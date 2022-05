Q de ¡qué reinona!: Julio César de Shakespeare ahora es mujer y baila Nathy Peluso

Mujer y glam... Julio César de William Shakespeare, según José María Muscari (Foto: Carlos Furman).

¿Es posible que se combinen las intrigas políticas de una obra de William Shakespeare, las nuevas tecnologías, un ícono gay argentino, Nathy Peluso, el barrio porteño de Mataderos, una actriz revelación, hombres haciendo de mujeres y mujeres haciendo de hombres? Lo es en la cabeza del director José María Muscari, que acaba de estrenar Julio César, una de las obras más emblemáticas del más famoso de los autores ingleses, en el flamante y recuperado Cine Teatro El Plata, del Complejo Teatral de Buenos Aires, cuna de la vanguardia escénica porteña.

“Si yo tuviera que decir qué es para mí Julio César, diría que es el apareamiento entre Versace y Andy Warhol”, dispara Muscari sobre la obra de la que también participan Marita Ballesteros (Marco Antonio), Malena Solda (Casio), Alejandra Radano (Bruto), Mario Alarcón (Calpurnia), Mariano Torre (Porcia), Mirta Wons (Lucio), Vivian El Jaber (Kasca), Fabiana García Lago (Octavio) y Payuca (Tiburcio), ganadora del ACE como revelación por “El siglo de oro trans”. Arrancaron con el pie derecho: ya tienen un mes de funciones casi agotadas (aún quedan algunas para mayo) y presentaciones confirmadas en el exterior: entre el 1 y el 3 de julio de este año participará en la edición número 68 del Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, en España.

No es la primera vez que Muscari trabaja con un texto teatral de los considerados clásicos. En 2005 dirigió “Electra Shock”, una puesta basada en la obra de Sófocles con Carolina Fal, en 2013, “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, protagonizada por la fallecida vedette Norma Pons, y en 2018 “Madre Coraje”, de Brecht, con Claudia Lapacó.

Julio César es la segunda de una trilogía de obras “romanas” de Shakespeare (la primera es “Coroliano” y la tercera “Marco Antonio y Cleopatra”) y se centra en las intrigas políticas que se suceden cuando el gobernante romano quiso convertirse en emperador. El Senado intentó impedírselo, en complicidad con su más fiel aliado, Brutus. De aquí surge la famosa línea “tú también, Brutus”, como símbolo de la traición de los más cercanos.

En esta versión Muscari redobla la apuesta: los varones harán los roles femeninos y las mujeres, los masculinos. ¿Por qué? “Cuando leí la obra -dice en charla telefónica con Infobae- me encontré que hablaba de hombres luchando por el poder político de una nación y me parecía que estaba bueno que esos hombres, o esos discursos, estuvieran encarnados por actrices por dos razones: la primera es porque me encanta trabajar con ellas y, la segunda porque me parecía que al hacer esa especie de cambio de género la obra iba a generar determinadas líneas de tensión sin tener que ponerse a hablar de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer o cualquier situación de género. La obra adquiere una dimensión poética totalmente diferente a si los hombres hacían de hombres y las mujeres de mujeres. Me gusta como esas diferentes capas de cebolla que el espectáculo empieza a proponer”.

Todos los caminos conducen a Moria

Muscari junto al elenco de "Julio César" (Prensa complejo teatral de Buenos Aires)

Allá por el 2009, Muscari eligió a Moria Casán, el mayor ícono gay de la Argentina, para hacer una versión semi montada de esta obra. Y volvió a elegirla ahora. “Fue una decisión estética, política, singular y también conceptual. Esta obra marca la llegada de Moria al teatro oficial, que es un circuito que ella nunca transitó y me pareció que estaba bueno que, a esta altura de su vida y después de todo lo que hizo, pudiera habitar el teatro oficial”.

Y presume: “ Fue recibida muy bien por el establishment cultural . El tema de las entradas agotadas marca un interés muy grande también por saber qué hace Moria en ‘Julio César’, qué hace Moria en el San Martín”, reflexiona el director.

Muscari dice que el poder está en decadencia desde el 90´s, cuando en Argentina reinó “la frivolidad, la ostentación y gente muy desesperada por tener la sartén por el mango”. Y observa que ahora “la realidad de la gente en relación con el poder es otra y no se fija tanto en quien lo tiene sino a quién se lo damos”.

Mediático y popular

Mientras también tiene en cartel “Sex”, una propuesta más performática e interactiva, y “Perdidamente”, donde se mete con las neurociencias, Muscari tuvo tiempo, como suele hacer, para trabajar con un clásico. “Si bien no se parecen entre sí, todas mis producciones tienen algo como catártico, efervescente, transgresor, rupturista. Y encuentro en textos clásicos algo un poco más calmo. Son procesos muy felices para mí porque siempre elijo actores y actrices que puedan hacer una pieza de estas características y eso me reencuentra con una parte de la profesión que quizás no es tan performática y es más sólida. Siento que me voy como al spa del teatro cada tres o cuatro años”.

“Igual siempre aparece en mí esa tendencia creativa a romper todo -aclara-. No es que me lo propongo o digo ‘ah esto está bien hecho y yo lo quiero hacer de otra manera’ o ‘le quiero encontrar la vuelta’. Cuando me relaciono con un material también me dejo impactar. Con ‘Julio César’ pasó que la obra me pedía dialogar con el género, meterme a fondo con el mundo del poder, de que traze una dramaturgia en la que, además, los personajes estuvieran en la Roma de hace 500 años pero dialogaran con nuestro presente, con la mass media, las redes sociales. Es lo que suelo hacer en mis espectáculos: un clásico atravesado por nuestro contemporáneo”.

Esa mezcla y eclecticismo se vio en la red carpet del estreno oficial donde la farándula local se mezcló con empresarios, intelectuales y cantantes populares en el hall del flamante del Cine Teatro El Plata, ubicado en Mataderos, casi al borde de la ciudad de Buenos Aires.

Moria Casán como Julio César (Foto: Carlos Furman)

“Para mí lo más atractivo del estreno fue que en el hall estuvieran María Kodama, una intelectual argentina con todas las letras, y Stefi Xipolitakis, un personaje absolutamente mediático. Ese es el mejor resumen de mi teatro. Lo que digo de las capas de la cebolla tiene que ver con eso: hay un público más intelectual que quizás va encontrar todo el contenido o la encarnadura de Shakespeare, y también hay otro público más mediático que viene atraído por la figura de Moria o porque es una obra que dirijo yo, que suelo transitar bastante la TV, las redes, lo mediático y sin ningún prejuicio viene a ver lo que estoy haciendo. Y hay un público del establishment cultural que no se va a decepcionar porque Moria está acompañada por un elenco absolutamente jerárquico que uno nunca hubiera imaginado actuando con ella”, analiza.

Pero hay más: “Otra capa es la fiesta barrial y me parece buenísimo. Nosotros estamos inaugurando en pleno barrio de Mataderos, una decisión del Complejo Teatral de Buenos Aires, que le pareció que estaba bueno que el espectáculo tuviera esa jerarquía por lo que significa inaugurar un teatro y por la importancia de revalidar el vínculo de un barrio, de una zona con el mundo del espectáculo y el teatro”.

En ese sentido, Muscari se siente emparentado con Shakespeare, “un autor que hacía obras para las multitudes, para el pueblo. Y creo que esta puesta de ‘Julio César’ recupera algo de esa esencia, de hacerlo para el público, para el barrio, para la gente que la sigue a Moria de la tele. Yo no sé si los grandes intelectuales van a venir a Mataderos a ver este ‘Julio César’, pero a mí me interesa el público que está viniendo a ver la obra que, en definitiva, es para quien yo hago teatro: para la gente”.

Las funciones se realizan los sábados y domingos a las 17 horas en el Cine Teatro El Plata de Mataderos, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Duración: 80 minutos Valor de las localidades: platea $ 1050 Pullman 550 (con visibilidad limitada).

