo. Completar estos objetivos habilita nuevas secciones en los tableros del Club de sellos de Cabin.

Una ventaja clave para el farming es que, al volver a explorar sectores de la Cuna, los enemigos reaparecen. Esto te permite un bucle constante de combate y recolección de recursos en áreas de alta dificultad.

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Mejorar tu equipo al nivel máximo

El progreso de tu equipo va más allá de los materiales básicos. El recurso más crucial para las mejoras de alto nivel es el Lunum puro, un fragmento de alta pureza sumamente raro. Este material es el único capaz de elevar el equipo a niveles de funcionalidad superiores que la fibraluna normal no alcanza.

Las unidades de ataque, como el Fusil expansivo o el Perforador, y las unidades tácticas, tienen una progresión de rendimiento que aumenta notablemente con cada nivel (Lv. 2, Lv. 3, etc.). En etapas avanzadas, también se habilita la impresión de chips modales para cambiar los modos de hackeo.

Un chip modal avanzado es el Modo ofensa, que transforma nodos expuestos en nodos ofensivos para potenciar masivamente el daño infligido.

Completar todos los coleccionables y tableros

El juego incentiva la limpieza total de los mapas a través de varios sistemas. Uno de los principales es el Club de sellos de Cabin. Acá existen múltiples tableros de bingo, como el O1 Tablero pasante y el O2 Tablero asociado, que requieren gastar constantemente monedas del juego para completarse y obtener el “Gran premio”.

Otro coleccionable son las Figuras de Mini Cabin, pequeños robots ocultos en los escenarios. No tienen funcionalidad, pero el objetivo es encontrarlos todos para llenar los aposentos de tu Refugio.

También está el Replicador de REM. Usar memorias REM, como la de la Tierra ID 583, te permite recrear escenas y muebles en el Refugio. Completar toda la colección de réplicas te otorga el trofeo “¡Réplicas perfectas!”.

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Superar los entrenamientos de simulación

En el Refugio existen 10 simulaciones específicas diseñadas como un modo desafío para poner a prueba tu maestría. Pruebas como “Velocidad del rayo” exigen objetivos muy concretos, como completar recorridos en menos de 60 segundos y destruir todos los contenedores para obtener las recompensas máximas.

Estas simulaciones son la fuente principal de recursos de alto valor. Podés conseguir hasta 4 unidades de Componentes de mejora y grandes cantidades de Fibraluna (400 unidades) por prueba completada. Estos recursos son esenciales para el progreso end game.

Enfocate en estas pruebas si querés farmear los materiales necesarios para las mejoras definitivas de tus habilidades.

Actualizar al máximo el firmware

El end game también consiste en maximizar permanentemente las capacidades de tus personajes. Para eso, usá los Componentes de mejora obtenidos en las simulaciones en el Actualizador de firmware.

Esta actualización máxima te permite optimizar tres áreas clave. La primera es la unidad principal del sistema. La segunda es el rendimiento físico del traje de Hugh, como aumentar su salud máxima mediante el módulo de Traje reforzado.

La tercera área son las capacidades tácticas de Diana. Priorizá las simulaciones para acumular componentes y luego distribuí las mejoras según tu estilo de juego, ya sea más ofensivo o táctico.

¡Superar los desafíos de Pragmata es más fácil con ayuda, así que seguí explorando Malditos Nerds para dominar el juego!