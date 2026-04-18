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Pragmata: cómo funciona el Club de sellos de Cabin y conseguir todas las recompensas

Te explicamos el sistema de bingo del Refugio, cómo conseguir monedas de Cabin y desbloquear mejoras clave como el Portacartuchos y la Llave escarlata en Pragmata

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Pragmata - Club de sellos de Cabin y recompensas
Pragmata - Cómo funciona el Club de sellos de Cabin y conseguir todas las recompensas

Si estás jugando Pragmata y querés potenciar a Hugh, el Club de sellos de Cabin (Cabin Stamp Club) en el Refugio es un sistema que no podés ignorar.

Es más que un simple minijuego; es tu fuente para conseguir mejoras vitales y acceso a zonas restringidas. En esta guía te explicamos cómo funciona esta mecánica tipo bingo, cómo conseguir la divisa necesaria y qué estrategias seguir para maximizar tus recompensas y desbloquear todo lo que ofrece.

Cómo funcionan las monedas de Cabin y los tableros

Para participar en el Club de sellos, necesitás Monedas de Cabin (Cabin Coins), una divisa electrónica que se identifica por un ícono de un robot sonriente con sombrero. La principal forma de obtenerlas es completando objetivos en los Entrenamientos de simulación, como el desafío “Velocidad del rayo”. En este, por ejemplo, te recompensan por llegar a la zona objetivo en menos de 60 segundos o destruir todos los contenedores.

Una vez que tenés las monedas, tenés que ir al Club de sellos en el Refugio. Allí, gastás estas monedas para desbloquear ranuras individuales dentro de un tablero de sellos específico. No es una compra al azar, sino una inversión estratégica para completar líneas y ganar premios.

Pragmata - Club de sellos de Cabin y recompensas
Pragmata - Cómo funciona el Club de sellos de Cabin y conseguir todas las recompensas

La estrategia para formar bingos y ganar premios

El éxito en el club depende de completar los tableros disponibles, como el O1 Tablero pasante y el O2 Tablero asociado. Tu objetivo es formar líneas de sellos en la cuadrícula. Cuando completás una línea, lográs un “bingo” y recibís recompensas adicionales inmediatas.

El sistema está diseñado para incentivar que sigas jugando. Ofrece categorías de premios para Bingo, Triple bingo y, finalmente, un Gran premio. El juego lleva la cuenta de tus Bingos totales en cada tablero. Por ejemplo, en el O1 Tablero pasante podés registrar hasta 8 bingos totales para completar todos los objetivos de esa sección.

Las recompensas más valiosas del club

Ganar en este club es clave para progresar en Pragmata. Las recompensas se dividen en tres tipos principales.

  • Primero, los Datos de Robots, que se agregan automáticamente a la base de datos del Refugio con información técnica de unidades enemigas como el Guardasector y el Avizor.
  • Segundo, están los Objetos de Utilidad. La recompensa más valiosa es el Portacartuchos, una funda especial que aumenta en 1 la cantidad de cartuchos de reparación que Hugh puede llevar. Esto es un upgrade directo a tu supervivencia en misión.
  • Tercero, están las Autorizaciones. La más importante es la Llave de compuerta escarlata, una tarjeta roja y negra indispensable para cruzar hacia zonas donde IDUS despliega robots especiales. Sin esta llave, áreas enteras del juego permanecerán inaccesibles para vos.
Pragmata - Club de sellos de Cabin y recompensas
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Cómo desbloquear las secciones bloqueadas de los tableros

No todo el contenido del club está disponible desde el inicio. Algunas secciones de los tableros aparecen bloqueadas y para liberarlas tenés que cumplir objetivos específicos en el mundo abierto del juego. Para desbloquear partes del O1 Tablero pasante, tenés que asegurar la zona escarlata del distrito comercial en la matriz de producción en masa.

En cambio, para acceder a las secciones bloqueadas del O2 Tablero asociado, tenés que asegurar la zona escarlata de la entrada del Terradomo. El propio sistema te guía indicando la estación de tranvía más cercana para esta tarea, como el Elevador central para el acceso al Terradomo.

El Club de sellos es uno de los sistemas con mejor relación esfuerzo-recompensa del juego, pero depende de dos insumos externos.

Las monedas de Cabin se obtienen principalmente completando los desafíos de las simulaciones, algo que cubrimos en cómo completar todos los entrenamientos de simulación y farmear recompensas.

Los Datos de Robot que comprás acá se cruzan directamente con la información de todos los coleccionables de la Cuna y con las estrategias para derrotar a los enemigos más difíciles en las primeras horas.

Y el Portacartuchos, una de las mejores recompensas del club, es clave dentro del orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir completando tableros!

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