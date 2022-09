Voto por la igualdad: una campaña que fomenta un voto responsable en materia de derechos LGBT

Campaña de PromSex busca promover el voto responsable en materia de derechos de la comunidad LGBTI en Perú. Foto: REUTERS/Angela Ponce

Este 2 de octubre, Perú llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Ante ello, la organización PromSex ha creado la campaña Voto por la Igualdad para fomentar el voto responsable con los derechos de los miembros de la comunidad LGBT.

Este sitio web ofrece información acerca de las propuestas para proteger y promover los derechos de esta comunidad de parte de los candidatos a estas ERM. La campaña también pretende visibilizar cuáles son los principales temas pendientes que resolver en materia políticas públicas que garanticen la seguridad y el acceso a la justicia de los integrantes de la comunidad LGBT.

“Esta campaña tiene como objetivo motivar a la ciudadanía a una reflexión sobre los pendientes en materia de derechos y políticas para la comunidad LGBTI, y la importancia de que en este 02 de octubre se emita un voto informado que contribuya a acortar las desigualdades que aún existentes para esta parte de la población”, describe la organización.

Como parte de brindar un voto informado y responsable, con consciencia de la importancia de garantizar los derechos de esta comunidad, PromSex ha hecho un análisis de ocho planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones para Lima Metropolitana. Como parte de este estudio, se reveló que ninguno de estos partidos políticos han incluido políticas públicas referidas a la diversidad sexual y de género.

Por otro lado, sí se identificaron dos organizaciones políticas que mencionan explícitamente a los integrantes de la comunidad LGBT, pero no habla sobre el desarrollo de normativas para su beneficio. “Ninguna [agrupación] menciona la implementación de la Ordenanza Metropolitana de No Discriminación N.º 2160, ni se menciona el trabajo que debe hacerse desde la Gerencia de la Mujer e Igualdad. Del mismo modo, ningún plan menciona la atención o la ayuda legal que deberían recibir las personas LGBTI, víctimas de algún tipo de violencia por prejuicio, debido a su orientación sexual e identidad de género”, concluye.

Elecciones responsables

En comunicación con Infobae, la directora de PromSex, Susana Chávez, explicó que parte de elegir responsablemente a las próximas autoridades no significa únicamente tomar en cuenta en la participación de la comunidad LGBT dentro de las propuestas, sino reconocer la importancia de las políticas públicas que garanticen la no discriminación e inclusión de sectores marginados a la sociedad.

People take part in the LGBTI Pride March in Lima, Peru June 26, 2021. REUTERS/Angela Ponce

“Si uno mira las campañas electorales que están desarrollándose a nivel nacional, hay muy poca mención, casi nula, en relación a la población LGTBI. Ni siquiera están incluidos en términos de imagen. Ni siquiera están incluidos dentro de lo que uno entiende sobre quién es esa ciudadanía activa. Ese es un tema este importante, especialmente, para los grupos más jóvenes que recién van a entrar a la política“, declaró Chávez.

Según la experta en políticas públicas, la inclusión de sectores vulnerables, como los miembros de la comunidad LGBTI, en las campañas electorales, pues su visibilidad en temas cotidianos contribuye con la erradicación de la discriminación y estigmatización de estos grupos sociales. Además, recalcó que, en estos momentos donde el conservadurismo está abarcando importantes puestos públicos, es necesario tomar acciones para garantizar la protección de estas personas.

“En el país, lamentablemente, lejos de avanzar en el campo de los derechos pareciera que en muchos sentidos estamos retrocediendo y se está imponiendo una agenda ultra conservadora que ni siquiera responde a como la ciudadanía, piensa. Eso sí es peligroso. Viene de una agenda promovida para imponer ciertos estereotipos, maneras de pensar y hacer vivida la discriminación”, señaló.

La especialista se pronunció acerca de la delicada situación que atraviesa la política peruana y su efecto en los derechos de las mujeres y miembros de la comunidad LGBT. Chávez afirmó que la posición que ha empleado el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo no es solo de una postura conservadora, sino que atenta contra los derechos de las personas, combate la igualdad de género y genera que el país se enrumbe en un proceso de retroceso.

LGBT

“En ese contexto, sí necesitamos un recambio de la política y definitivamente cada proceso electoral es una gran oportunidad, pero, en este caso, sí podemos decir que estamos todavía ante una clase política que no se ha transformado, que no se ha modificado, que no ofrece mejores perspectivas a la ciudadanía, y eso es muy peligroso”, precisó.

Finalmente, la líder detalló que es necesario que las entidades políticas escuchen las solicitudes de las organizaciones de personas LGBT, quienes exigen la protección de sus derechos mediante las leyes que actualmente rigen en el país. “Tenemos que hacer efectivas esas leyes, tenemos que hacer que se cumplan. Tenemos un arduo trabajo, no debemos darnos por derrotados. Tenemos una gran responsabilidad y es pensar en una nueva clase política”, dijo.

