Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Esta imagen difundida por A24 muestra al actor Chiwetel Ejiofor en una escena de la película "Backrooms". (Foto, A24 vía AP)

Backrooms se ha convertido en el mayor éxito de la historia del sello independiente A24, al recaudar más de 100 millones de dólares en taquilla doméstica en un período récord de seis días. Dirigida por Kane Parsons, un creador surgido de internet, la película lidera una tendencia que acerca a los estudios al talento y comunidades nacidas en plataformas como YouTube y Reddit. Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, la película explora los misteriosos espacios liminales en una historia de terror que ha llamado especialmente la atención de la Generación Z, según diversas fuentes.

El crecimiento de Backrooms no solo establece un nuevo estándar para el cine independiente, sino que también genera conversaciones sobre posibles secuelas mientras se prepara su estreno en mercados internacionales.

PUBLICIDAD

El fenómeno Backrooms: de los foros digitales al cine comercial

La idea de Backrooms surgió en foros de internet como 4chan y se viralizó en comunidades de Reddit y TikTok, gracias a su inquietante concepto de estructuras y habitaciones interminables asociadas al miedo y lo desconocido. Kane Parsons trasladó ese universo a una exitosa serie web publicada en YouTube, que alcanzó millones de visitas. El éxito en internet convenció a A24 y a Chernin Entertainment para financiar una versión cinematográfica, confiándole a Parsons la dirección a pesar de su corta edad. El presupuesto ascendió a 10 millones de dólares, una cifra modesta en comparación con otras producciones de terror de grandes estudios, pero suficiente para hacer de esta apuesta uno de los negocios más rentables del año.

La película, encabezada por Chiwetel Ejiofor, quien interpreta al dueño de una mueblería que se pierde en los laberínticos backrooms, y Renate Reinsve, su terapeuta determinada a encontrarlo, logró atraer desde el principio el interés del público joven. Ejiofor y Reinsve, ambos nominados al Oscar, sumaron prestigio y credibilidad a una historia nacida en los márgenes de la cultura digital. Las primeras exhibiciones fortalecieron su viralidad en internet y motivaron a miles de seguidores a asistir a los cines.

PUBLICIDAD

Resultados de taquilla y perfil del público: un récord impulsado por jóvenes

En su primer fin de semana, Backrooms recaudó 81 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones en el mercado global, más que triplicando el récord anterior de A24 para una apertura, que era de 25,5 millones obtenidos por Civil War en 2024. Al sexto día, la película ya había sumado 103 millones únicamente en Norteamérica, superando el total histórico de Marty Supreme (96 millones), anterior marca del estudio. A nivel global, Backrooms totaliza 144 millones y se espera que pronto supere los 191 millones de Marty Supreme, establecido como récord mundial de A24, especialmente tras su estreno.

Datos de Deadline revelan que el 88% de la audiencia de Backrooms tiene menos de 35 años, lo que confirma la gran capacidad de convocatoria de la Generación Z y de las comunidades digitales para llevar público a los cines. Este perfil juvenil se ha convertido en el principal motor de éxitos recientes para los estudios independientes, que ven en los creadores emergentes de internet una oportunidad para conectar con audiencias que suelen ser reticentes a los productos tradicionales de Hollywood.

PUBLICIDAD

Backrooms - película (IMDb)

La industria y los modelos de franquicia basados en fenómenos digitales

El éxito de Backrooms representa un nuevo paso en la tendencia creciente de producir películas basadas en fenómenos nacidos en internet y en el talento de creadores de plataformas digitales. Junto a títulos como Iron Lung, del youtuber Markiplier, y Obsesión, de Curry Barker -convertida en el filme más taquillero de la historia de Focus Features con 105,7 millones de dólares en el mercado doméstico-, el fenómeno muestra que los estudios están explorando modelos de franquicia fundamentados en la viralidad digital y en comunidades ya existentes.

Kane Parsons, quien con este estreno se ha convertido en el director más joven en liderar la taquilla estadounidense, superando la marca previa de Josh Trank con Chronicle en 2012, ya mantiene conversaciones con A24 sobre una posible continuación, aunque el proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Durante la gira de prensa, el director expresó su deseo de expandir Backrooms en una antología cinematográfica, llevando el concepto más allá de YouTube y de los cortos originales. Por ahora no hay fecha ni reparto confirmados para una secuela, pero las expectativas del estudio y el interés del público joven anticipan el potencial para una saga rentable.

PUBLICIDAD

Backrooms también demuestra cómo las ideas innovadoras provenientes de plataformas digitales pueden revitalizar un género tradicional como el terror, aportando aproximaciones visuales y narrativas diferentes a las habituales superproducciones de Hollywood. El impacto en la industria y en las nuevas generaciones indica que el futuro de la taquilla estará, en parte, determinado por la capacidad de los estudios para captar y potenciar fenómenos surgidos fuera de los canales convencionales.