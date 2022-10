La falta de propuestas electorales para protección de los derechos LGBT: “No hay un análisis frente a esta situación”

La mayoría de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 no incluyen en sus propuestas proyectos para proteger a la comunidad LGBT. | Foto: Defensoría del Pueblo

Perú está a punto de celebrar las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde escogerá a sus nuevas autoridades locales a nivel nacional. La organización especialista en derechos reproductivos y sexuales, PromSex, realizó un análisis de los planes de gobierno presentados por los candidatos a la alcaldía de Lima y reveló que gran parte de ellos no cuenta con propuestas que protejan a la comunidad LGBT.

A pocas horas de llevarse a cabo los comicios, Alexandra Velasque, de PromSex, señaló a Infobae que estos vacíos legales se basan en el desconocimiento y probable discriminación hacia las personas LGBT.

Ni en los planes de gobierno ni en los debates electorales. La importancia de promover, proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBT en el país parece ser inexistente. Las nuevas autoridades públicas no se han pronunciado sobre de qué forma contribuirán con esta población considerada como vulnerable y expuesta a altos índices de violencia.

“Uno de los tantos motivos por lo que vemos poca presencia de la comunidad LGBT en las propuestas de los candidatos es el poco conocimiento que tienen respecto a la alta tasa de violencia o situación de riesgo en la que se encuentran las personas LGBT. Por ejemplo, las personas trans viven mucho peligro frente a su situación cuando ellas desean caminar con espacios públicos. Esa evidencia sobre su situación realmente no es recogida por los candidatos y las candidaturas. Entonces, no hay realmente un análisis frente a esta situación”, precisó Velasque.

La experta indicó que esto también es resultado de la falta de normativas que incluyan la participación de personas LGBT en la contienda electoral.

También detalló que en Perú sí existe mucho interés de parte de la sociedad de apoyar a la comunidad LGBT, pero esta intención aún no es reflejada en acciones concretas que promuevan esta participación en el ámbito público.

“Sí hay un respeto, pero este no se traduce aún en acciones. Por ejemplo, hace unas semanas hubo un plantón de personas trans para reclamar que se abriera el caso del asesinato de Gina, una mujer trans asesinada. Pero claramente esto es un caso de muchos que existen en el país que realmente no traduce la situación de una necesidad por reconocimiento a políticas o a situaciones que realmente ayude a la defensa de derechos humanos”, declaró.

“Esto también significa la existencia de violencia estructural contra estas personas porque hay mucha homofobia, mucha transfobia. En redes sociales se puede ver, por ejemplo, cuando los ministerios publican información sobre la comunidad LGBT reciben una serie de burlas, como si fuera algo malo, como si fuera algo que patológico”, añadió.

De parte de las autoridades políticas, la vocera de PromSex afirmó que no se ha evidenciado voluntad política de parte de los principales funcionarios públicos para defender a las personas LGBT. Por el contrario, acotó que esta lucha se encuentra en retroceso. “La falta de voluntad no es solo porque no quiero incluirlas, sino que también se relaciona con quitar absolutamente todo el tema de género, el tema de educación sexual integral que dentro de sus temáticas entra la diversidad sexual”, sugirió.

En Perú no existen normativas que sanciones los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT. | Foto: PromSex

Velasque aseveró que la falta de intención política y social para garantizar los derechos LGBT no solo están relacionados al desconocimiento sobre la situación de vulnerabilidad y peligro al que están expuestas estas personas, sino también a una parte de homofobia y transfobia que aún perdura entre los peruanos. La especialista se refirió a los proyectos a favor de la comunidad que han sido archivados desde el Congreso de la República y resaltó la influencia negativa de grupos que atentan en contra de los derechos humanos y sus avances.

Alexandra resaltó la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones sobre el voto trans, pero recordó que aún faltan más medidas para garantizar que esta inclusión se dé en todos los ámbitos políticos y no solo al acudir a votar.

“Consideramos que esta medida es un avance, pues de la mano con todas las políticas públicas es una base de nuestra sociedad. La construcción integral es una base dentro de nuestra sociedad para que hayan estos espacios de inclusión, pero también estos espacios de cambio respecto a lo que significa poder vincularse. La inclusión es respeto de lo derechos humanos. Es algo tan básico”, dijo.

De acuerdo a la miembro de PromSex, una de las formas de revertir la situación de vacío legal en materia de derechos LGBT es ejerciendo un rol vigilante activo con las nuevas autoridades que ingresan a las entidades públicas. También indicó que es importante fomentar la educación para erradicar la discriminación, la tolerancia y la garantía del respeto basado en la diversidad sexual.

