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‘Drag Race México:Latina Royale’: participantes, fecha de estreno y dónde ver el reality show

El anuncio marca la reunión más grande de drag queens latinas en la historia del reality, con representantes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá

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Este es un video promocional para la nueva serie Drag Race México Latina Royale. Se observan varias personas en atuendos de drag queen, con maquillaje elaborado y vestuarios de colores como rojo, azul y naranja. Las escenas incluyen el exterior de una casa señorial iluminada por la noche, un jardín con parrilla y un grupo de once personas en una escalera. El contenido presenta a las participantes de la competencia, anunciando el estreno el 30 de julio y mostrando códigos de descuento de la serie.

El próximo 30 de julio, el servicio de streaming WOW Presents Plus lanza la primera edición de Drag Race México: Latina Royale, la competencia internacional que enfrenta a once reinas provenientes de distintas ediciones de la franquicia Drag Race.

El anuncio, dado a conocer por World of Wonder este 26 de junio, marca la reunión más grande de drag queens latinas en la historia del reality, con representantes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá.

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La transmisión global estará disponible únicamente en la plataforma WOW Presents Plus, que también alberga todas las temporadas de la franquicia Drag Race a nivel mundial, desde la versión estadounidense hasta sus ediciones en Europa, Asia y América Latina.

Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo

El elenco oficial de Latina Royale incluye a favoritas del público y figuras con amplio recorrido en el universo Drag Race. Entre las participantes se encuentra Alexis Mateo, originaria de Puerto Rico y concursante histórica con más temporadas competidas en la franquicia, así como Barbie Q, boliviana que tuvo un paso breve pero emotivo en Drag Race Germany.

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Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La lista la completan DesiRée Beck de Brasil, Elektra Vandergeld de Estados Unidos y México, Eva Blunt de México, Horacio Potasio de México, Mariana Stars de Venezuela, Matraka de México, Miss Abby OMG de Brasil, Regina Voce de México y Xunami Muse de Panamá. Cada una regresa con una nueva perspectiva y la oportunidad de mostrar su evolución artística.

Las anfitrionas del show serán nuevamente Lolita Banana y Taiga Brava, quienes conducen la competencia hablada completamente en español. Las participantes buscarán coronarse como la primera Súper Estrella Drag Latina del Mundo, título que pone en alto la creatividad y el orgullo de la comunidad drag latinoamericana.

El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus

La apuesta por una competencia internacional de habla hispana responde al crecimiento del drag latino y a la demanda de contenido diverso. WOW Presents Plus se consolida como la plataforma exclusiva para el universo Drag Race, con acceso global a todas las ediciones, incluidas las dos primeras temporadas de Drag Race México.

Según datos de la productora, Latina Royale será el primer reality global de drag que reúne a exponentes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá en un solo escenario. La serie permitirá ver enfrentamientos directos entre artistas de distintas culturas y escuelas, con desafíos de pasarela, canto, comedia y performance.

Trayectorias y perfiles de las participantes

Alexis Mateo se presenta como la reina con más temporadas en su haber dentro de Drag Race. Su regreso significa una oportunidad para competir completamente en español, después de haber sido figura clave para la representación latina en la edición estadounidense. “No regreso solo para competir; regreso para reafirmar el legado que he construido dentro de Drag Race”, afirma Mateo.

El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)
El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)

Barbie Q, originaria de Bolivia, retoma la competencia tras haber sido la primera eliminada en Alemania, con una historia marcada por la resiliencia y la búsqueda de visibilidad LGBTQ+. “Ser una porkchop no me define; es una oportunidad para reinventarme”, asegura.

Desde Brasil, DesiRée Beck vuelve con energía renovada y la intención de dejar claro que el idioma nunca será obstáculo para una estrella drag. Su paso por la versión brasileña destacó por la autenticidad y el dominio del escenario en los lip sync.

Elektra Vandergeld y Eva Blunt, ambas de México, llegan con la misión de consolidar su legado local y mostrar la evolución de su arte. Elektra destaca por su enfoque en la moda y la versatilidad, mientras que Eva resalta por su consistencia y el reconocimiento previo de la escena nacional.

Horacio Potasio regresa para demostrar que su mejor versión aún está por verse, mezclando sensualidad, elegancia y dominio escénico. Mariana Stars, de Venezuela, busca dejar atrás el drama y construir una familia drag latinoamericana.

Matraka, revelación de la primera temporada mexicana, vuelve con una visión artística inspirada en el folclore, mientras que Miss Abby OMG apuesta por una estética reinventada y más sofisticada desde su paso por Holanda.

Regina Voce llega con experiencia internacional tras presentaciones en musicales y el Cirque du Soleil, y Xunami Muse representa a Panamá con humor y carisma, decidida a mostrar una versión más pulida de sí misma.

Producción y alcance de la franquicia Drag Race

La producción ejecutiva de World of Wonder está encabezada por Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles. WOW Presents Plus es la plataforma que concentra todas las ediciones de la franquicia Drag Race y contenido exclusivo relacionado con el arte drag.

Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)
Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)

Las dos primeras temporadas de Drag Race México continúan disponibles en la plataforma, junto con las versiones de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Filipinas, Tailandia, Canadá, Brasil, España, Holanda y Alemania, además de películas y documentales del universo queer.

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