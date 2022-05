Creó la tapa del libro de Cristina Kirchner. Ahora, hace la música “más gay posible” de la Argentina

Electrochongo... Agustin Ceretti.

Agustín Ceretti se ha transformado en los últimos años en uno de los diseñadores gráficos más buscados de la Argentina, siendo responsable de, entre muchos otros trabajos, la portada del único best-seller literario de los últimos años, “Sinceramente”, las memorias de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Desde hace un tiempo, este joven multifacético también se ha hecho conocido por su proyecto musical Ceretti, una pegadiza amalgama del pop electrónico argentino de los 2000 con elementos de ítalo disco y synth pop español. Su nuevo single, “Dime Que Sí” es una colaboración con el productor y músico mexicano Emilio Acevedo, mejor conocido como Lasser Drakar, integrante de la emblemática banda María Daniela y Su Sonido Lasser.

Esta unión Argentina-México surgió en plena pandemia y fue trabajada por los dos músicos de forma online. “Conocí a Lasser durante un viaje a México donde me presenté en vivo en el marco de una exhibición de arte. Una vez de vuelta en Buenos Aires escribí la canción ya pensando que Lasser Drakar sería quien la produjera. Le envié una nota de voz con las letras y melodías para que él construyera el instrumental en base a esa composición”, cuenta Ceretti, quien repasó con Infobae sus influencias artísticas y pasiones para encarar este nuevo proyecto y hacer “la música más gay posible”.

Ceretti x Lasser Drakar - Dime Que Sí

1. Miranda! La mejor banda nacional que hubo siempre. No solo es importante a nivel referente musical, amo las composiciones de Ale Sergi, es un genio total. Miranda! fue también mi primer acercamiento al mundo de los recitales, la noche y al verme rodeado de gays. Implicó hacerme muchas preguntas de quién soy y qué cosas me gustan, qué cosas me divierten y qué cosas me quería animar a hacer. Los vi por primera vez en vivo con 14 años. Previo a ellos yo solo escuchaba Britney Spears y con Miranda! empecé a conocer otras bandas y otro sonido que hasta la actualidad sigo escuchando y me siguen influenciando.

2. Austrohúngaro. El sello discográfico catalán a cargo de Genís Segarra y Carlos Ballesteros (que juntos forman la banda Hidrogenesse) forman parte de mi educación musical y de formas de hacer. Todo lo que se edita en el sello lo escucho, le presto atención. Las canciones de su catálogo son puertas para conocer directores de cine, músicos, movimientos históricos, el sello en sí funciona como una gran enciclopedia pop. El diseño de las carátulas, de los videoclips, maquillajes, ropa, ediciones físicas de sus publicaciones, absolutamente todo lo que sale de ahí yo lo tomo y trato de hacerlo a mi modo.

3. Maricotecas Salgo a bailar desde los 16. Siempre me gusto todo lo relacionado con ir a bailar: La música, los personajes de la noche, el alcohol, los levantes. Tengo periodos en los que voy con mayor o menor frecuencia. Todas las situaciones que se dan en una pista las atesoro en mi cabeza y uso a la hora de componer: besos, baile, llanto, peleas, risas, etc; Si voy a otra ciudad si o si tengo que ir y conocer las maricotecas y los gays de la ciudad. En Bs As recomiendo ir al Puticlú (Marcelo T de alvear 980)

4. Gimnasio Nunca fui fan del deporte, sigo sin serlo, pero empecé post cuarentena a ir al gimnasio y disfruto de sus efectos psíquicos y también, por supuesto, el resultado físico. Quiero ser irresistible.

5. La Banda del v.i.p Es el sello discográfico y agrupación de la que formo parte. Allí se encuentran los artistas que más me influencian en mi día a día: Matt Montero, Keity Moon, Dani Umpi, entre otres. Al grupo lo conforman no solo músicos si no también fotógrafos, directores y artistas plásticos: Emilio Bianchic, Santiago Álvarez Giraldo, Pablo Gomez Samela, Rodrigo Morales. Con elles trabajo más en el día a día escribiendo canciones, produciendo algún demo o haciendo un video clip o fotos.

El multifacético artista uruguayo Dani Umpi, una de las inspiraciones de Ceretti.

6. John Waters Es tan tierno y lindo todo lo que hace. Me encantan sus películas y sus libros. Los personajes que suele retratar en sus películas son de los que más llaman mi atención y me divierten. Estéticamente todo en el es perfecto e icónico. Me dan ganas de vivir en sus películas, incluso siendo un extra pero estar en esos escenarios y suburbios que suele presentar. Es una gran influencia no solo visual si no también por su amor por lo underground y en el “hazlo tu mismo” con lo que me siento a fin.

7. Estaciones de servicio Las estaciones de servicio en la ruta son mi paisaje favorito. No es algo que vea muy a menudo pero si paso de noche por una estación en medio de la nada siento automáticamente mucho placer. Me parece hermosa la iluminación en general que tienen. Me dan una sensación reconfortante. Mil historias en mi cabeza se despiertan, cómo será la rutina de la persona que trabaja ahí, que cosas debió ver u oír, cuánto se aburrirá, etc.

8. Jeanette Soy un fan absoluto de Jeanette y de la música romántica sobre todo de los 70s y 80s. Amo las palabras que se usan ne estas canciones donde se mezclan sentimientos con palabras como: ave, clavel o sol. Me gusta y me interesa la fragilidad con la que se presenta muchas veces Jeanette en sus canciones, su fragilidad, su dependencia, todo parece desmoronarse por el amor aunque, a veces, también sale el sol.

Aubrey Beardsley, el pintor e ilustrador británico admirado por Ceretti.

9. Aubrey Beardsley Amo sus dibujos, tengo un libro de él que suelo mirar cada tanto y me pongo a imaginar como habrá sido ser un un maricón de clase alta en ese entonces. Me gusta la oscuridad y lo satírico de su trabajo. Es uno de los pocos artistas en los que veo su obra y me dan ganas de trasladarme a ese momento histórico y vivirlo.

10. Reunión con amigas Lo que más me gusta en el mundo es estar rodeado de amigas, tomar una cerveza o café, charlar con ellas o a veces solo oírlas hablar. Recomiendan libros, películas, traen chismes, cuentas sus mal de amores o triunfos de levante. Son una fuente inagotable de historias y anécdotas que pueden después volcarse a una canción.

