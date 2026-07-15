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Drag Race México Latina Royale conquista Puerto Vallarta: las reinas buscan que México gane ‘el mundial gay’

La noche marcó el inicio de la promoción rumbo al estreno mundial de la competencia el 30 de julio

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La noche marcó el inicio de la promoción rumbo al estreno mundial de la competencia el 30 de julio. (Infobae/Jenifer Nava)

El elenco de Drag Race México: Latina Royale presentó oficialmente la temporada 2026 el pasado jueves 9 de julio en Puerto Vallarta, durante el primer evento en vivo Meet The Queens Live en el Industry Night Club.

La noche marcó el inicio de la promoción rumbo al estreno mundial de la competencia el 30 de julio, cuando llegará a la plataforma de streaming WOW Presents Plus.

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El objetivo declarado por las reinas es que México gane el llamado “mundial gay” del drag latinoamericano.

El arranque en la Zona Romántica de Puerto Vallarta

La presentación del elenco se realizó en el corazón de la Zona Romántica, uno de los principales destinos turísticos LGBT+ de México. La organización corrió a cargo del Almar LGBT Luxury Resort y Mantamar Beach Club, que reunieron a cientos de asistentes para el arranque oficial de la promoción internacional.

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Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio.

Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Once reinas latinas competirán por la corona internacional

World of Wonder anunció el 26 de junio la lista de 11 participantes que integran el elenco de Drag Race México: Latina Royale, la edición global en español que reúne a favoritas de varias franquicias de Drag Race. El formato sigue la estructura de All Stars, con concursantes provenientes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda y Puerto Rico.

El reality, conducido por Lolita Banana y Taiga Brava, será hablado completamente en español. El estreno mundial está programado para este 30 de julio en exclusiva a través de WOW Presents Plus.

Las reinas que competirán son: Alexis Mateo (Puerto Rico), Barbie Q (Bolivia), DesiRée Beck (Brasil), Elektra Vandergeld (Estados Unidos-México), Eva Blunt (México), Horacio Potasio (México), Mariana Stars (Venezuela), Matraka (México), Miss Abby OMG (Brasil), Regina Voce (México) y Xunami Muse (Panamá).

El perfil de las participantes de Drag Race México Latina Royale

Alexis Mateo se convierte en la reina con más temporadas competidas en la historia del universo Drag Race. En esta edición tendrá la oportunidad de competir completamente en español y representar a la comunidad latina de manera directa.

Barbie Q, originaria de Bolivia y participante en Drag Race Alemania, regresa con una visión renovada tras su paso fugaz por la versión europea.

DesiRée Beck, de Brasil, es reconocida por su energía y autenticidad, y buscará consolidar el nombre de su país en el escenario latinoamericano.

Elektra Vandergeld, con raíces en Estados Unidos y México, destacó en su temporada original por su enfoque en la moda y su versatilidad en retos de comedia y performance.

Eva Blunt es considerada una leyenda del drag mexicano y regresa con una actitud independiente: “Ahora regreso más madura, completamente independiente y navegando un nuevo capítulo”.

El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)
El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)

Horacio Potasio se consolidó como referente en retos de coreografía y busca mezclar sensualidad, elegancia y poder escénico por la corona.

Mariana Stars, desde Venezuela, fue protagonista de rivalidades y momentos televisivos en Drag Race España y busca construir una familia drag en toda Latinoamérica.

Matraka, favorita del público en México, regresa con una visión artística inspirada en el folclore y una misión clara: “elevar el nivel y luchar ferozmente por la corona”.

Miss Abby OMG, finalista en Drag Race Holanda, apuesta por una estética drag más clásica y sofisticada.

Regina Voce, con experiencia en escenarios internacionales, regresa con mayor seguridad y afirma: “Esta vez, no vengo a demostrarse nada: vengo a ganar”.

Xunami Muse, originaria de Panamá y participante en la temporada 16 de RuPaul’s Drag Race, busca consolidarse como representante global del drag latino.

WOW Presents Plus y el universo Drag Race

Las dos primeras temporadas de Drag Race México están disponibles en todo el mundo únicamente por WOW Presents Plus, el servicio de streaming global de World of Wonder. Además de la versión mexicana, la plataforma distribuye todas las ediciones internacionales, incluidas RuPaul’s Drag Race (Estados Unidos), Drag Race Brasil, Drag Race España, Drag Race Alemania y Drag Race Holanda.

Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)
Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)

El estreno mundial de Latina Royale busca posicionar a México y América Latina como referentes en la escena drag internacional y celebrar la creatividad de la comunidad LGBT+ a través de una competencia donde, según el reparto, “girarán en tacones, volarán las pelucas y habrá atuendos de envidia”.

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