Pragmata: 10 consejos para sobrevivir a la Cuna y destruir robots con Diana

Pragmata

Si ya estás inmerso en el mundo de Pragmata, sabrás que la supervivencia y el progreso requieren más que puntería. En esta guía te damos diez consejos clave para que optimices tu estrategia, fortalezcas tu base y domines las mecánicas únicas que ofrece esta experiencia.

Te explicamos cómo sacarle el máximo provecho a cada sistema, desde la gestión de tu cuartel general hasta los secretos del hackeo avanzado.

Gestioná tu Refugio y potenciá tu base

El Refugio es tu centro neurálgico, lejos de la amenaza de IDUS. Centralizá acá todas tus operaciones: mejorá habilidades, gestioná tu equipo y realizá tareas de mantenimiento como sanarte o imprimir objetos nuevos.

Tu progreso global depende del nivel de tu base. Para subirlo, recolectá y entregá Llaves de acceso del Refugio (Shelter Access Keys) a Cabin. Estas tarjetas aumentan tu nivel de permisos, lo que desbloquea funciones adicionales y nuevas capacidades de impresión. Convertí su búsqueda en una prioridad constante.

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Dominá el sistema de hackeo y el protocolo de Diana

El hackeo es una herramienta de acceso y una mecánica de combate clave. El proceso básico consiste en conectar el puntero con el nodo verde para completarlo. Los enemigos hackeados quedan Expuestos, volviéndose mucho más vulnerables.

Para aumentar el efecto, atravesá nodos azules antes de ir al nodo final. Esto incrementa el daño y la duración del estado. Los nodos amarillos, en cambio, otorgan beneficios tácticos temporales. Atravesar varios nodos del mismo tipo mejora su efectividad.

Mantené un ojo en tu medidor de hackeo. Al llenarse (1000/1000), activá el Protocolo de sobrecarga de Diana. Esta acción poderosa inmoviliza enemigos cercanos, los deja Expuestos y les inflige daño directo. Es ideal para controlar multitudes o jefes. El medidor se rellena con hackeos exitosos.

Optimizá el desplazamiento y especializá tu armamento

La logística es vital en la vasta Cuna. El Tranvía es el medio principal para viajar entre estaciones en diferentes sectores. Aprendé sus rutas para moverte con eficiencia.

Las Escotillas de escape funcionan como salidas de emergencia al Refugio. Para desbloquearlas, solo tenés que mantener el objetivo sobre ellas. Recordá una advertencia clave: al regresar, los enemigos reaparecerán cuando vuelvas a explorar.

Diferenciar el uso de tus unidades es fundamental. Las Unidades de Ataque son ideales para daño masivo. El Fusil expansivo (Scatter Gun) es excelente para supresión frontal a corta distancia. El Perforador (Piercer) sirve para larga distancia y enemigos blindados, sobre todo si cargás el disparo.

Entre las Unidades Tácticas, la Red estática (Static Net) inmoviliza grupos con energía electromagnética. El Antimotines (Riot Breaker) es útil para derribar enemigos en áreas amplias. Para la defensa, el Hologenerador (Holo-Generator) desplaza un señuelo realista que distrae el fuego enemigo.

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Gestioná recursos y personalizá tu rendimiento

La progresión de tu equipo depende de dos minerales. La Fibraluna (Fibermoon) es un material refinado necesario para la mayoría de las mejoras del Refugio. Podés encontrarla durante tus misiones.

Personalizá tu rendimiento equipando módulos en la terminal del tranvía. Para la supervivencia, el Traje reforzado (Reinforced Suit) aumenta tu salud máxima en un 10%. Para la ofensiva, el Combate cercano (Close Quarters) aumenta el daño en un 10% a menos de 10 metros.

También podés imprimir chips modales para cambiar el comportamiento de los nodos. Por ejemplo, el Modo ofensa (Offense Mode) transforma nodos en ofensivos para potenciar el daño del siguiente hackeo. Experimentá con combinaciones.

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Fortalecé el vínculo con Diana y aprovechá las actividades secundarias

Interactuar con Diana en el Refugio otorga beneficios indirectos. Podés entregarle objetos encontrados, como el Globo terráqueo, Crayones o el Balón de básquet, como regalos.

Un sistema único es el Replicador de REM. Cuando encuentres memorias REM, entregáselas a Diana para imprimir su contenido. Estos objetos decoran su espacio personal y entretienen al personaje.

No ignores las actividades secundarias en el Refugio. En el Club de sellos de Cabin (Cabin’s Stamp Club), gastá monedas de Cabin para desbloquear ranuras en tableros. Formar un “bingo” (línea completa) te da recompensas adicionales.

Participá en Entrenamientos de simulación, como “Velocidad del rayo”, para practicar movilidad y obtener recursos como Fibraluna, monedas y componentes. Algunas simulaciones requieren obtener datos específicos en sectores como el Terradomo (Terra Dome), así que explorá a fondo para desbloquearlas.

Con estos diez consejos tenés una base sólida, pero cada sistema que mencionamos da para mucho más.

Si querés profundizar en el combate con Diana, armamos una guía dedicada a los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas y otra que explica a fondo cuándo activar el Protocolo de sobrecarga para sacarle el jugo.

Para que no desperdicies recursos, te conviene ver en qué gastar tu fibraluna primero y revisar el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

Y si te interesa el lado más exploratorio del juego, te contamos todos los coleccionables de la Cuna y por qué prestarles atención.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir descubriendo la Cuna!