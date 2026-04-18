Pragmata

En Pragmata, dominar tu arsenal es tan crucial como las habilidades del protagonista. Las armas, lejos de ser herramientas genéricas, son piezas especializadas con funciones únicas que interactúan directamente con las mecánicas de combate y los estados de los enemigos.

¿Querés saber cómo aprovechar al máximo cada unidad y armar la carga ideal para cada misión? En esta guía te explicamos la clasificación, el uso específico y los criterios para elegir el equipo más efectivo en tu viaje por la Cuna (Cradle).

Pragmata - Todos los tipos de armas, cómo gestionarlas y elegir la mejor carga

Unidades de ataque: el poder bruto directo

Estas armas están diseñadas para infligir daño grave o desbalancear a las unidades enemigas de IDUS. Su efectividad crece de forma proporcional a su nivel de mejora.

El Fusil expansivo es tu opción para la supresión frontal a corta distancia. Dispara potentes ondas de choque que desestabilizan a los oponentes. Su efectividad es inversamente proporcional a la distancia, o sea, cuanto más cerca, mejor. Al mejorarlo, podés aumentar el daño y la cadencia de disparo.

Para blancos lejanos o blindados, el Perforador es ideal. Sus balas atraviesan armaduras y su daño no se reduce con la distancia. Recordá que si cargás el disparo, el poder de ataque y el efecto de perforación aumentan de forma drástica.

Pragmata - Todos los tipos de armas, cómo gestionarlas y elegir la mejor carga

Unidades tácticas: control y apertura de brechas

Este grupo no se centra solo en dañar, sino en controlar el campo de batalla y asistir en las mecánicas de hackeo. Su función es crear oportunidades.

La Red estática lanza una esfera de energía electromagnética que se expande al impactar. Inmoviliza temporalmente a todos los enemigos dentro de su radio, aunque la duración del efecto varía según el tipo de objetivo. Sus mejoras apuntan a la cadencia de disparo y la capacidad de munición.

El Antimotines dispara balas contundentes en una trayectoria en arco. Al impactar, generan explosiones que infligen daño y repelen a los enemigos en un área amplia, dejándolos en un estado de derribo. Este estado es perfecto para iniciar hackeos en cadena o ataques críticos.

Unidades de defensa: sometimiento y distracción

Cuando la confrontación directa no es viable, estas herramientas te ayudan a superar obstáculos o enemigos difíciles con táctica. Su valor está en la utilidad, no en el daño.

El Hologenerador es un claro ejemplo. Proyecta un señuelo holográfico realista que atrae la atención de los enemigos mientras está desplegado. Es una herramienta puramente defensiva, ya que el señuelo no inflige ningún daño, pero te da el respiro que necesitás para reposicionarte o planear el siguiente movimiento.

Pragmata - Todos los tipos de armas, cómo gestionarlas y elegir la mejor carga

Cómo gestionar, equipar y elegir tu arsenal

Todo tu equipo se gestiona en la Impresora de unidades dentro del Refugio. Ahí tenés que intercambiar Fibraluna (Moonfiber), el material refinado del mineral lunum, para adquirir nuevas armas o mejorar las que ya tenés. Asimismo, consumiendo componentes de mejora podés actualizar el firmware para potenciar el rendimiento general de Hugh y las habilidades de Diana.

Un paso crítico que no podés olvidar es el equipamiento. Una vez impresas, las armas y módulos deben ser equipados en la Terminal del tranvía antes de salir a cualquier sector. Solo el equipo personalizado en esta terminal estará disponible para usar fuera del Refugio.

La elección final depende del desafío que enfrentes. Para áreas con robots blindados, el Perforador es superior por su capacidad de atravesar armaduras. Para el control de multitudes, la Red estática o el Antimotines son preferibles, ya que facilitan el hackeo y los ataques en cadena al inmovilizar o derribar grupos de enemigos.

Ahora bien, cada unidad pesada tiene un contra específico: lo desarrollamos en consejos indispensables para derrotar a los enemigos más difíciles en las primeras horas.

Para imprimir y mejorar tu arsenal vas a necesitar fibraluna en grandes cantidades, así que te conviene leer cómo farmear fibraluna y en qué gastarla primero y planificar el gasto con el orden de prioridades para mejorar a Hugh y Diana.

Tus armas también sinergizan con el hackeo durante el estado Expuesto: lo cubrimos en los tips esenciales para el hackeo en las primeras horas y en cuándo activar el Protocolo de sobrecarga de Diana.

¡Pasate por nuestro índice completo de guías de Pragmata en Malditos Nerds para seguir perfeccionando tu loadout!